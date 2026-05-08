出張撮影サービス「OurPhoto」、サービス開始10周年！累計撮影件数は14万件を突破、社会背景とデータで振り返る特設サイトを公開

株式会社うるる

労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、複数のSaaSを展開する株式会社うるる（東京都中央区 代表取締役社長CEO：星 知也）が提供する、出張撮影サービス「OurPhoto（アワーフォト）」は、2025年9月にサービス開始から10周年を迎えました。このたび「OurPhoto」では累計14万件以上にのぼる撮影実績をもとに、家族行事やライフイベントにおける写真撮影の変化や価値を振り返る10周年特設サイトを公開いたしました。

「OurPhoto」10周年特設サイト :https://our-photo.co/lp/10thanniversary

■サービス開始から10年、数多くのユーザーに選ばれ続け、累計撮影件数は14万件を突破

「OurPhoto」は、写真を撮ってほしいユーザーとフォトグラファーを直接つなぐ、出張撮影マッチングサービスです。好きなロケーションを指定できるため、リラックスした自然な表情や、その場の空気感まで閉じ込めた、温かみのある写真を残すことができます。

2015年9月のサービス開始以来、七五三や家族写真、ニューボーンフォトなど、個人のライフイベントにおける撮影ニーズを背景に利用が拡大し、2025年12月時点で累計撮影件数は14万件を突破いたしました。

SNSでの共有やフォトブックの作成など写真の楽しみ方が多様化する中で、写真は単なる記録にとどまらず、家族や大切な人との関係性や、その瞬間の空気感を残す“体験”としての価値も高まっています。

■10周年特設サイトコンテンツ

10周年特設サイトでは、『写真がつないだ、10年分のありがとう』をコンセプトに、大切な人との思い出の日「ハレの日」に象徴される人生の節目や大切な瞬間とともに、「OurPhoto」が提供してきた撮影体験の歩みを紹介しています。

＜「OurPhoto」の10年を振り返る＞

「OurPhoto History」では、サービス開始から現在に至るまでの歩みを、社会の変化やニーズの広がりとともに紹介。また「OurPhoto Data」では、総ユーザー数・フォトグラファー数・累計撮影件数や、人気の撮影ジャンルなどのデータを掲載しています。

＜ユーザーの10年を振り返る＞

「OurPhoto写真展―ハレの日の記録―」では、これまでに撮影された写真の中から、ユーザーの許諾を得た作品を「家族写真」「ニューボーンフォト」「カップル・ウェディングフォト」など撮影ジャンルごとに展示しています。全国各地で生まれた多様な撮影シーンを通じて、大切な人との思い出がどのように残されてきたのかをご覧いただけます。

「User Voice、ユーザーファミリーの10年フォトSTORY」では、複数回にわたりサービスを利用しているユーザーへのインタビューを通じて、「なぜ出張撮影を選ぶのか」「どのような価値を感じているのか」を紹介しています。スマートフォンでも高品質な写真が撮れる時代において、家族全員が写り、その場の空気感まで残せる。出張撮影ならではの価値について語っていただきました。

＜フォトグラファーの10年を振り返る＞

「Photographer Voice」では、長年にわたり活動しているフォトグラファーへのインタビューを掲載しています。

多様な働き方が広がる中で、「OurPhoto」を通じて活動を続ける理由や、撮影に込めている想いについて紹介しています。

「OurPhoto」10周年特設サイト :https://our-photo.co/lp/10thanniversary

■OurPhoto事業部 部長 井旗丈コメント

2025年9月、「OurPhoto」はサービス開始から10周年という大きな節目を迎え、これまでのあゆみと感謝を込めた10周年特設サイトを公開いたしました。

対面でのコミュニケーションが制限されたコロナ禍を経て、今やAIが瞬時に画像を生成する時代。そんな時代だからこそ、私たちはシャッターを切るまでの会話や空気感、その「かけがえのない時間」を大切にしたいと考えています。

