セブン‐イレブンの揚げ物惣菜から「赤」と「黒」の「春巻」2種が登場！赤皮で巻いた「えびとイカの海鮮春巻」＆真っ黒な「黒いすき焼き風春巻」

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、見た目も鮮やかな揚げ物惣菜の新商品「えびとイカの海鮮春巻」を、5月12日（火）より全国のセブン‐イレブンにて順次発売いたします。また、2025年のブラックフライデー時に登場し話題となった「黒いすき焼き風春巻」も、同日より順次数量限定で再発売いたします。

赤い皮に包まれた「えびとイカの海鮮春巻」は、えびとイカを贅沢に使用し海鮮の旨味を存分に味わえます。数量限定で登場する「黒いすき焼き風春巻」は、すき焼きの具材を直火釜で炒めた香ばしい春巻です。どちらもインパクトのあるビジュアルながら、具材のおいしさにもこだわり、皆様に驚きと満足感を提供いたします。

人気の海鮮フレーバーを春巻で味わう

■えびとイカの海鮮春巻

価格：167円（税込180.36円）

発売日：5月12日（火）～順次

販売エリア：全国

えびとイカをふんだんに使用し、鮮やかな赤い皮で包んでパリッと揚げた海鮮春巻です。本格的な海鮮の旨味を、春巻で手軽にお楽しみいただけます。

昨年のブラックフライデーで話題となった「真っ黒な春巻」が再発売！

■黒いすき焼き風春巻

価格：139円（税込150.12円）

発売日：5月12日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

昨年の「ブラックフライデー」に合わせた限定商品として発売し話題となった「黒いすき焼き春巻」が、待望の再発売。甘辛い割り下で味付けした牛肉、玉ねぎ、春雨などの具材を直火釜で炒め、パリパリの黒い皮で包み、香ばしく揚げました。ひと口ですき焼きの旨味が広がる、贅沢な味わいです。

担当者コメント

近年の「海鮮フレーバー」への需要が高まっていることを受け、より本格的な海鮮の旨味を手軽にお楽しみいただける商品を開発しました。「赤」と「黒」というインパクトのあるビジュアルに仕上げつつ、中の具材の食感や旨味にも徹底的にこだわったラインアップとなっています。ぜひ、その日の気分にあわせたり、食べ比べるなどしてお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。