株式会社Better ideaが拡大期ベンチャー・スタートアップのために元銀行員らによる実践型資金調達準備支援サービスを開始

株式会社Better idea

株式会社Better idea（本社：東京都、代表取締役：大澤龍真）は、現役・元銀行員ネットワークを強みに、金融機関の視点を直接経営者に伝授する「実践型・資金調達準備支援サービス」を正式にリリースいたします。 多くの経営者が抱える「銀行が何を基準に判断しているか分からない」という悩みに対し、単なる情報提供にとどまらず、金融機関の営業担当者が一般的に重視するポイントや立ち回り方のレクチャーを実施。公庫からメガバンクまで、各金融機関の特性を踏まえた準備方針の整理、資料準備、面談準備等を支援します。日本企業の成長を支える資金調達準備支援サービスとして、健全な資金調達環境の構築を目指します。

株式会社Better ideaは、ベンチャー・スタートアップ企業を対象とした「資金調達準備支援サービス」を開始しました。本サービスは、元銀行員らの知見を活かし、金融機関が融資判断にあたって重視しうる観点を経営者に分かりやすく整理し、融資申請に向けた準備の質の向上と、金融機関との円滑な関係構築を支援するものです。

多くのベンチャー経営者にとって、銀行融資は「高い壁」と感じられがちです。しかし、その原因の多くは、経営者が抱くイメージと、金融機関が実際に求めている情報の「認識のズレ（ギャップ）」にあります。 「なぜか審査が通らない」「担当者と何を話せばいいか分からない」といった課題に対し、弊社は金融機関対応に関する実務知見を有する専門家チームにより、経営者向けの助言及び準備支援を提供します。経営者本人が事業内容や将来計画を適切に説明できるよう、資料整理や説明ポイントの整理を支援する体制を整えました。

昨今、スタートアップ育成に向けた政府の動きが活発化しており、民間金融機関による積極的な融資が期待されています。しかし、創業期の企業は実績が乏しく、定性的な魅力や将来性を「銀行の言語」で伝えきれずにチャンスを逃しているケースが少なくありません。 また、金利上昇局面においては、より精緻な事業計画と、銀行担当者との強固な信頼関係が不可欠です。弊社は、各金融機関の特性を踏まえた情報提供及び準備支援を通じ、社会全体の資金循環を活性化させます。

本サービスの最大の特徴は、金融機関対応に関する実務経験及び知見を踏まえたレクチャーを提供する点にあります。サービス内容に事業計画の整理、資料準備、面談準備に関するのためのコンテンツ提供や勉強会参加を加えているのは、経営者自身のスキルアップを重視する弊社のこだわりです。代表の大澤龍真は、「日本の企業が成長していくための『融資のハブ』になりたい」と考えています。今後は、資金調達の支援だけでなく、融資後の財務コンサルティングまで視野に入れ、挑戦する経営者が資金面で足踏みしない社会を創造してまいります。

※本サービスは、融資の実行、審査通過、金融機関からの資金調達を保証するものではありません。

※当社は、特定の金融機関を代理するものではなく、金融機関との融資契約の締結について代理、媒介、勧誘または条件交渉を行うものではありません。

※本サービスは、経営者自身による資金調達準備、資料整理、事業計画の説明準備を支援するものです。

代表プロフィール大澤龍真

iU情報経営イノベーション専門職大学在学中に、スタートアップ企業など計6社でインターンを経験。2022年、20歳でSNSマーケティング、再生エネルギー、美容サロンの3領域で起業。

その後、1社継続、1社廃業、1社事業譲渡を経験。現在は、日本政策金融公庫からメガバンクまでの各金融機関の特性踏まえて、銀行目線での融資支援を行っている。

自身も事業とお金で失敗した経験があるため、きれいごとではなく、現実的な視点で資金調達や事業課題を整理することを大切にしている。複雑な課題を整理し、前に進める形にすることを得意とする。

会社概要

会社名：株式会社Better idea

所在地：〒131-0044 東京都墨田区文花1-18-13

代表者：大澤龍真

設立：2022年11月30日

事業内容：財務支援

会社HP：https://better-idea.jp/