BASE、アジア最大級のLGBTQ＋関連イベント「Tokyo Pride 2026 Pride Festival」に4年連続で協賛

BASE株式会社

この度、BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太、以下 BASE）は、特定非営利活動法人 東京レインボープライド（共同代表理事：山田なつみ、佐藤ユウコ）が主催する、アジア最大級のLGBTQ＋関連イベント「Tokyo Pride 2026 Pride Festival」に協賛し、2026年6月6日（土）・7日（日）に代々木公園で開催される「Pride Festival」にブース出展することをお知らせいたします。



当社は、同イベントに4年連続で協賛しており、毎年、様々な企画を実施してまいりました。本年は、株式会社Haluの企画協力のもと、AIを活用し、LGBTQ+や障がいなどのマイノリティをはじめとする多様な視点を取り入れるための実践型オンラインワークショップを5月26日（火）に実施し、その内容を「Pride Festival」のブースにて展示いたします。

○「Tokyo Pride 2026」とは

「Tokyo Pride 2026」は、LGBTQ+をはじめとする多様なアイデンティティを持つ人々が、「らしく、たのしく、ほこらしく」生きられる社会の実現と、多様な人権課題の解決を目指すイベントです。2012年に「東京レインボープライド」として始まり、2025年からは名称を「Tokyo Pride」に変更し、毎年恒例の「Pride Parade」と「Pride Festival」を中心に、6月のプライドマンスに合わせて開催されます。2026年のテーマは 「多様性と平等がひらく未来」 です。LGBTQ+コミュニティをはじめ、様々な団体・行政・企業・Ally・大使館など、多くの人々がともに考え、人権課題への理解を深め、偏見や差別の解消に繋がるきっかけを提供します。また、多様な人々が参加しやすい環境づくりの一環として、「複合的な人権課題（インターセクショナリティ）」の啓発にも取り組み、車椅子優先エリアの設置やすべてのステージコンテンツへの手話通訳配置など、誰もが参加しやすい場づくりに向けた取組みを進めています。

公式サイト：https://pride.tokyo/

◼︎BASEの協賛企画の背景

BASEは、“Payment to the People, Power to the People.”というミッションのもと、すべての人が活躍できる社会の実現を目指しています。私たちのミッションは、多様な人々が主体的に生きられる社会を前提としており、ミッションを実現したその先には、“誰もが自分の人生にオーナーシップを持って生きられる社会”があると考えています。こうした根底の想いを「We are All Owners」というFoundationとして発信しています。

この価値観を体現する取組みの一環として、私たちは社内外におけるDE&I（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）の推進に取り組んでおり、「Tokyo Pride 2026 Pride Festival」への協賛も、重要な取組みのひとつです。

これまでの協賛では、ブース出展や、LGBTQ+の専門家を招いたオンラインセミナーの開催を通じて、ネットショップ作成サービス「BASE」をご利用のショップオーナー様のご協力のもと、DE&IやAlly（社会的マイノリティに寄り添い、支援する姿勢）の取組みについて発信してまいりましたが、本年も、これまでの実績を踏まえ、ブース出展を行うとともに、新たな取組みとして、実践型オンラインワークショップを実施いたします。

◼︎実施内容

（1）「Tokyo Pride 2026 Pride Festival」でのブース出展

「Tokyo Pride 2026 Pride Festiva」への協賛に伴い、出展するBASEのブースでは、「BASE」をご利用のショップオーナー様をはじめ、BASEグループのAlly活動に賛同いただいた皆様から寄せられた、多様な人々への応援メッセージの展示を行います。

