【Pets Tokyo飯田橋店】春の遠足イベントを5月27日に開催します！

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Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo 飯田橋店」は、春の遠足イベントを実施いたします。




■ 飯田橋店だけ！春の遠足イベントを開催

Pets Tokyo飯田橋店では5月27日（水）に、「春の遠足イベント」を開催します。当日は、ピクニックの記念として、お土産もご用意しております。ペットと楽しむ春の遠足にぜひご参加ください。


■ イベント詳細はこちら

https://www.instagram.com/p/DXQeW55EwII/


※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。


■ 実施日

2026年5月27日(水)


■Pets Tokyo 飯田橋店情報

店名：Pets Tokyo 飯田橋店


住所： 〒102-0071東京都千代田区富士見1-5-17 三喜屋ビル 1F+B1F


アクセス：飯田橋駅から徒歩4分


営業時間： 10:00～19:00


Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_iidabashi/


GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/Lpic55MEZPnk3e1T9


公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/iidabashi/




Pets Tokyo株式会社について

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──


Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。




会社概要

会社名　：Pets Tokyo株式会社


所在地　：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F


事業内容：


ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業


URL　　：https://petstokyo.com/


お問い合わせ

■メール
marketing@petstokyo.com
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