【HERA】一日中、毛穴レス極薄ブラー肌がつづく、新感覚*1 パウダーinクッション〈ブラック クッションメッシュパウダー〉が2026年6月5日(金)全国発売！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、一日中、毛穴レス極薄ブラー肌がつづく、新感覚*1 パウダーinクッション〈ブラック クッションメッシュパウダー〉を2026年6月5日(金)に全国発売いたします。なお、2026年5月27日(水)にはHERA公式オンラインストアにて先行発売いたします。

また、本リリースでは、グローバルアンバサダーのフィリックスがルックで纏う〈センシュアル パウダーマットリキッドEX #220 サンデイズ〉の発売情報についてもご案内いたします。

- The Sensation -

新感覚*1 パウダーinクッション

一日中つづく、毛穴レス極薄ブラー肌

ブラック クッションメッシュパウダー

SPF 38 / PA ++

全3色展開（17N1 アイボリー / 21N1 バニラ / 23N1 ベージュ）

内容量：10g

価格：税込5,940円（税抜5,400円）

＜商品特徴＞

新感覚*1のカバー力：エフォートレスに纏う極薄ブラー肌

HERA独自開発のマイクロメッシュ構造を採用。

微粒子で構成されたクリーミーなパウダーが、きめ細かく均一に伸び広がり、

肌の凹凸にヴェールをかけるように薄く密着。

肌に溶け込むようなエアリーフィットで、毛穴を目立ちにくくカバー。

なめらかに肌をととのえ、ソフトフォーカスしたような軽やかなブラースキンを演出。

至近距離でも隙のない、細部まで精巧な肌印象へ。

セラミド*2 高配合*1 ：うるおいを逃さないクラウドパウダーテクノロジー

HERA史上最高濃度*3のセラミド*2を配合した、革新的な*1クラウドパウダーテクスチャー。

クリーミーなフォーミュラの中に、エアリーな軽やかさを閉じ込めることで、

長時間乾燥しにくく、心地よさが続く。

一日中軽やかで、揺るぎない自信を纏って。

皮脂コントロール＆UVカット：過酷な環境にも左右されないロングラスティング処方

オイルコントロールパウダー*4 を配合。

熱や湿気、汗、水分などの外的環境を考慮した処方で、

余分な皮脂を吸着しながら皮脂をコントロールし、さらりと整った肌印象へ。

皮脂によるくずれを防ぎ、キメが整ったなめらかな仕上がりを24時間*5 キープ。

清潔感のあるつけたてのような美しさが持続。

UV効果も兼ね備えたパウダーで、お出かけ先でも手軽にリタッチ。

どんなシーンでも快適な付け心地と安心感を。

*1ブランド内において

*2セラミドNP（保湿成分）

*3HERAメイクアップシリーズ内において

*4メタクリル酸メチルクロスポリマー、シリカ、ポリメタクリル酸メチル（感触改良成分）

*5当社調べ、効果には個人差があります

COLOR VARIATION

17N1

アイボリー

21N1

バニラ

23N1

ベージュ

フィリックスがビジュアルで纏う新色

〈センシュアル パウダーマットリキッド EX 220 サンデイズ〉を

公式オンラインストアにて発売！

センシュアル パウダーマットリキッド EX

220 サンデイズ

内容量：5g

全1色

価格：税込4,400円（税抜4,000円）

HERA公式オンラインストア発売日：

2026年5月27日(水)

日曜日のやわらかな陽射しのように、あたたかなムードを宿したアプリコットピンクコーラル。

肌トーンを美しく引き立てながら、ナチュラルでありながら視線を惹きつける上品な存在感を演出。

＜商品特徴＞

五感を満たす、究極の心地よさを追求したハイドレーティングマットリップ

マットでありながら、なめらかさに身を委ねるような心地よさを叶えるシアバター*1 配合。

みずみずしく軽やかなオイルがうるおいヴェールを形成し、エアリーでありながらしっとりとした保湿感をキープ。

ふんわりとやわらかな立体感が12時間*2 続く、ベルベットブラー仕上がり

高密着ピグメントレイヤーとブラーリングレイヤーによる、2層の密着ブラー技術を採用。

ひと塗りでニュアンスの広がりとにじみにくさを叶え、ふんわりと華やかに彩られた立体感のある唇へ。

ディテールまで自在に描く、アプリケーター

フラット面と先細りチップを兼ね備えたアプリケーター。

フラット面は唇にやわらかくフィットし、カラーの均一な伸び広がりを実現。

先細りチップは、唇の輪郭や曲線を美しく際立たせるオーバーリップメイクを叶え、繊細なライン表現を思いのままに。

*1シア脂、シア脂不けん化物（保湿成分）

*2当社調べ、効果には個人差があります

【 HERAとは 】

“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。

トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。

「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。

■HERA日本公式ブランドサイト

https://jp.hera.com/

■HERA日本公式LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=093joqez

■HERA日本公式インスタグラム

https://www.instagram.com/herabeauty_jp

■HERA日本公式X

https://x.com/herabeauty_jp