出展期間： 2026年6月6日（土）・7日（日）11時00分～18時00分

出展場所： 代々木公園イベント広場（〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目3）

参加費用： 無料

（2）実践型オンラインワークショップ

～AI×多様性 誰も取りこぼさないためにー見えづらい人々の視点を意識して、もっと多くの人に価値を届けよう！～

本ワークショップの内容は、「Tokyo Pride 2026 Pride Festival」のBASEのブースにて紹介・展示いたします。



商品開発やマーケティングなどビジネスの文脈でも、無意識のうちに誰かの声を取りこぼしてしまい、届くはずだった価値が届かなくなってしまうこともあるかもしれません。急速に普及するAIも同様で、指示の内容やAIの学習データに偏りがあれば、特定の人々の視点が最初から抜け落ちてしまう可能性があります。本ワークショップでは、「アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）」に気づき、マイノリティを含む多様な人々の視点を取り入れながら、AIを活用した実践的な手法を、インクルーシブデザインの専門家と一緒に学びます。

開催日時：2026年5月26日（火）19時00分～20時30分

開催形式：オンライン

参加費用：無料

内容（予定）：

・多様性に関する基礎知識

・Allyやインクルーシブデザイン、アンコンシャスバイアスの理解

・AIのバイアスを体験（デモンストレーション）

・多様な視点を取り入れるためのプロンプト作成の実践

本ワークショップは、多様な人々の視点を企画・設計の初期段階から取り入れる「インクルーシブデザイン」の知見をもとに構成しています。

参加対象：

・できるだけ特定の属性に偏らないインクルーシブな視点をビジネスに活かしてみたい方

・インクルーシブな視点でAIを活用したい方

・企業のDE&IやAllyの取組みに関心のある方

登壇：

・株式会社Halu（IKOU）代表取締役 松本 友理 氏

・BASE株式会社 Talent and Culture Department DE&I推進 / 社内Allyコミュニティ「BASE_rainbow」リーダー 棟近 直紀

参加方法：以下のURLよりお申し込みください。

https://base-tokyopride2026-workshop.peatix.com/

申し込み締切：2026年5月24日（日）23時59分まで（※）

※お申し込みが多数の場合は、予定よりも早く受付を終了させていただく場合がございます。

◯ワークショップ企画協力：株式会社Haluについて

「インクルーシブデザインで多様性を価値に変え、分断のない世界をつくる。」をビジョンに掲げ、マイノリティを「配慮の対象」から「イノベーションの源泉へ」と捉え直すインクルーシブデザインの実践に取り組んでいます。障害児も健常児もともに使える「IKOU（イコウ）ポータブルチェア」等の自社ブランド「IKOU」製品の開発・販売を軸に、障害児家族との共創から得た知見とモニターネットワークを活かし、企業・自治体向けの研修・リサーチ・共同開発も展開。令和6年度「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰」内閣府特命担当大臣奨励賞、日経ソーシャルビジネスコンテスト優秀賞、2022年度グッドデザイン賞など、受賞多数。

公式サイト：https://ikoudesign.com/ja



◯社内Allyコミュニティ「BASE_rainbow」について

BASEの社内Allyコミュニティ「BASE_rainbow」では、「Allyの視点からWe are All Ownersの輪を広げる」をテーマに、多様な人々が活躍できる社会の実現を目指し、有志メンバーによる社内イベントや勉強会を通じて、LGBTQ+をはじめとしたさまざまな社会的マイノリティに関する理解と支援を広げる取組みを続けています。

BASEは引き続き、すべてのユーザー・ステークホルダーの皆さまの多様性を尊重し、あらゆる人々が自分らしく活躍できることが当たり前の社会の実現に向けて、DE&Iの取組みを継続してまいります。



以上

・BASEグループのFoundation「We are All Owners」について

https://note.com/base_group/n/n932c872d08b8

・2025年度の協賛企画：LGBTQ+専門家を招いたオンラインセミナーの開催レポート

https://note.com/base_group/n/nec3327d12b71

・2024年度の協賛企画：代々木公園でのブース出展の開催レポート

https://note.com/base_group/n/ncbd217d7ae99

【会社概要】

会 社 名： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

代 表 者： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立： 平成24（2012）年12月11日

資 本 金： 88億4,754万円（2025年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容 ： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「PAY ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー、Port株式会社

BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆さまの活動に寄り添います。