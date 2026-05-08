ロングセラーのガラスドア《クアドロスリム》の約1/3の軽さを実現　軽くて割れにくい樹脂製ドア《クアドロライト》新発売

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、従来のガラスドアに比べて約1/3の軽さを実現した、割れにくい樹脂製ドア《クアドロライト》を2026年5月8日（金）に発売します。ロングセラーの《クアドロスリム》の意匠性を継承しながら、軽量化と安全性を高め、より扱いやすいドアとして、新たにラインアップに加わります。

《クアドロライト》4枚引き分け引き違い 施工イメージ《クアドロライト》コーナータイプ 施工イメージ

近年、建築資材の高騰を受け、予算の都合から間取りをコンパクトにせざるを得ない住宅購入者が増えています。こうした状況のなか、限られた住宅スペースであっても部屋をできるだけ広く、快適に見せたいというニーズが高まっています。その一例として、壁で仕切らずに空間を使い分けるワークスペースやファミリークローゼットなどを取り入れる住まいも増えています。このような住まいづくりにおいては、空間を緩やかに区切りながらも、動線上で使いやすく、圧迫感を与えないドア選びが重要になります。

幅16mmの細いフレームが特長のガラスドア《クアドロスリム》は、高級感と空間のつながりを演出し、当社の建具カテゴリで7年連続売上No.1※1を獲得するロングセラー商品です。この度発売する《クアドロライト》は、《クアドロスリム》の意匠性はそのままに、面材をガラスから樹脂に変更することで、従来品の約1/3となる11.4kg※2まで軽量化したドアです。動かしやすく割れにくいため、お子様や高齢者がいるご家庭にも安心の設計です。コーナー仕様にも対応しており、オープンな空間の開放感を保ちながら、在宅ワークスペースやベッドスペースなど、専用コーナーの間仕切りとしても活用いただけます。

また、高さは1mm単位で最大H2700mmまでオーダー可能。天井までフルハイトで設置でき、空間に開放感をもたらします。

※1:2019年9月期～2025年9月期の7年間

※2:クアドロスリム（標準扉サイズ：DW803mm）1枚と、クアドロライト（標準サイズ：DW828mm）1枚との比較

■商品概要

商品名：クアドロライト

カテゴリ：建具

販売価格：\59,800 /セット ～（税込）

フレームカラー：ブラック・シルバー

パネルカラー：マットクリア・ブラウン

サイズ：下記商品ページよりご確認ください。

商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1361/(https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1361/)

商品名：クアドロスリム

発売日：2015年12月11日

価格 ：\68,000／台～（税込）

詳細 ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1206/

16mmの極細フレームを採用した室内用ガラスドア

ガラス面を最大限に活かし、開放的な空間を演出します。