「PostPet」のモモといつも一緒に！大好評のキーチェーンに続き、5月からも新作グッズの発売が決定

SMN株式会社

SMN株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：原山 直樹、以下SMN）がマスターライセンスを保有するキャラクター「PostPet」より、モモといつも一緒にいられるような、日常を彩る新作グッズが全国の玩具店・バラエティ雑貨店・各ECショップにて発売中です。4月下旬より好評発売中のキーチェーンやキーリングに加え、5月からはフロッキー加工をした立体シール、夏に向けてはおはじき風のシールやぬいぐるみなど、新作アイテムが続々と登場します。

PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc■商品概要

今回発売される「PostPet」の新作グッズは、キラキラとしたビーズがかわいらしいキーチェーンや存在感のあるキーリングなど、日常を彩るアイテムです。全６アイテムの商品展開を予定しています。

発売時期：2026年4月下旬から順次発売

取扱店舗：全国の玩具店・バラエティ雑貨店・各ECショップにて

販売元：株式会社オスト

■ラインアップのご紹介

【5月発売予定】ぷっくりフロッキーシール 希望小売価格：各600円（税別）

商品サイズ：(シール) 高さ18.5cm 横幅9.9cm （パッケージ）高さ20.5cm 横幅10.8cm

フロッキー加工をしたふんわりやさしい雰囲気のぷっくりとした立体シールです。

色々なポージングをするモモや、フェイスのアップがかわいい花型のデザインがラインナップされた「モモ」、モモとモモより少し小さいコモモのペアで、ハートをたくさん散りばめたデザインの「モモとコモモ」、モモはじめPostPetたちを集めたにぎやかな「集合」の３種類です。

PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc

【6月発売予定】おはじききらきらしーる 希望小売価格：各680円（税別）

商品サイズ：(シール)高さ約1.7cm 横幅約1.7cm （パッケージ）高さ約9.9cm 横幅約9cm

ホログラムがきらきらと輝く、かわいいおはじき風のシールです。

絵柄は1柄20種類の大ボリューム！モモをピックアップしたアソート「MOMO」とおなじみのPostPetたちが勢ぞろいしたアソート「Postpet MIX」の2種類です。

厚みと透明感があり、あらゆるデコレーションにもご使用いただけます。

PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc

【8月発売予定】おすわりぬいぐるみ モモ 希望小売価格：1,800円（税別）

商品サイズ：高さ19cm 横幅15cm

おすわりポーズがかわいい(ハート)ふわふわの生地が気持ち良い、大きいサイズのぬいぐるみです。お部屋に飾ったり、旅先へ連れて行くのもオススメ♪

※おすわりぬいぐるみ モモの画像は監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。

PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc

【8月発売予定】ぬいぐるみマスコット モモ 希望小売価格：1,200円（税別）

商品サイズ：高さ約16.5cm 横幅10.5cm

持ち歩きしやすいサイズのふわふわ生地のマスコットです。ピンクのボールチェーン付き。バッグやポーチに付けてモモと一緒にお出かけができます。

PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc

【発売中】キャンディビーズキーチェーン 希望小売価格：各1,200円（税別）

商品サイズ：高さ17.5cm 横幅5.5cm

キャンディのようなオーロラ加工のビーズがキラキラかわいいアイテムです。フォンタブを挟んでスマートフォンにつけるのはもちろん、フォンタブを外してキーチェーンとしてもご使用いただけます。

PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc

【発売中】フィギュアキーリング 希望小売価格：1,200円（税別）

商品サイズ：高さ約12.2cm 横幅2.9cm（フィギュア部分高さ約6cm）

鍵はもちろん、カバンやスマートフォンにつけても目立つこと間違いなしの、存在感のあるフィギュアが特徴のキーリングです。ロゴ入りのタグがついているのもポイントです。

PostPet(TM) (C) Sony Network Communications Inc■「PostPet」とは

1997年、“ピンクのクマがメールを運ぶ”というキャッチフレーズと共に、「愛玩電子メールソフトPostPet」は登場しました。インターネットが一部のマニアのものだった当時、ペットを使ったコミュニケーションという新しい楽しみ方を提供し、それが幅広い層に受け入れられて爆発的なヒットを記録。以来バージョンアップを繰り返し、累計出荷数は1,500万枚。今も多くのファンに愛され続けています。

・PostPet 公式サイト : https://www.so-net.ne.jp/postpet/(https://www.so-net.ne.jp/postpet/)

・PostPet 公式 X : https://x.com/postpetpress(https://x.com/postpetpress)

・PostPet 公式 Instagram : https://www.instagram.com/postpet_official/(https://www.instagram.com/postpet_official/)

・PostPet 公式 TikTok : https://www.tiktok.com/@momochan_pp(https://www.tiktok.com/@momochan_pp)

「PostPet」キャラクター使用に関するお問い合わせ先

メールアドレス：smn_license@so-netmedia.jp（担当：SMN株式会社 ライセンスビジネス課）

「PostPet」公式サイト：< https://www.so-net.ne.jp/postpet/ >

■SMN株式会社について

2000年3月に設立。ソニーグループで培った技術力をベースに、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。「技術力による、顧客のマーケティング課題の解決」を実現するため、ビッグデータ処理と人工知能のテクノロジーを連携し進化を続けています。現在、DSP「Logicad」、マーケティングAIプラットフォーム「VALIS-Cockpit」のほか、テレビ視聴データ活用広告配信サービス「TVBridge」を提供するなど、マーケティングに関する様々な課題解決を実現しています。

https://www.so-netmedia.jp/

※記載されている会社名、団体名、商品名、サービス名は各社、各団体の商標または登録商標です。