【Globalway】Salesforce主催「Agentforce World Tour Tokyo 2026」に4年連続出展

株式会社グローバルウェイ

人材サービスとAI・デジタルの活用支援を通じて、企業の変革と成長を支援している

株式会社グローバルウェイ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 CEO：各務正人、以下「当社」）は、株式会社セールスフォース・ジャパンが主催するイベント「Agentforce World Tour Tokyo 2026」（会期：2026年6月9日［火］～10日［水］、会場：ザ・プリンス パークタワー東京／Salesforce+）に出展いたします。

本イベントは、人とAIが共創するAgentic Enterprise（エージェント型企業）の姿を体感できる2日間として開催されます。基調講演をはじめ、製品・業種別の最新ソリューション、データ活用、開発者向けプログラムなど、Agentforceがもたらすビジネス変革の最前線が紹介されます。

当社ブースでは、「AIと人でデータ品質向上、業務を軽くする次世代CX」をテーマに、Agentforceを活用した次世代型の顧客対応をご紹介します。AIが応対負荷を劇的に軽減しながら、人と共存する高度な顧客対応を実現することで、現場の業務効率化と顧客体験の向上を両立する新しいCXのあり方を提案します。

ぜひ当社ブースにお立ち寄りいただき、AIと人が協働する次世代の顧客対応を体感ください。

【開催概要】

イベント名：Agentforce World Tour Tokyo 2025

主催：株式会社セールスフォース・ジャパン

開催日時：2026年6月9日（火）～6月10日（水）

会場：ザ・プリンス パークタワー東京

参加費：無料（事前登録制）

★Agentforce World Tour Tokyo 詳細・参加方法は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed0000171ZHPAA2&nc=&utm_source=BS&utm_medium=paid_search&utm_campaign=jp_ev&utm_content=WorldTour&utm_term=&msclkid=bc4460b78d6a1ba6369a094556031e7d)★

【グローバルウェイについて】

SalesforceやMuleSoftをはじめとするクラウドソリューションとAI活用支援を通じて、企業のDX推進を支援するクラウドソリューション企業です。

Salesforceの導入・活用支援に加え、MuleSoftによるシステム連携・API基盤構築やAIエージェント基盤導入支援、さらにITコンサルティングまで、構想策定から導入・活用定着まで一貫して支援しています。

また、人材紹介サービスも展開しており、ハイクラス向け人材紹介を含む多様な採用支援を通じて、AI時代の企業変革を“人”と“技術”の両面から支援しています。

企業名：株式会社グローバルウェイ

所在地：東京都港区新橋6丁目19番13号 エンスイテ御成門５階

設 立：2004年10月

代表者：代表取締役会長兼社長CEO 各務正人

Webサイト：https://www.globalway.co.jp/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社グローバルウェイ 広報担当

Email：as-note@globalway.co.jp