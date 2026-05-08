体力テストデジタル集計システム『ALPHA』、教育分野で国内最大規模の展示会「EDIX（教育総合展）東京2026」に、ソフトバンク株式会社のブース内、特設コーナーで出展決定！

Pestalozzi Technology株式会社

2020年度から体力テストデジタル集計アプリ『ALPHA』（以下、ALPHAという）を展開している Pestalozzi Technology株式会社（本社：東京都、代表取締役社長CEO 井上 友綱 以下ペスタロッチという）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に開催されるEDIX（教育総合展）東京2026 において、ソフトバンク株式会社（以下ソフトバンクという）の出展ブース内の特設コーナーでALPHAを展示・紹介することをお知らせいたします。

■出展展示会概要

・ 展示会名

第17回 EDIX（教育総合展）東京

・ 開催期間

2026年5月13日（水）～15日（金）

10:00～18:00 ※最終日のみ17時終了

・ 会場

東京ビッグサイト

展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟

https://www.bigsight.jp/visitor/access/

最寄り駅

・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

ソフトバンクのブース（東展示棟 出展位置23-32 ）内のソリューション展示コーナー（ブース番号2）にて体力テストデジタル集計システム『ALPHA』を紹介

※詳細はソフトバンクのEDIX2026 特設ページ(https://www.softbank.jp/business/service/industries/public/solution/education/edix2026)をご覧ください。

■『ALPHA』とは

『ALPHA』はPC・タブレットなど端末を問わず体力テストを計測・集計・分析できるツールです。従来の体力テストは児童・生徒が紙に記録を記入し、教職員がExcelに転記するなどアナログな方法で実施されていました。『ALPHA』では一人一台のタブレット端末を活用することで、デジタルで簡単に測定・集計や分析が可能となります。

サービスページ： https://pestalozzi-tech.com/alpha/(https://pestalozzi-tech.com/alpha/)

サービス事例紹介動画： ALPHA導入事例(https://www.youtube.com/watch?v=nzX7EKQzOrg)

■『ALPHA』の特徴

「体力テストの測定結果入力にかかる時間を大幅に削減」

従来の方法では、児童・生徒が記録用紙に記入したデータを教員が一つ一つ手打ちでExcelファイルに転記しておりました。これに対し『ALPHA』では、児童・生徒用ページから児童・生徒が自らデジタル端末に自身の記録を入力し、教員用ページから一覧で閲覧・修正が可能です。さらに『ALPHA』に入ったデータを用いて弊社が教育委員会への提出ファイルを作成するため、教員の事務作業が大幅に削減されます。

「かつてないスピーディーなデータ連携を実現」

紙での体力テストでは、総合評価や得点などが書いてある結果表が返ってくるまでに数週間または数か月を要しました。『ALPHA』では、リアルタイムで結果が反映されるほか、結果に対するおすすめの運動動画を即時で視聴できます。

「あらゆる端末に対応（インストール不要のWebアプリ）」

『ALPHA』は使用する端末やブラウザの種類を問いません。GIGAスクール構想で導入した端末、保護者のスマートフォン、先生のPCなど様々な媒体からアクセスできます。

使える端末：PC、タブレット、スマートフォン

使えるブラウザ：Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田 1-21-1

早稲田大学19号館 311室

Pestalozzi Technology株式会社 学校ALPHA事業部

TEL：03-6228-0493

E-mail：info@pestalozzi-tech.com