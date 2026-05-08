フレクト、経済産業省より 「令和８～１１年度 職員情報ＤＢ及び勤怠管理システムに係る運用・保守業務」を受託

株式会社フレクト

株式会社フレクト（本社：東京都港区、代表取締役ＣＥＯ 黒川幸治、以下フレクト）は、経済産業省より「令和８～１１年度 職員情報ＤＢ及び勤怠管理システムに係る運用・保守業務」を受託しました。同省の人事・勤怠に関する業務理解に加え、デジタル庁が提供する政府共通の標準的な業務実施環境（サービス）である「ガバメントソリューションサービス（GSS）」への移行を含むマルチクラウドに関する実績や技術を評価いただいております。

経済産業省では、データ利活用による人事関連業務の効率化・高度化を図ることを目的に、省内で働く職員に関する情報を一元管理するデータベース（職員情報ＤＢ）及び、職員情報ＤＢを活用した勤怠管理システムを令和元年度に構築し、令和2年度より運用を続けています。令和８～１１年度も職員情報ＤＢ及び勤怠管理システムを活用し、職員の業務コスト削減、データ運用による業務効率改善を図り、システムの安定的な稼働に必要な運用・保守及び関連するシステム改修を行う必要があります。

フレクトは本業務において、職員情報ＤＢ及び勤怠管理システムに係る運用・保守から機能改善・改修までを一貫して担います。また、これらが構築されているセールスフォース組織について、バックオフィス業務やライセンス管理を含む全体管理及び運用・保守を行います。さらに、政府共通の標準的な業務実施環境（サービス）である「ガバメントソリューションサービス（GSS）」への移行に伴い、職員情報DBとのGSS間のデータ連携を実現するための Amazon Web Services （AWS）環境の導入・運用管理も担います。

落札情報

案件名称：「令和８～１１年度 職員情報ＤＢ及び勤怠管理システムに係る運用・保守業務」

契約期間：令和8年4月1日から令和12年3月29日まで

フレクトは、今後も誰もが使いやすい行政サービスの実現とシステム利活用の推進に、継続して取り組んでまいります。

※製品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

株式会社フレクト

フレクトは、クラウド先端テクノロジーとデザインで新しい顧客体験をカタチにする「攻めの DX※」支援を手掛ける国内トップクラスのクラウドインテグレーターです。SalesforceやAPI統合プラットフォームであるMuleSoft、Auth0による基盤構築など、顧客を中心とした360°でつながるクラウドサービスを組み合わせることで、多様なソリューション構築を支援しています。豊富な導入実績と高い技術力により、主要クラウドサービスにおいて最高位のパートナー認定を獲得しています。

※攻めのDX: 収益や顧客エンゲージメントの向上を目的として、顧客接点の変革、サービス・商品の変革、ビジネスモデルの変革を通じて新たな顧客体験を創出するためのデジタル化

本社： 〒105-7313 東京都港区東新橋１丁目９-１ 東京汐留ビルディング13階

代表者： 代表取締役ＣＥＯ 黒川 幸治

設立： 2005年8月

TEL： 03-5159-2090

事業内容：DX支援のプロフェッショナルサービス「クラウドインテグレーションサービス」

企業サイト： https://www.flect.co.jp