「OurPhoto」は、お写真を納品するだけの場ではありません。「おもいでに残る撮影体験を通じて、人生を豊かに」というビジョンのもと、ユーザーさまの喜びとフォトグラファーさまの誇りをつなぎ、”一生モノ”の撮影体験を提供できるよう努めてまいりました。

この10年、皆さまの想いに支えられ、ご家族・パートナー・ご友人との宝物となるような、心あたたまる写真を多く残すことができました。それは、私たちにとっても、この上ない喜びです。

次の10年も「OurPhoto」は、大切な人との思い出の日「ハレの日」文化をつなぎ、撮影体験の新しいスタンダードを切り開いてまいります。

今後も「OurPhoto」は、「おもいでに残る撮影体験を通じて、人生を豊かに」というビジョンのもと、ユーザー・フォトグラファーのニーズに寄り添い、サービスの向上に努めてまいります。

【出張撮影サービス「OurPhoto」とは】（https://our-photo.co/）

他にはないオリジナリティあふれる素敵な写真を撮ることができる、出張撮影サービスです。web予約とデータでの写真のお渡しがシンプルかつ簡単。独自の審査基準を満たした安心のクオリティのフォトグラファーが全国に出張し、圧倒的なコストパフォーマンスと高いクオリティで高い支持を得ています。

- 本格写真が11,000円～低価格で提供可能OurPhotoは店舗を持たずに、フォトグラファーに直接依頼できるマッチングサイト。リーズナブルな価格を実現し、記念日から日常まで幅広いシーンで撮影を提供しています。- ロケーション含め、自由で気軽な撮影が可能スタジオ撮影とは異なり、自由な撮影スタイルを実現。ご希望のロケーションで自由なスタイルでの撮影が可能で、他にはないオリジナリティあふれる写真を撮ることができます。- スマホで1分で予約Webのみで手続き・決済が1分ほどで完了。スピーディーに、近場や旅先で撮影できる手軽さと気軽さがあります。

【うるるグループ 概要】株式会社うるる（https://www.uluru.biz/)

うるるは、労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、働きたくても働けない「埋もれている労働力」と、IT・AIによって今後代替される可能性が高い「埋もれゆく労働力」の2つから生み出される、「埋蔵労働力資産」の創出・活用を軸に事業を展開しております。

「IT・AIと人のチカラ」をかけ合わせた複数のSaaSの提供を通じて、「労働力不足を解決し 人と企業を豊かに」というビジョンを実現してまいります。

設立：2001年8月31日

所在地：東京都中央区晴海3丁目12-1 KDX晴海ビル9Ｆ

代表者名：星 知也

事業内容：

◆CGS（Crowd Generated Service）事業 ※CGSとは、クラウドワーカーを活用したうるる独自のビジネスモデル

・電話代行サービス「fondesk（フォンデスク）(https://www.fondesk.jp/)」

・電話自動応答サービス「fondesk IVR（フォンデスク アイブイアール）(https://ivr.fondesk.jp/)」

・入札情報速報サービス「NJSS（エヌジェス）(https://www2.njss.info/)」「nSearch（エヌ・サーチ）(https://nsearch.jp/)」

・幼稚園・保育園向け写真販売システム「えんフォト(https://en-photo.net/)」

・出張撮影サービス「OurPhoto（アワーフォト）(https://our-photo.co/)」

◆クラウドソーシング事業

・プラットフォーム「シュフティ(https://app.shufti.jp/)」の運営

◆BPO事業 ※

・総合型アウトソーシング「うるるBPO(https://www.uluru-bpo.jp/)」

・高精度のAI-OCRサービス「eas （イース）(https://lp.eas.work/)」

・障害者雇用トータル支援サービス「eas next （イース ネクスト）(https://uluru-bpo.jp/easnext/)」

※ 株式会社うるるBPOにて運営

■サービスに関するお問い合わせ先

株式会社うるる OurPhoto事業部 ビジネス開発課

E-Mail：info@our-photo.co