ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』が最高賞となるグランプリ受賞 ドイツの国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』においてエンタメ作品として史上初の快挙

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月29日（月）夜8時より配信されたABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』がドイツの国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において、エンターテインメント（フィクション）部門の最優秀（Entertainment Grand Award)ならびに本アワードにおける最高賞（intermedia-globe Grand Prix）となるグランプリを受賞したことをお知らせいたします。なお、27回目の開催となる本アワードの歴史において、エンターテインメント（フィクション）部門の作品が最高賞を受賞するのは史上初の快挙となります。

また、2025年11月19日（水）夜10時より配信されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が金賞、2025年1月9日（木）夜11時より配信されたABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』が銀賞をそれぞれ受賞いたしました。「ワールド・メディア・フェスティバル」は、ドイツの映画配給会社インターメディアが2000年に創設した国際映像コンクールで、テレビ番組をはじめ、広告やウェブなど、様々なジャンルで作品性の高さを競うヨーロッパ最大規模の国際的に権威のあるコンクールです。27回目の開催となった今年は、世界34か国から応募作品が集まりました。

このたび、エンターテインメント（フィクション）部門にて最優秀（Entertainment Grand Award)ならびに本アワードにおける最高賞（intermedia-globe Grand Prix）となるグランプリを受賞した『MISS KING / ミス・キング』は、俳優・アーティストののんが主演を務めた“将棋”が題材のABEMAオリジナルドラマです。天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していく力強い姿が丁寧に描かれています。『MISS KING / ミス・キング』は、初回放送以来「ABEMA」のドラマランキング1位を独走。のんが自身のキャリア初の“ダークヒーロー”役で新境地を開いた熱演ぶりには海外のファンからも熱視線が注がれ、世界配信しているNetflixでも、8つの国と地域で今日のシリーズTOP10入り（香港・日本・マレーシア・ナイジェリア・フィリピン・シンガポール・韓国・台湾／10月1日）」）しました。

受賞を受け、『MISS KING / ミス・キング』主演ののんは「ワールド・メディア・フェスティバルでの最高賞であるintermedia-globe Grand Prix受賞、心から嬉しく思います。私にとって国見飛鳥という役は、かつてないほど惨めで生意気な挑戦的な役でした。将棋のルールを教えていただくことからスタートし、駒を打つ練習を重ねた日々が思い出されます。山岸監督、椿本監督始めスタッフの皆様、素晴らしいキャストの皆様とこの物語に向き合っていく時間はとても豊かで、緊張の糸を手繰り寄せて編んでいくような撮影でした。棋士の方達の持つ気迫みたいなものが、作品にかける私達の集中力とも重なっていくような感覚がありました。そこにどっぷり浸かって役を全うするのはとても楽しかったです。将棋とエンターテインメントの持つ力を改めて実感しています。これからも、この作品が、世界中の誰かの希望になってくれることを願っています」と喜びのコメント。さらに、本作品の監督・脚本を務めた、CM・映画・ドラマと幅広い表現領域で注目を集める映像監督・山岸聖太は「ヒロイン・国見飛鳥が持ってる絶望を希望に変えるエネルギーが、国境を越えてたくさんの方に届いたことを何より感動してます。ともに歩んでくださった出演者、スタッフ、宣伝、作品に関わってくださったすべてのスタッフの皆さま、そして飛鳥に命を吹き込んでくださったのんさんとすべてキャストの皆さまに、心から感謝しています。この喜びを皆さんと分かち合いたいです。本当にありがとうございました」とコメントを寄せています。（※一部抜粋、文末に全文掲載）

