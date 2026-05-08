【HERA】一日中、毛穴レス極薄ブラー肌がつづく、新感覚*1 パウダーinクッション〈ブラック クッションメッシュパウダー〉が2026年6月5日(金)全国発売！
アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、一日中、毛穴レス極薄ブラー肌がつづく、新感覚*1 パウダーinクッション〈ブラック クッションメッシュパウダー〉を2026年6月5日(金)に全国発売いたします。なお、2026年5月27日(水)にはHERA公式オンラインストアにて先行発売いたします。
また、本リリースでは、グローバルアンバサダーのフィリックスがルックで纏う〈センシュアル パウダーマットリキッドEX #220 サンデイズ〉の発売情報についてもご案内いたします。
- The Sensation -
新感覚*1 パウダーinクッション
一日中つづく、毛穴レス極薄ブラー肌
ブラック クッションメッシュパウダー
SPF 38 / PA ++
全3色展開（17N1 アイボリー / 21N1 バニラ / 23N1 ベージュ）
内容量：10g
価格：税込5,940円（税抜5,400円）
＜商品特徴＞
新感覚*1のカバー力：エフォートレスに纏う極薄ブラー肌
HERA独自開発のマイクロメッシュ構造を採用。
微粒子で構成されたクリーミーなパウダーが、きめ細かく均一に伸び広がり、
肌の凹凸にヴェールをかけるように薄く密着。
肌に溶け込むようなエアリーフィットで、毛穴を目立ちにくくカバー。
なめらかに肌をととのえ、ソフトフォーカスしたような軽やかなブラースキンを演出。
至近距離でも隙のない、細部まで精巧な肌印象へ。
セラミド*2 高配合*1 ：うるおいを逃さないクラウドパウダーテクノロジー
HERA史上最高濃度*3のセラミド*2を配合した、革新的な*1クラウドパウダーテクスチャー。
クリーミーなフォーミュラの中に、エアリーな軽やかさを閉じ込めることで、
長時間乾燥しにくく、心地よさが続く。
一日中軽やかで、揺るぎない自信を纏って。
皮脂コントロール＆UVカット：過酷な環境にも左右されないロングラスティング処方
オイルコントロールパウダー*4 を配合。
熱や湿気、汗、水分などの外的環境を考慮した処方で、
余分な皮脂を吸着しながら皮脂をコントロールし、さらりと整った肌印象へ。
皮脂によるくずれを防ぎ、キメが整ったなめらかな仕上がりを24時間*5 キープ。
清潔感のあるつけたてのような美しさが持続。
UV効果も兼ね備えたパウダーで、お出かけ先でも手軽にリタッチ。
どんなシーンでも快適な付け心地と安心感を。
*1ブランド内において
*2セラミドNP（保湿成分）
*3HERAメイクアップシリーズ内において
*4メタクリル酸メチルクロスポリマー、シリカ、ポリメタクリル酸メチル（感触改良成分）
*5当社調べ、効果には個人差があります
COLOR VARIATION
17N1
アイボリー
21N1
バニラ
23N1
ベージュ
フィリックスがビジュアルで纏う新色
〈センシュアル パウダーマットリキッド EX 220 サンデイズ〉を
公式オンラインストアにて発売！
センシュアル パウダーマットリキッド EX
220 サンデイズ
内容量：5g
全1色
価格：税込4,400円（税抜4,000円）
HERA公式オンラインストア発売日：
2026年5月27日(水)
日曜日のやわらかな陽射しのように、あたたかなムードを宿したアプリコットピンクコーラル。
肌トーンを美しく引き立てながら、ナチュラルでありながら視線を惹きつける上品な存在感を演出。
＜商品特徴＞
五感を満たす、究極の心地よさを追求したハイドレーティングマットリップ
マットでありながら、なめらかさに身を委ねるような心地よさを叶えるシアバター*1 配合。
みずみずしく軽やかなオイルがうるおいヴェールを形成し、エアリーでありながらしっとりとした保湿感をキープ。
ふんわりとやわらかな立体感が12時間*2 続く、ベルベットブラー仕上がり
高密着ピグメントレイヤーとブラーリングレイヤーによる、2層の密着ブラー技術を採用。
ひと塗りでニュアンスの広がりとにじみにくさを叶え、ふんわりと華やかに彩られた立体感のある唇へ。
ディテールまで自在に描く、アプリケーター
フラット面と先細りチップを兼ね備えたアプリケーター。
フラット面は唇にやわらかくフィットし、カラーの均一な伸び広がりを実現。
先細りチップは、唇の輪郭や曲線を美しく際立たせるオーバーリップメイクを叶え、繊細なライン表現を思いのままに。
*1シア脂、シア脂不けん化物（保湿成分）
*2当社調べ、効果には個人差があります
【 HERAとは 】
“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。
トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。
「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。
■HERA日本公式ブランドサイト
https://jp.hera.com/
■HERA日本公式LINE
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=093joqez
■HERA日本公式インスタグラム
https://www.instagram.com/herabeauty_jp
■HERA日本公式X
https://x.com/herabeauty_jp