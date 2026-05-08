今宵は、大阪「バルチカ03」で。スコッチウイスキー「シーバスリーガル」のタイアップフェアを2026年5月15日(金)～6月21日(日)まで開催

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長：ブルーノ カルヴァオ）が展開するブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」は、2026年5月15日(金)～6月21日(日)の期間、JR西日本大阪開発株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：明瀬 寛昭）が運営する大阪駅西口直結の「バルチカ03（ゼロサン）」の22店舗にてタイアップフェアを開催します。期間中、対象店舗で「シーバスリーガル ミズナラ 12年」をはじめとする「シーバスリーガル」３アイテムのハイボールを提供し（※1）、各店おすすめの料理とのフードペアリングを提案します。また、コラボ空間演出や、スクラッチキャンペーンなどを通じて、「バルチカ03」を盛り上げます。

「シーバスリーガル」のハイボールで乾杯！各店おすすめ料理とのペアリングも！

コラボレーション店舗で、「シーバスリーガル」3アイテムのハイボールをお愉しみいただけます※1。その一つが、「シーバスリーガル ミズナラ 12年」。日本の伝統文化と日本のウイスキー造りへの賞賛を込め、日本原産のミズナラ樽を「シーバスリーガル」で初めて使用した特別なスコッチウイスキーです。洋ナシとオレンジのフルーティーな香りが広がり、まろやかでリッチな味わいで、ワンランク上のハイボールとしてご好評をいただいています。また、一部店舗では、フラッグシップウイスキー「シーバスリーガル 12年」や、“日本酒カスク”でフィニッシュした（※2）革新的な商品「シーバスリーガル 匠リザーブ 12年」のハイボールも提供します。各ウイスキーは料理との相性もよく、それぞれの味わいに合わせ、各店おすすめ料理とのペアリングメニューをご用意します。ぜひ、「シーバスリーガル」と料理とのマッチングをお愉しみください。

「シーバスリーガル」の世界観で彩る期間限定コラボ空間！

期間中、「バルチカ03」の館内（3～5階フロア）が、「シーバスリーガル」のブランドの世界観を反映したコラボ空間に変わります。

豪華景品が当たる！スクラッチキャンペーン実施！

期間中、タイアップ店舗で「シーバスリーガル」のドリンクを1杯ご注文いただくと、その場で豪華景品が当たるスクラッチに挑戦いただけます。景品は、「シーバスリーガル」オリジナルの手ぬぐいやタンブラーなどをご用意しています。（※景品がなくなり次第終了します。）

「バルチカ03」は、「おっさん（03）」をはじめとする梅田で働く全てのオフィスワーカーに向けて、明日への活力を生み出せるように、さまざまな飲食店が集結し、大阪飲食の活力となり、大阪の街をも元気にできる施設です。ぜひこの機会に、「バルチカ03」のコラボレーション店舗で「シーバスリーガル」のハイボールをお愉しみください。

（※1）取り扱い商品は店舗により異なります。

（※2）ブレンドの一部を日本酒を熟成した樽で熟成しています。

今宵は、大阪「バルチカ03」で。「シーバスリーガル」タイアップフェア 開催概要

開催期間：

2026年5月15日(金)～6月21日(日)

対象店舗：

「バルチカ03」内の22店舗（3～5階フロア）

［住所］大阪市北区梅田三丁目2番123号イノゲート大阪内2～5階

［バルチカ03 Instagram］ @barchica03(https://www.instagram.com/barchica03/)

営業時間：

各店舗に準じます。

内容：

期間中、「シーバスリーガル」が様々な企画で「バルチカ03」を盛り上げるタイアップフェア。

１.「シーバスリーガル」を使用したワンランク上のハイボールで乾杯！各店おすすめ料理とのペアリングも！

貴重な日本原産のミズナラ樽を使用した特別なウイスキー「シーバスリーガル ミズナラ 12年」をはじめ、「シーバスリーガル 12年」、「シーバスリーガル 匠リザーブ 12年」のハイボールも提供します。