国を越えても高い評価を受けたABEMAオリジナルのドラマ作品は、それぞれ現在も「ABEMA」にて見逃し配信中です。この機会に、ぜひお楽しみください。

■のん コメント全文

ワールド・メディア・フェスティバルでの最高賞であるintermedia-globe Grand Prix受賞、心から嬉しく思います。

私にとって国見飛鳥という役は、かつてないほど惨めで生意気な挑戦的な役でした。

将棋のルールを教えていただくことからスタートし、駒を打つ練習を重ねた日々が思い出されます。

山岸監督、椿本監督始めスタッフの皆様、

素晴らしいキャストの皆様とこの物語に向き合っていく時間はとても豊かで、緊張の糸を手繰り寄せて編んでいくような撮影でした。

棋士の方達の持つ気迫みたいなものが、作品にかける私達の集中力とも重なっていくような感覚がありました。

そこにどっぷり浸かって役を全うするのはとても楽しかったです。

将棋とエンターテインメントの持つ力を改めて実感しています。

これからも、この作品が、世界中の誰かの希望になってくれることを願っています。

■山岸聖太監督 コメント全文

「MISS KING / ミス・キング」がワールド・メディア・フェスティバルでグランプリをいただき

とてもとても嬉しいです。

ヒロイン・国見飛鳥が持ってる絶望を希望に変えるエネルギーが、

国境を越えてたくさんの方に届いたことを何より感動してます。

ともに歩んでくださった出演者、スタッフ、宣伝、作品に関わってくださったすべてのスタッフの皆さま、そして飛鳥に命を吹き込んでくださったのんさんとすべてキャストの皆さまに、心から感謝しています。この喜びを皆さんと分かち合いたいです。本当にありがとうございました。

■ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』概要

＜あらすじ＞

天才棋士【彰一（中村獅童）】のもとに生まれた【飛鳥（のん）】。

母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、

ある時彰一は2人を捨てて出ていってしまう。

母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた彰一は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。

その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。

飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の【藤堂（藤木直人）】は、

彰一に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。

飛鳥は、藤堂とその恋人【礼子（倉科カナ）】に支えられながら、

復讐計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことに－－

しかし、その前に立ちはだかるのは、

彰一の新たな家族であり、将棋界に絶大な影響力を持つ「結城家」の存在。

そして、強者たちがひしめく、将棋という伝統と実力の世界。

果たして飛鳥は、いくつもの逆境を乗り越え、

"史上初の女性棋士"への道を切り拓くことができるのか。

復讐の先に、彼女が手にするものとは－―

これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

キャスト：

のん 藤木直人 倉科カナ 奥貫薫 森愁斗 鳴海唯・西岡徳馬・山口紗弥加 中村獅童

スタッフ：

企画：畑中翔太

脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太

プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史

監督：山岸聖太／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

製作著作：ABEMA

関連URL：

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2038

公式X：https://x.com/abema_drama

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_missking

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@abema_drama_missking

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

■ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』 概要

＜あらすじ＞

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「"不倫スキャンダル"が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。

キャスト：

柴咲コウ

川口春奈

横山裕 柳俊太郎 浅香航大

橋本淳 茅島みずき 影山優佳 齊藤なぎさ 入江甚儀 帆純まひろ

前田敦子 鈴木浩介 鈴木一真 梶原善

柄本明

ユースケ・サンタマリア

鈴木保奈美

スタッフ：

企画・プロデュース：藤野良太

脚本：伊東忍・後藤賢人・木江恭（storyboard ライターズチーム）

監督：金井紘

制作プロダクション：storyboard

製作著作：ABEMA

関連URL：

視聴ページ： https://abema.tv/channels/abema-special/slots/ABnA6BxsprJt8f

番組ページ：https://abema.go.link/7JKTD

公式X：https://x.com/scandaleve_

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

■「ABEMA」オリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』 概要

＜あらすじ＞

「従うべきは、法か自分かー。」

大麻の蔓延が社会問題となっている日本のとある都市。

大麻栽培が疑われるHIPHOPグループの一斉摘発を目的に、

現役刑事である主人公・伊弉諾（いざなぎ）に突如ラッパー集団への潜入捜査が命じられるー。

警察官がラッパーとして潜入捜査を行った実話を基に描くHIPHOPエンタメドラマ。

キャスト：

般若 成海璃子 吉村界人 Jin Dogg G-k.i.d Red Eye CYBER RUI Jinmenusagi ELIONE Ashley 葛飾心

板橋駿谷 Mummy-D 眞木蔵人 吹越満 風間俊介

スタッフ：

企画・プロデュース：鈴木おさむ

原案：漢 a.k.a. GAMI

監督：志真健太郎、南虎我

脚本：ナラミハル

制作：BABEL LABEL

関連URL：

番組ページ： https://abema.tv/video/title/90-2004

公式X：https://x.com/drama_abema

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_mogura/

公式サイト：https://abema.tv/lp/mogura-onair

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