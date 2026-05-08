初夏の新作スイーツはメロンづくし！甘くてジューシーな魅惑のスイーツ5月12日(火)よりにぎりの徳兵衛、海鮮アトムで販売開始！

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」全店で、5月12日(火)より「メロン」をテーマにした初夏の新作スイーツ4品の販売を開始いたします。

今が旬！みずみずしくて、あま～い魅惑のメロンが楽しめるスイーツが季節限定で登場！中でもおすすめは「ブラッドオレンジレアチーズ メロン添え」です。愛媛県産ブラッドオレンジのマーマレードを使った爽やかな風味のレアチーズに、甘くてジューシーなメロンを飾り付けました。他にも「赤肉メロンプリン」や天日塩の自然な塩味と甘さが楽しめる「天日塩ジェラート」などもご用意しました。初夏に食べたくなる爽やかなひんやりメロンスイーツをぜひお近くのにぎりの徳兵衛、海鮮アトムでお楽しみください。

「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」全店で、5月12日(火)より「メロン」をテーマにした初夏の新作スイーツ4品の販売を開始いたします。

※写真はイメージです。

《メロンスイーツ》商品概要

■販売日

2026年5月12日(火)～6月29日(月)

■販売店舗

回転寿司業態 にぎりの徳兵衛43店舗、海鮮アトム9店舗 計52店舗

※一部店舗ではメニュー内容が異なります。

※内容は急遽変更・中止する場合がございます。

■商品

ブラッドオレンジレアチーズメロン添えブラッドオレンジレアチーズメロン添え

539円

愛媛県産ブラッドオレンジのマーマレードを使った爽やかな風味のレアチーズに、旬のジューシーなメロンを添えました。

カタラーナ メロン添えカタラーナ メロン添え

451円

濃厚なカタラーナをキャラメリゼし、旬のジューシーなメロンを添えました。ほろ苦さとパリッと食感も楽しめる一品です。

赤肉メロンプリン赤肉メロンプリン

451円

ジューシーで甘い赤肉メロンを使用した贅沢なプリンです。メロンの豊潤な香りが広がる食後にぴったりのデザートです。

天日塩ジェラート天日塩ジェラート

473円

土佐湾の海水を太陽の光と風だけで乾燥させて作られた「天日塩」を使用。 天日塩の自然な塩味と甘さが絶妙な味わいです。

※メロンは青肉に変更となる場合がございます。※上記価格は全て税込です。※写真はイメージです。

にぎりの徳兵衛・海鮮アトムについて

＜にぎりの徳兵衛＞

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram https://www.instagram.com/tokubei1971/

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わって頂ける廻転寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

・HP https://www.kaisenatom.com/

・X https://twitter.com/kaisenatom

・Instagram https://www.instagram.com/kaisenatom/

アトムアプリのご紹介

「ステーキ宮」「カルビ大将」「がんこ亭」「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」「かつ時」がひとつになった統合アプリ。その名もアトムアプリ！

アプリ一つで各ブランドの情報管理や、クーポン配信などに加え、「アトム来店共通ポイントカード」が搭載されました。

アトム共通来店ポイントはお会計後に、店内で二次元コードを読み込んでいただくと10ポイント付与いたします。50ポイント貯めていただくと、どのブランドでもご利用いただける「500円クーポン」と交換いただけます。ポイント付与条件などの詳細はアプリにてご確認お願い致します。より便利にお得にご利用頂くことが出来ますので、この機会にぜひインストールをお願いいたします。

インストールはこちらから :https://yappli.plus/miya-atomcorp_dlpop