＜シーバスリーガル ミズナラ 12年＞

シーバスリーガル ミズナラ 12年

日本のウイスキーファンのために特別にブレンドされたスコッチウイスキー。12年以上熟成したモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンドし、その一部を日本原産の希少なミズナラ樽でフィニッシュして仕上げています。日本原産ミズナラ樽を使用することで、「シーバスリーガル」のなめらかで芳醇な味わいに、繊細でほのかにスパイシーな風味が加わった見事なバランスが完成しました。洋ナシとオレンジのフルーティーな香りが広がり、まろやかでリッチな味わいは、ワンランク上のハイボールに最適です。

２.「シーバスリーガル」の世界観を反映した期間限定のコラボ空間

期間中、「バルチカ03」の館内（3～5階フロア）が、「シーバスリーガル」のブランドの世界観を反映したコラボ空間に変わります。

３. 豪華景品がその場で当たるスクラッチキャンペーン

タイアップ店舗にて、その場で豪華景品が当たるスクラッチキャンペーンを実施します。「シーバスリーガル」のドリンクを1杯ご注文いただくと、スクラッチカードを1枚進呈。当たりが出るとその場で下記景品をプレゼントします。

※各店舗、景品がなくなり次第終了します。

［景品］

A賞：シーバスリーガル 匠リザーブ 12年 オリジナル手ぬぐい

シーバスリーガル 匠リザーブ 12年 オリジナル手ぬぐい

B賞：シーバスリーガル タンブラー（ギフトボックス付）

シーバスリーガル タンブラー

【バルチカ03(ゼロサン)について】

「バルチカ03」は、JR 大阪駅西口直結「イノゲート大阪」の商業フロア（2階～5階）に、飲食店50店舗が集結する飲食ゾーンです。「03」の名称は、「バルチカ03」がJR大阪駅西地区の新たな玄関口となる「梅田3丁目」に立地し、梅田で働くオフィスワーカーが毎日通いたくなるような「サードプレイス」を目指すことに由来します。 また、4階・5階では、梅田で働く30代後半から50代の男性をメインターゲットとする「味わい深い名店」が集結することから、大阪では親しみを持って呼称される「おっさん(03)」の意味も併せ持っています。

＜施設概要＞

運営会社： JR 西日本大阪開発株式会社

施設名称： バルチカ03（ゼロサン）

所 在 地： 〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目 2番123号イノゲート大阪内 2～5階(JR 大阪駅西口直結)

店 舗 数： 50店舗

営業時間： 営業開始・終了時間・店休日は店舗によって異なります。

公式 HP : https://barchica03.com/

「シーバスリーガル」について

現在世界100以上の国や地域で愛飲され、ブレンデッドスコッチウイスキーの象徴とも称される「シーバスリーガル」。そのリッチでスムースな味わいは、19世紀のスコットランドにてジェームスとジョンのシーバス兄弟が先駆者として培った、様々な個性の異なるモルトウイスキーとグレーンウイスキーの芸術的なブレンド（アート・オブ・ブレンディング）によって創り出されます。

シーバスリーガルの故郷はスコットランドのスペイサイド。日本では「シーバスリーガル 12年」をはじめ、「シーバスリーガル ミズナラ 12年」、「シーバスリーガル 18年」、「シーバスリーガル 18年 ミズナラ カスク フィニッシュ」、「シーバスリーガル アルティス 20年」、「シーバスリーガル 25年」、「シーバスリーガル アイコン」の7アイテムを主に展開しています。

1801年、スコットランドの都市アバディーンで開業された高級食料品店の事業を引き継いだジェームスとジョンのシーバス兄弟は、後にシーバス・ブラザーズ社を設立。19世紀にモルトとグレーンウイスキーを一つの樽で貯蔵する新しい試みで優れたブレンディング技術を確立し、ウイスキーに滑らかさと調和をもたらしました。

