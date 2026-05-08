硬く、強く、美しいPVDコーティングをした高品位な質感　金属製カラーボウル《ヴィゼラ》新発売

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、硬く、強く、美しいPVDコーティングをした金属製カラーボウル《ヴィゼラ》を、2026年5月8日（金）に発売します。金属素材の特性を活かした薄型設計と、ローズゴールドやダークグレーなどのカラー展開により、洗面空間にアクセントを加える新商品です。

《ヴィゼラ》施工イメージ《ヴィゼラ》施工イメージ

当社は、イタリアの「ミラノサローネ」や中国の「Kitchen & Bath China」をはじめとする海外展示会を通じて、最新のデザイントレンドを継続的にリサーチしています。近年の展示会では、金属素材を用いたスリムエッジなボウルやカラーボウルが数多く発表されています。なかでも、深みのあるブロンズやゴールド、マットなグレーといった上質で落ち着きのあるカラーが、洗面空間に高級感をもたらすアイテムとして世界的に注目を集めており、住宅設備は単なる機能設備ではなく、空間を彩るインテリアの一部へと位置づけが変わりつつあります。

こうした潮流を踏まえ、当社では2024年に建具カテゴリで売上7年連続1位※1のガラスドア《クアドロスリム》に海外トレンドカラーである「ブロンズ」を追加し、2025年には洗面ボウルカテゴリで売上9年連続1位※2の《エレガンススクエア》で「アンバーゴールド」を採り入れた洗面セット《エレガンスフレーム洗面》を発売するなど、海外トレンドをいち早く取り入れた商品を展開してまいりました。

この度発売する《ヴィゼラ》は、カラーバリエーション・造形・表面仕上げの全てにこだわって開発した手洗いボウルです。こうした世界的な色調トレンドを踏まえ、ローズゴールド・ライトゴールド・ダークグレーの3色をラインアップし、空間のテイストに調和しながら、洗面空間のアクセントとなる色合いを揃えました。表面仕上げには、PVD（Physical Vapor Deposition／物理蒸着）加工を採用。ナノレベルの薄膜で金属表面をコーティングすることで、美しい色合いを長く保ちながら、傷・指紋・汚れが付きにくく、日常使いにも適した耐久性を備えています。

さらに、金属素材の特性を最大限に引き出した厚み4mmのスリムエッジと、柔らかな印象のラウンド形状を組み合わせることで、シャープでありながら柔らかさも感じられるデザインとしました。

※1: 2019年9月期～2025年9月期の7年間

※2: 2017年9月期～2025年9月期の9年間

■商品概要

商品名：ヴィゼラ

カテゴリ：手洗器

販売価格：\44,800 /セット（税込）

サイズ：φ375×H90mm

カラー：ローズゴールド・ライトゴールド・ダークグレー

商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1299/

商品名：クアドロスリム

16mmの極細フレームを採用した室内用ガラスドア

ガラス面を最大限に活かし、開放的な空間を演出します。

発売日：2015年12月11日

価格 ：\68,000／台～（税込）

詳細 ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1206/

商品名：エレガンスフレーム洗面

人気の洗面ボウル《エレガンススクエア》と丸みを帯びた柔らかな形状のフレームを組み合わせた洗面セット。抜け感のある佇まいとホテルライクな洗面空間を演出します。

発売日：2025年11月4日

価格 ：\67,800 /セット ～（税込）

詳細 ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1303/