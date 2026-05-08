いなばペットフード　“ちゅ～るテリーヌ”が当たる5月のInstagramフォローキャンペーンを開催

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、2026年5月11（ワンワン）日（月）23:59まで、弊社Instagram公式アカウントをフォローしていただいた方の中から抽選で20名様にわんちゃん用おやつセットが当たるキャンペーンを開催中です。

フォローするだけで簡単にエントリーができ、人気のおやつのゲットチャンスです！

今回は、わんちゃんに大人気の「ちゅ～るテリーヌ」をプレゼント賞品としてご用意いたしました。ちゅ～るテリーヌは、ちゅ～るの美味しさはそのままに、自然な固さのテリーヌタイプに仕上げ、手から直接与えやすく、食べるときに汚しにくいのが特長です。

ぜひ奮ってご応募ください！

■キャンペーン概要- 受付期間：2026年5月11日（月）23:59まで- 応募方法： Instagram公式アカウント（＠inaba_frozen_foods(https://www.instagram.com/inaba_frozen_foods/)）をフォロー- 当選人数：20名様

※厳正な抽選の上、DMにて当選者の方にご連絡差し上げます。DMの受信拒否設定をされている場合は解除をお願いいたします。

※賞品発送以前にフォローを解除されると、ご当選無効となりますのでご注意ください。

公式アカウントでは、各種キャンペーン情報や商品関連の耳より情報を盛りだくさんにお届けしております。皆様からのフォローを心よりお待ち申し上げます！

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)