1909年、世界初のラグジュアリーウイスキーと称される「シーバスリーガル 25年」を発売し、これを機に「シーバスリーガル」ブランドが誕生。その後、アメリカの禁酒法時代に一度姿を消した同ブランドは、1938年に「シーバスリーガル 12年」として復活を遂げ、瞬く間に世界中の愛飲家を虜にし、現在までブランドを代表するグローバルアイコンとして愛され続けています。また、85種類のアロマを感じる、完璧なバランスと類を見ないスムースな味わいの「シーバスリーガル 18年」は、スーパープレミアム・ブレン デッドスコッチウイスキーとして国際的な酒類コンペティションで数々の受賞歴を誇ります。

「シーバスリーガル」は伝統を受け継ぎながらグローバルブランドとして躍進し、今でも革新を続けています。日本では2013年「スコットランドから日本への贈り物」として、「シーバスリーガル ミズナラ 12年」を発売。2020年には「シーバスリーガル 18年 ミズナラ カスク フィニッシュ」を発売し、2つの国が持つ匠の技へ深い敬意を表現しています。2024年9月には「シーバスリーガル 匠リザーブ 12年」を発売。「シーバスリーガル」の原酒の熟成に使用したオーク樽に富山県の銘酒「満寿泉」を寝かせ、その特別な樽で12年以上熟成したシーバスリーガルの一部をフィニッシュした、スコットランドと日本、それぞれの伝統が融合したクラフトマンシップの賜物です。

「シーバスリーガル」のキーモルトとなる豊かでまろやかなシングルモルトは、1786年創業のハイランド地方キースに現存する最古の蒸留所、「ストラスアイラ蒸留所」で造られています。ここで生まれるモルトウイスキーは、スペイサイド特有のフルーティーでフ ローラルな香りと、樽熟成由来のナッティーでドライな味わいが特長で、「シーバスリーガル」のリッチでまろやかな味わいに貢献しています。

［WEB］https://www.chivas.com/ja-jp/

［X］@ChivasRegalJP(https://x.com/ChivasRegalJP)

［Instagram］@chivasregaljp(https://www.instagram.com/ChivasRegalJP/)

［Facebook］ https://www.facebook.com/ChivasRegalJapan

［Hashtag］ #シーバスリーガル #ハートをそそごう

ペルノ・リカールについて

ペルノ・リカールは、伝統的な職人の技、最新鋭のブランド構築とグローバルな販売技術を兼ね備えた、スピリッツおよびワイン産業における世界の代表的リーダー企業です。プレミアムブランドからラグジュアリーブランドに亘る当グループの著名な商品群には、アブソルートウオッカ、リカール（パスティス）、バランタイン、シーバスリーガル、ローヤルサルート、ザ・グレンリベット（スコッチウイスキー）、ジェムソン（アイリッシュウイスキー）、マーテル（コニャック）、ハバナクラブ（ラム）、ビーフィーター（ジン）、マリブ（リキュール）、メゾン マム、ペリエ ジュエ（シャンパン）などがあります。当グループのミッションは、保有ブランドの長期的発展を確保することにあります。当該目標実現に向け、人と環境に最大限配慮しつつ、世界中の当グループ社員をコンヴィヴィアリテという明確な目標とインクルーシブな文化のアンバサダーと位置づけています。ペルノ・リカールの2025年度の連結売上高は109億5,900万ユーロでした。

ペルノ・リカールはNYSEユーロネクストに上場しており（ティッカー：RI、ISINコード：FR0000120693）、CAC40指数およびユーロ・ストックス50指数のメンバーです。

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社について

ペルノ・リカール・ジャパンは1990年に設立以来、国内の酒類販売店、及び免税市場において、グループ商品を中心とした酒類の販売を展開、国内市場および免税市場でのアルコール飲料販売においてめざましい発展を遂げてきました。設立から36年を経た現在、ペルノ・リカール・ジャパンは、スピリッツ&ワイン分野において傑出したポートフォリオを保有し、国内のリーディングカンパニーとして発展を続けています。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

■「シーバスリーガル」の商品に関するお問い合わせ先

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

［TEL］ 03-5802-2756 ［公式サイト］ https://www.chivas.com/ja-jp/

■「バルチカ03」に関するお問い合わせ先

JR西日本大阪開発株式会社

［TEL］ 06-7653-4181 ［公式サイト］ https://barchica03.com/