催事で1日最大600個を完売。“ふんわりほどける”生ドーナツで話題の「渋いちベーカリー」、神宮前に5月20日オープン。約60種のパンが揃うレストラン発ベーカリー

株式会社ＨＵＧＥ2026年5月20日（水）に約60種のパンが揃うレストラン発ベーカリー「渋いちベーカリー 神宮前」をオープンいたします！

この度、東京・横浜を中心に、京都・沖縄など国内外に47店舗のレストランを展開する株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：新川 義弘）は、2026年5月20日（水）に新店舗「渋いちベーカリー 神宮前」をオープンいたします。

“レストラン屋が考えるパン屋”をコンセプトに掲げる本店舗では、素材本来の美味しさを引き出したパンを約60種類ご用意。日常に寄り添いながらも、少し特別なひとときを感じていただけるベーカリーとして、神宮前エリアに新たな食の魅力を提案します。

木々に囲まれた穏やかな空気が流れる神宮前の街にて、焼きたてのパンの香りとともに、日常を少し豊かにする時間をお届けいたします。

また、店舗オープンを記念し、5月20日（水）のグランドオープンより、税込1,000円以上お買い上げのお客様先着800名様に「渋いちベーカリー 神宮前」オリジナル巾着と、HUGEオリジナルクーベルチュールビターチョコレートタブレット（5枚入）のセットをプレゼントいたします。

■レストラン屋が考えるパン屋「渋いちベーカリー」とは？

自然栽培の国産小麦を使用したバゲット素材本来の味わいを楽しめるベーグル国産バターとマルドンの塩で仕上げるクロワッサン

「渋いちベーカリー」は、パン職人が粉や素材に真摯に向き合いながら、「RIGOLETTO（リゴレット）」をはじめとするレストランで培ってきた技術と発想をパンに落とし込んだベーカリーです。

“毎日でも食べたくなるシンプルで飽きのこない味”を目指し、日常に寄り添いながらも、どこか特別感のあるパンを提供しています。

また、「渋いちベーカリー」では、当社が大切にする“ALL NATURAL”の考えのもと、化学調味料を使用せず、砂糖・塩・油といった日々口にする基本的な素材にもこだわりながら、素材本来の美味しさを引き出すパンづくりを追求しています。

毎日食べるものだからこそ、シンプルで飽きのこない、自然な味わいを大切にしています。

自然栽培の国産小麦を使用したバゲットや食パン、国産バターとマルドンの塩で仕上げるクロワッサンなど、素材選びから製法まで徹底的にこだわり、一つひとつ丁寧に焼き上げています。

さらに、店内はレストランのようなオープンキッチンを採用し、パンが焼き上がる工程を間近でご覧いただけます。家庭でのパン作りと同様の工程をベースにしながらも、粉の厳選や加工、ブレンドにこだわることで、店舗ならではの味わいを実現しています。

■「渋いちベーカリー」を代表する日常を彩る人気パンのご紹介

「渋いちベーカリー 神宮前」では、「渋いちベーカリー」で人気の定番商品に加え、新たに開発した生地を使用した新作パンも展開予定です。幅広いラインナップで、日常使いから特別なシーンまで対応するベーカリーを目指してまいります。

※新作パンの詳細はオープン直前に改めて発表予定です。

生ドーナツ 270円（税込）生ドーナツ 270円（税込）

催事で1日最大600個を販売した、「渋いちベーカリー」を代表する人気商品。

しっとりとなめらかな生地は、口に入れた瞬間にふんわりとほどける軽やかな口当たりが特徴です。やさしい甘さとほどよいコクが広がり、重たさを感じさせない味わいに仕上げました。

シンプルでありながら飽きのこない美味しさを追求し、“毎日でも食べたくなる生ドーナツ”として多くのお客様に親しまれています。

カレーパン 453円（税込）カレーパン 453円（税込）

銀座のレストラン「DAZZLE」で提供されていた賄いから生まれた、レストラン発のカレーパン。

外側にはクルトンをまとわせ、ひと口かじるとザクザクとした軽やかな食感が広がります。

中には、スパイスの香りと素材の旨みを引き出した特製カレーをたっぷりと包み込みました。スパイス感をしっかりと感じながらも、素材のコクと旨みが重なり合う、リッチな味わいをお楽しみいただけます。食感と味わいのバランスにこだわり抜いたこのカレーパンは、多くのファンに支持されている人気商品です。

メロンパン 302円（税込）メロンパン 302円（税込）

ザクザクとしたハードな食感のクッキー生地と、ふんわりとやわらかな中生地のコントラストが楽しめる、小ぶりで食べやすいメロンパン。

外側の香ばしさと中のやさしい口どけが絶妙なバランスで調和し、一口ごとに心地よい食感が広がります。

香料や過度な甘味に頼らず、素材本来の風味を活かした自然な味わいでありながら、しっかりとした満足感を感じられる一品に仕上げました。

■レストラン屋が考える、“毎日でも食べたくなるシンプルで飽きのこない味”「渋いちベーカリー 神宮前」

2026年5月20日（水）に約60種のパンが揃うレストラン発ベーカリー「渋いちベーカリー 神宮前」をオープンいたします！

【店舗概要】

店舗名：渋いちベーカリー 神宮前

（SHIBUichi BAKERY JINGUMAE）

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-20 パークコート神宮前1階

電話番号：03-6833-2111

営業時間：8:00～18:00

席数：なし（テラスにイートインベンチ設置予定）

定休日：年末年始

Instagram： https://www.instagram.com/shibuichi_jingumae

【会社概要】

会社名：株式会社HUGE

代表者：新川 義弘

所在地：〒150-0001 渋谷区神宮前1-4-20 パークコート神宮前1階

WEB：https://www.huge.co.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/huge_restaurant

「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に47店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、“日常の中の非日常”をお楽しみください。