経常利益が前年比32%増、地方銀行最大級グループ「横浜フィナンシャルグループ」のリサーチ・カバレッジを開始｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、株式会社横浜フィナンシャルグループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：片岡 達也、証券コード：7186）の2026年3月期 通期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

決算プレビューはこちら :https://envalith.com/

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

2016年の設立以来、横浜銀行を中核に東日本銀行・神奈川銀行との経営統合を重ね、2024年10月に現社名へ商号変更した横浜フィナンシャルグループのリサーチ・カバレッジを開始できることを、大変嬉しく思います。

同社はL&Fアセットファイナンスの子会社化など積極的な事業拡張を進めつつ、2026年3月期第3四半期においては経常収益が前年同期比23.4%増・経常利益が同32.0%増と大幅な増収増益を実現しており、地方銀行グループの中でも際立った成長軌道にあります。今期の決算では、L&Fアセットファイナンス子会社化の業績貢献の全容と、金利上昇局面が資金利益の拡大にどう寄与したかを、アナリストの視点から多面的に分析してまいります。

エンヴァリスは、収益拡大局面にある横浜フィナンシャルグループの企業価値を、日本語・英語・中国語で世界の投資家に届けることで、日本の資本市場の活性化に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/30_1_5a110af0211bb32d117ace1f5dc2ceab.jpg?v=202605080451 ]