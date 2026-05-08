空間全体のトータルコーディネートを実現するスラブタイル（超大判タイル）新発売

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、2026年5月8日（金）より、スラブタイル（超大判タイル）の販売を開始します。第1弾の一部商品には、フルセラミックキッチン《ジオーラ》と同一素材のスラブタイルを採用しており、より統一された空間デザインを実現します。また、６月以降も順次、新たなスラブタイルのラインアップを追加します。

《バサルティ》施工イメージ《スターシャイン》施工イメージ

近年、住空間や商業空間において「継ぎ目のない一体感」や「上質な素材感」を求めるデザイン志向が世界的に高まっています。そうした潮流の中で注目を集めているのが、「スラブタイル（超大判タイル）」です。ヨーロッパを中心に需要が急速に拡大しており、ミラノサローネをはじめとする世界的なデザイントレンド発信の場でも存在感を増し、住宅から商業施設まで幅広い空間への採用が進んでいます。これまで天然石でしか実現できなかった一枚板のようなダイナミックなデザインを天然石より手頃な価格で表現できるほか、天然石と比較して軽量なため、配送・施工時の負担が少ないことも特長です。床・壁材に留まらず、キッチン・洗面・キャビネット・テーブル・家具の表面材など、用途は多岐に渡ります。

今回、スラブタイル第1弾として、フルセラミックキッチン《ジオーラ》と同一素材の《バサルティ》《アナプルナ》《カラカッタソフト》に加え、高級大理石の風合いを再現した《スターシャイン》の全4シリーズを発売します。キッチン《ジオーラ》と同一素材のスラブタイルを壁材・床材・家具の表面材と組み合わせることで、キッチンから空間全体への統一感と奥行きのあるトータルコーディネートが可能です。

6月以降も、新たなスラブタイルのラインアップを順次追加してまいります。

■商品概要

商品名：バサルティ

販売価格：\14,800/m2（税込）

カラー：ベージュ・アントラチータ

サイズ：1000×3000×t3.5mm

詳細：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1327/(https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1327/)

玄武岩の落ち着いた色調とマットな質感を再現。

シンプルでいて深みのある表情が特長です。

商品名：アナプルナ

販売価格：\14,800 /m2 ～（税込）

カラー：ネグロ

サイズ：1000×3000×3.5mm・1000×3000×5.9mm

詳細：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1328/(https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1328/)

泥が堆積して変性したスレート（粘板岩）の風合いを再現。落ち着いた濃色とマット感がモダンで重厚な雰囲気を演出します。

商品名：カラカッタソフト

販売価格：\14,800 /m2 ～（税込）

カラー：カラカッタソフト

サイズ：1200×2600×t3.5mm ・1000×3000×t5.9mm

詳細：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1329/(https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1329/)

クラシックな大理石がモチーフ。白地に太いグレーの石目が走る洗練されたデザインと、柔らかな手触りが魅力です。

商品名：スターシャイン

販売価格：\18,800 /m2 （税込）

カラー：カラーラ・スタトリオ・ヴェルシリア

サイズ：1198×2780×t3.5mm

詳細：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1333/(https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1333/)

ホワイトを基調に、大理石の稀少な色彩と質感を再現。極薄の鏡面仕上げは、壁面だけでなく造作物などの面材としても最適です。

■関連商品

商品名：ジオーラ

発売日：2026年5月11日

価格 ：\798,000～（税込み）

詳細 ：https://www.miratap.co.jp/kitchen-geora/

ワークトップから扉まで全面同一素材を採用したフルセラミックキッチン。ひとつの塊のような存在感で、ノイズレスな空間演出を可能にします。