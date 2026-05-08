【Pets Tokyo飯田橋店】春の遠足イベントを5月27日に開催します！
Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo 飯田橋店」は、春の遠足イベントを実施いたします。
■ 飯田橋店だけ！春の遠足イベントを開催
Pets Tokyo飯田橋店では5月27日（水）に、「春の遠足イベント」を開催します。当日は、ピクニックの記念として、お土産もご用意しております。ペットと楽しむ春の遠足にぜひご参加ください。
■ イベント詳細はこちら
https://www.instagram.com/p/DXQeW55EwII/
※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。
■ 実施日
2026年5月27日(水)
■Pets Tokyo 飯田橋店情報
店名：Pets Tokyo 飯田橋店
住所： 〒102-0071東京都千代田区富士見1-5-17 三喜屋ビル 1F+B1F
アクセス：飯田橋駅から徒歩4分
営業時間： 10:00～19:00
Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_iidabashi/
GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/Lpic55MEZPnk3e1T9
公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/iidabashi/
Pets Tokyo株式会社について
── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──
Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。
会社概要
会社名 ：Pets Tokyo株式会社
所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F
事業内容：
ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業
URL ：https://petstokyo.com/
お問い合わせ
■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS
Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
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