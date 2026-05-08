ホロライブ所属の超人気VTuber「さくらみこ」とGakkenのコラボ参考書シリーズが登場！　特典つき初回生産限定セットも5月8日予約開始。

株式会社 学研ホールディングス

※2026年5月7日時点

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月8日に『さくらみこでもわかる中学英単語』『同 中学数学』『同 中学漢字＋語彙力』『同 中学地理＋都道府県』（2026年8月6日4点同時発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■勉強が苦手すぎるさくらみこが、学力向上を目指す！ 小学校のおさらいから中学基礎レベルをやさしく学べる、エンタメ感が満載の学習参考書シリーズ

これまで自身のライブ配信等で、小中学生レベルの学力テストに大苦戦してきたさくらみこさん。それでも諦めることなく、Gakkenのオリジナルドリルで勉強するなど、学力向上を掲げて勉強に挑んできた。

そして、勉強が苦手すぎるさくらみこさんでも楽しく取り組める教材の開発を目指し、ついに誕生したのが本シリーズだ。

小学生のおさらいレベルから中学の基礎固めを楽しく学ぶことができるので、学校の授業についていけない中学生はもちろん、昔学んだことや常識レベルの教養をおさらいしたい大人の学び直しにもぴったり。また、中面には、フルカラー描き下ろしイラストや、さくらみこさんにまつわる豊富な例文、35P（みこぴー）との楽しいかけあいが満載。勉強しつつもファンが楽しめるエンタメ感あふれるシリーズとなっている。

表紙イラストは、イラストレーターなな氏による描き下ろし。

中面には、イラストレーターもちみこ氏による多数の描き下ろしミニキャライラストを収録。

■『さくらみこでもわかる中学英単語』の内容紹介

「中学漢字＋語彙力」の紙面サンプル（左）、「中学英単語」の紙面サンプル（右）「中学数学」の紙面サンプル（左）、「中学地理＋都道府県」の紙面サンプル（右）

中学生が知っておきたい約1,000語を収録した『さくらみこでもわかる中学英単語』。英語が苦手すぎて英単語の読み方からつまずいてしまうさくらみこさんのレベルに合わせ、中学生向けの参考書としては異例の、すべての英単語や例文にカタカナのふりがながついた参考書だ。また、英語の例文も、ゲーム実況や配信活動にまつわるフレーズなど、ファンにとっても身近な例文で覚えることができる。さらに巻頭では、電脳桜神社やライブステージ、配信部屋など、さくらみこさんにまつわるフルカラーシーンイラストとともに、関連する英単語を学ぶことができる。配信や推し活に関連した英単語も収録しており、海外ファンとの交流にも一役買う1冊となっている。

オリジナルノート「みこ学習帳 えいご」つき。

■『さくらみこでもわかる中学数学』の内容紹介

「中学英単語」の紙面サンプル「中学英単語」の紙面に登場するイラストサンプル

数学が苦手すぎるさくらみこさんのレベルに合わせ、小学校の算数レベルからおさらいできる。分数や割合の計算など、小学校の学習内容には意外と重要な内容が詰まっており、これがあやふやなままだと、中学生になってから数学の勉強に苦戦してしまう。小学校の復習から無理なく取り組める本書は、「今さら先生にも聞けない」と悩む中学生たちの助けになる1冊だ。

さくらみこさんと35P（みこぴー）の楽しいかけあいとともに、クイズ風に出題される問題で、やさしく学んでいくことができる。

オリジナルノート「みこ学習帳 すうがく」つき。

■『さくらみこでもわかる中学漢字＋語彙力』の内容紹介

「中学数学」の紙面サンプル

漢字や四字熟語などの700以上の例文すべてが、さくらみこさんにまつわる例文となっており、ファンの読み物としても楽しめる参考書。

漢字編では、VTuber活動、アイドル活動、さくらみこさんの日常、リスナーの日常、ゲーム実況、勉強配信などのテーマごとに漢字の読み書きを学習していく。学習する漢字は、いずれも入試で出題されやすい漢字を厳選し、実際に中学生が覚えておくべき内容となっている。

