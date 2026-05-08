【新エリア開設】避難所のQOLを劇的に変える、自治体・公共 Week 2026内「防災備蓄・避難所改善ゾーン」を初開催

RX Japan合同会社

自治体・公共Week実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志））は、2026年5月13日（水）から15日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催の「第5回 地域防災 EXPO（自治体・公共 Week 2026内）」において、「防災備蓄・避難所改善ゾーン」を新設いたします。

令和6年の能登半島地震をはじめ、近年、日本列島各地で最大震度5弱以上の地震が頻発しています。気象庁の統計によれば、近年の地震活動は極めて活発な推移を見せており*¹、南海トラフ巨大地震や首都直下地震など、将来の巨大災害への備えは「待ったなし」の状況です。

こうした中、内閣府が公表したガイドライン*²では、トイレ、衛生、プライバシーの確保（いわゆるTKB：トイレ、キッチン、ベッド）の質の向上は、単なる利便性の向上ではなく、避難者の健康維持と尊厳の確保、ひいては命を守るための不可欠なインフラです。

このような背景から、自治体・公共Week 2026では、全国の自治体関係者が直面する「避難所環境の抜本的改善」という課題に対する具体的な解決策を提示すべく、本ゾーンを新設いたしました。最新のテクノロジーを活用し、いかに「日常に近い環境」を迅速に構築できるか。フェーズフリー（日常時と非常時の区別をなくす）な視点を持つ製品を一堂に集め、地域防災力の底上げを支援します。

*1 参照：気象庁「日本付近で発生した主な被害地震（平成８年以降）」(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/higai/higai1996-new.html#higai2016)

*2 参照：内閣府「避難所の生活環境対策」(https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/)

注目の出展製品（一部抜粋）

公式ホームページ :https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/bousai.html

【スーパーソーラーLED街路灯】人感センサー搭載

「super_solar1」「super_solar1 」

駐車場や公園等の設置事例多数あり。両面ソーラーパネルで太陽光充電が可能で、災害時には避難所等設置で使用が最適です。赤外線人感センサー搭載で防犯対策にも！

［出展社：アイデックスインターナショナル株式会社］

【簡易トイレ】Mimamo

災害時にも使える簡易トイレ。抗菌剤入りで衛生面も安心。工具不要でかんたんに組み立てられます。また、約42cmの高さがあるので、おうちのトイレと同様に安心して使用できます。

［出展社：株式会社 伊勢藤］

【防災食品】水のいらない そのままおにぎり

コメ農家が全力で作った備蓄おにぎりです。【袋を開けるだけ】調理時間０秒！ 従来のアルファ米製品は、水またはお湯を入れ20～60分かかりますが、本製品は袋を開けるだけで直ぐに美味しく食べられます！【調理に水が不要】被災地では水不足が問題になることが多いです。本製品は水を使わずに食べられるので大切なお水を確保しながら、美味しいお米を食べることができます。

［出展社：株式会社ファンデクセル / 九電産業株式会社］

【段ボール製】防災用品「たすけくん」

段ボール製非常用簡易トイレ、段ボールベッドなどの防災用品（商標：たすけくん）です。軽くて丈夫な上に、廃棄するのも簡単です。段ボールベッドは、当社の本部機能がある愛知県半田市に200台備蓄されており、また今年2月に同市と防災協定を締結しております。

［出展社：トミタパックス株式会社］

【授乳室・おむつ交換室】ベビーケアルーム mamaro solana(TM)

「工事不要」「短工期」「低予算」 春夏秋冬問わず、屋外でも快適にベビーケアができるよう、エアコンが標準装備されています。管理リスクを低減するために、内側・外型ともに施錠できるため、安心して設置、ご利用いただくことが可能です。 完成品でご納品させていただくため、付属の電源コードを100Vの外部コンセント1箇所に接続するだけで、工事も不要、即日利用可能です。

［出展社：株式会社 ハマネツ］

【災害時対応型パーティション】ALCARA-アルカラ-

ALCARAは1台4役の災害時対応型パーティションです。特徴は次の通りです。１.普段はパーティションやホワイトボード、テーブルとして使っていただくものが、災害時にはベッドへと組み換えが可能となっています。２.組み換え時には、外付け部品や工具が必要なく、製品単体で組み換えが可能です。

［出展社：アルミファクトリー株式会社］

【次世代型の浸水防止システム】タイガーダム 水のう型簡易膨張ダムシステム

従来の土嚢に替わる次世代型の浸水防止システムです。軽量チューブに水を注入するだけで設置でき、誰でも短時間で扱える手軽さが大きな特徴です。15mのタイガーダム1本は、一般的な土嚢約300個分の止水効果に相当します。土嚢の場合、2人作業で100個の作成に約1時間必要なため、300個では作成だけで約3時間、運搬・設置まで含めると約9～10時間を要します。一方タイガーダムは、設置約5分、注水約5分と、わずか約10分で完了し、作業時間を大幅に短縮できます。

［出展社：株式会社タカミヤ］

（同時開催展を含む、2026年5月8日現在の内容）

開催概要

備蓄から避難所環境まで、自治体の防災力を高める専門エリア

■企画名：防災備蓄・避難所改善ゾーン（【自治体・公共 Week 2026】第5回 地域防災 EXPO内）

■同時開催展：地方創生 EXPO／自治体DX展／スマートシティ推進 EXPO／

自治体インフラ維持管理・老朽化対策展／地域福祉EXPO

■会期：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00

■会場：東京ビッグサイト(西1～2ホール)

■主催：自治体・公共Week実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社）

■後援：総務省／全国市長会／全国町村会

■特別後援：（一財）地域活性化センター

■公式HP： https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

【取材のお申し込みはこちら(https://www.publicweek.jp/ja-jp/attendee-registration/press.html)】

★一般来場の来場登録はこちら(https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19hrZ9EBEzvZ1URhBToFfy8pOI6Cka6e4U=)から

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ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

会期前日（5月12日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

【本件に関するお問い合わせ先】

企画・運営：RX Japan合同会社 自治体・公共Week事務局

TEL：03-6739-4136 MAIL：public-week.jp@rxglobal.com

オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階