平成女児必見！ガラケー型のキュートなリップグロスパレットが新登場(ハート)サンリオキャラクターズデザイン「シークレットガラケーリップグロスパレット」発売

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、懐かしさを感じるガラケーをモチーフにした、株式会社サンリオのキャラクターデザインのコスメ「シークレットガラケーリップグロスパレット」を、2026年4月22日（水）より発売しました。

新商品は、ガラケーモチーフのリップグロスパレットです。全15種類のサンリオキャラクターズデザインで、ブラインド仕様のため、どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみ。本体はガラケー型になっており、カラビナ付きなのでカバンに取り付けることも可能です。7色入ったリップグロスパレットにはうるおい成分※を配合しており、実用性も抜群。さらに、アンテナ風リップブラシとミラー付きで、いつでもどこでも唇を保湿できます。思わず全種類集めたくなる、キュートなアイテムをお届けします。

※ホホバオイル、ヒアルロン酸、スクワラン

商品概要

■商品名：サンリオキャラクターズ シークレットガラケーリップグロスパレット

■価格：各1,320円（税込）

＊全15種類、ブラインド仕様

１.ハローキティ２.マイメロディ３.シュガーバニーズ４.こぎみゅん５.マロンクリーム６.クロミ７.リトルツインスターズ８.バッドばつ丸９.シナモロール１０.タキシードサム１１.ポチャッコ１２.ポムポムプリン１３.あひるのペックル１４.コロコロクリリン１５.ウサハナ

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、

粧美堂公式オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/SA02224

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。