また、「阿鼻叫喚」を「あえんびえん」と読み間違えるなど、さまざまな読み間違いでファンたちを笑いの渦に巻き込んできたさくらみこさん。本書は、中学生のみならず、大人の会話でも役立つ四字熟語や慣用句などの語彙編の学習が充実。さくらみこさんと35P（みこぴー）の会話で、楽しく語彙の使い方を学ぶことができる。

オリジナルノート「みこ学習帳 こくご」つき。

■『さくらみこでもわかる中学地理＋都道府県』の内容紹介

「中学漢字＋語彙力」の紙面サンプル（漢字のページ）「中学漢字＋語彙力」の紙面サンプル（語彙のページ）「中学漢字＋語彙力」の紙面サンプル（クイズのページ）

小学校で学んだはずだが、大人も意外と正確に答えられないことが多い、都道府県の名前や位置。都道府県クイズが大の苦手なさくらみこさんのレベルに合わせ、47都道府県の形や位置、特色をゼロからおさらいすることができる。本書では、全国の都道府県にちなんだ描き下ろしの「ご当地みこ」47種が勢ぞろい。「ご当地みこ」とともに楽しく記憶していくことができる。

中学校レベルの地理の基礎も、地形や気候、地図の読み方などをはじめ、特に重要な要点をイラストや写真たっぷりで紹介。さくらみこさんと35P（みこぴー）の会話を交えたクイズで気軽に学んでいくことができ、大人の教養にも役立つ内容になっている。

オリジナルノート「みこ学習帳 しゃかい」つき。

■限定特典つきも要チェック！

○アニメイト購入者特典

「中学地理＋都道府県」の紙面サンプル（都道府県のページ）「中学地理＋都道府県」の紙面サンプル（地理のページ）

アニメイトにて購入された方には、表紙イラストを使用した「アニメイト限定クリアファイル」がついてくる。クリアファイルの種類は、各科目の表紙イラストと同じく全4種だ。

【ご予約はコチラ】

▽『さくらみこでもわかる中学英単語』

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473058/



▽『さくらみこでもわかる中学数学』

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473059/



▽『さくらみこでもわかる中学漢字＋語彙力』

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473060/



▽『さくらみこでもわかる中学地理＋都道府県』

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473061/

※特典は数に限りがあります。

○【初回生産限定】Amazon限定の2冊セットは、豪華5大特典つき！

Amazon限定の2冊セットには、豪華5大特典つき。

〈Type-A〉と〈Type-B〉の全2種類があり、今回の描き下ろし表紙イラストやミニキャライラストを多数使用。

特典の収納BOXは全面おしゃれデザインで、中身の書籍を取り出せば、自由な用途で使える収納BOXとしても活用できる。箔押しブックカバーは、さくらみこさんらしいピンク色の箔がキラリと光るスタイリッシュなデザイン。気分に合わせて、通常カバーと巻き変えて楽しめる。〈Type-A〉セットのステッカーは、今回の描き下ろし表紙イラスト4種やミニキャラをあしらったデザイン。〈Type-B〉セットは、ご当地みこ全47種がミニステッカーになっている。

そのほか、ポストカード、しおりもそれぞれ〈Type-A〉と〈Type-B〉でデザインが異なっている。

Amazon限定の5大特典つきセットは初回生産限定で、こちらも予約受付中だ。

・Amazon限定 特典つき2冊セット〈Type-A〉

セット内容：『さくらみこでもわかる中学数学』、『さくらみこでもわかる中学漢字＋語彙力』

特典内容：収納BOX（「中学数学」＆「中学漢字＋語彙力」表紙イラストver.）、箔押しブックカバー（グレー×ピンク箔ver.）、ステッカー2枚（表紙イラスト＆ミニキャライラストver.）、ポストカード2枚（「中学数学」＆「中学漢字＋語彙力」）、しおり（みこ＆35P勉強中ver.）

