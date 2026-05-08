リカバリーウェア「ReD」医療業界へ参入現場を支える医療従事者へ、働きながら疲労回復を。医療用ウェア「ReD リカバリースクラブ」新発売！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェア「ReD（レッド）」から一般医療機器の医療用ウェア「ReD リカバリースクラブ」を2026年7月10日に発売することをお知らせします。

開発背景

ReDは2025年7月のローンチ当初より、病院内ショップや調剤薬局を通じた販路展開に取り組んでまいりました。そこには、医療施設を利用する方に一日も早く日常生活へと回復いただきたいという思いがあります。さらに、現場を支える医療従事者の皆さまにも、日々の業務をより良い状態で続けていただくための「リカバリー」をお届けしたいと考えています。

また、看護職員に対する労働実態調査※では「休日でも回復せず、いつも疲れている」27.1％と「疲れが翌日に残ることが多い」51.3％を合わせた慢性疲労を感じている方は、78.4％にもなっており、5年前の同調査との結果を比較しても増加傾向になることがわかりました。現場の疲労感はパフォーマンスにも影響を与えることが危惧され、今後は医療の現場においても健康経営に向けたアプローチが求められています。

このたび、この取り組みをより強化するものとして、一般医療機器の医療用ウェア「ReDリカバリースクラブ」を2026年7月10日に発売します。スクラブは、診察や処置など医療従事者が勤務中に日常的に着用するユニフォームであり、長時間の立ち仕事や動きの多い現場に欠かせない存在です。本商品を通じて医療従事者のみなさまに血行促進・疲労回復を提供してまいります。

※「2022年看護職員の労働実態調査結果」日本医療労働組合連合会

（調査は5年に1度実施され、次回は2027年見込み）

動きやすく、疲れにくいデザイン

１.腕の上げ下げがスムーズな仕立て

肩に縫い目がなく、腕の動きを妨げない仕立てで、ストレスフリーな着心地を実現。

２.ウエストにソフトゴム採用

動きにフィットしながらも、ズレにくく、締め付け感を軽減。

３.軽やかなはき心地

ポリエステル素材ならではの軽さと速乾性を備え、肌に張り付きにくくさらりとした着用感。

４.触れた瞬間に感じる上質でなめらかな肌ざわり

肌に触れるたびに心地よい、なめらかでやわらかなストレスのない生地を使用。

５.ゆとりのある身幅

動きやすさを考慮した設計で、長時間の着用でも負担を感じにくい。

６.サイドスリット

両すそには、腰まわりの動きやすさを追求したスリットを採用。

７.リラックスシルエット

ほどよい余裕をもたせ、作業中のストレスを感じにくい快適なシルエット。

働きやすさを追求した機能性

１.肩スナップ

スムーズに脱ぎ着がしやすいスナップボタンを左肩に採用。

２.脇下ループ

カラビナや消毒液ホルダーなどを留められる便利なループつき。

３.大容量ポケット

A5ノートも入る大容量ポケットには、収納に便利な内ポケットも。

４.ななめポケット

両サイドに出し入れしやすいななめ設計のポケットを採用。

５.W胸ポケット

内側にPHS用ポケットつきの機能的なWポケット。

６.パッチポケット

後ろには出し入れしやすい丈夫な貼りパッチポケットを採用。

７.プリーツ加工

着用ジワが目立ちにくく、すっきりとしたシルエットをキープ。

商品概要

ReD バイタルテック リカバリースクラブ半袖（一般医療機器）

カラー： ホワイト、ネイビー、バーガンディ、ピンク

サイズ：SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L（男女兼用）

※別注 3S、6L

素材 ：ポリエステル96% ポリウレタン4%

価格：11,000円（税込）

ReD バイタルテック リカバリースクラブパンツ（一般医療機器）

カラー： ホワイト、ネイビー、バーガンディ

サイズ：SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L（男女兼用）

※別注 3S、6L

素材 ：ポリエステル96% ポリウレタン4%

価格：11,000円（税込）

販売について

ReD公式サイト（https://www.mtgec.jp/red/）、他ユニフォーム販売代理店、全国のリネンレンタルサービスにて順次取り扱い開始します。

ReDとは

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「血行促進繊維VITALTECH(R)」が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。「血行促進」と「疲労回復」という2大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/(https://www.mtgec.jp/red/)

血行促進繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReDに使用されている「血行促進繊維VITALTECH(R)」は、MTG独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReDはインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインアップを実現しています。

ReDの主なリカバリー効果（一般医療機器）

イメージ

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の５つの効果が期待できます。