・Amazon限定 特典つき2冊セット〈Type-B〉

セット内容：『さくらみこでもわかる中学英単語』、『さくらみこでもわかる中学地理＋都道府県』

特典内容：収納BOX（「中学英単語」＆「中学地理＋都道府県」表紙イラストver.）、箔押しブックカバー（グリーン×ピンク箔ver.）、ステッカー2枚（都道府県ご当地みこver.）、ポストカード2枚（「中学英単語」＆「中学地理＋都道府県」）、しおり（みこ＆35P通学中ver.）

【ご予約はコチラ】

▽『【Amazon.co.jp限定】さくらみこでもわかるシリーズ特典つき2冊セットType-A＜初回生産限定＞』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4058117400

▽『【Amazon.co.jp限定】さくらみこでもわかるシリーズ特典つき2冊セットType-B＜初回生産限定＞』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4058117419

■さくらみことは

「にゃっはろ～！ エリート巫女アイドルのさくらみこですっ！」

電脳桜神社の巫女。アイドルに憧れを抱き唯一無二のトップエリート巫女アイドルになることを目指し日々奮闘中！「エリート」と自称しているが、ファンの間では「ポンコツ」という噂も…。

【さくらみこ X（旧Twitter）】https://twitter.com/sakuramiko35

【さくらみこYouTube】https://www.youtube.com/channel/UC-hM6YJuNYVAmUWxeIr9FeA

■ホロライブとは

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

【ホロライブ公式サイト】https://hololive.hololivepro.com/

【ホロライブ公式YouTube】https://www.youtube.com/@hololive/

［商品概要］

■『さくらみこでもわかる中学英単語』

■『さくらみこでもわかる中学数学』

■『さくらみこでもわかる中学漢字＋語彙力』

■『さくらみこでもわかる中学地理＋都道府県』

編：Gakken

発売予定日：2026年8月6日

定価：各1,980円（税込）

体裁：各A5変・フルカラー

ISBN：＜中学英単語＞978-4-05-306421-9、＜中学数学＞978-4-05-306420-2、＜中学漢字＋語彙力＞978-4-05-306419-6、＜中学地理＋都道府県＞978-4-05-306422-6

電子版：あり（※電子版の特性上、紙版とは一部仕様が異なるところがございます）

【詳細・ご予約はコチラ】

▽『さくらみこでもわかる中学英単語』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130642100(https://hon.gakken.jp/book/1130642100)

・アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473058/(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473058/)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405306421X(https://www.amazon.co.jp/dp/405306421X)

▽『さくらみこでもわかる中学数学』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130642000(https://hon.gakken.jp/book/1130642000)

・アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473059/(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473059/)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064201(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064201)

▽『さくらみこでもわかる中学漢字＋語彙力』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130641900(https://hon.gakken.jp/book/1130641900)

・アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473060/(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473060/)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064198(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064198)

▽『さくらみこでもわかる中学地理＋都道府県』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130642200(https://hon.gakken.jp/book/1130642200)

・アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473061/(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3473061/)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064228(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064228)

［Amazon限定セット＜初回生産限定＞］

■『さくらみこでもわかるシリーズ 特典つき2冊セット Type-A＜初回生産限定＞』

■『さくらみこでもわかるシリーズ 特典つき2冊セット Type-B＜初回生産限定＞』

編：Gakken

発売予定日：2026年8月6日

ISBN：〈Type-A〉978-4-05-811740-8、〈Type-B〉978-4-05-811741-5

価格：各5,775円（税込）

セット内容：

〈Type-A〉『さくらみこでもわかる中学数学』+『さくらみこでもわかる中学漢字＋語彙力』+Type-A特典

〈Type-B〉『さくらみこでもわかる中学英単語』+『さくらみこでもわかる中学地理＋都道府県』+Type-B特典

【ご予約はコチラ】

▽『【Amazon.co.jp限定】さくらみこでもわかるシリーズ特典つき２冊セットType-A＜初回生産限定＞』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4058117400(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4058117400)

▽『【Amazon.co.jp限定】さくらみこでもわかるシリーズ特典つき２冊セットType-B＜初回生産限定＞』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4058117419(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4058117419)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開