デザイナー就活プラットフォーム「ReDesigner for Student」、学生と企業が出会うキャリアイベント「Designer Career Jam 2026 Spring」を5月に開催

株式会社グッドパッチ

株式会社グッドパッチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土屋尚史、以下「グッドパッチ」）が運営する新卒デザイナー特化型就活支援サービス「ReDesigner for Student」は、キャリアイベント「Designer Career Jam」を2026年5月18日（月）、5月24日（日）に開催します。



■要約

・グッドパッチが運営する新卒デザイナー特化型就活支援サービスReDesigner for Studentが、デザイナー志望の学生と企業向けのキャリアイベント「Designer Career Jam」を5月18日、24日に開催

・「『デザイナーとしてはたらく』に触れる日」をテーマに、デザイナー・クリエイターを目指す学生の支援と、新卒デザイナーの採用を実施する企業との出会いを提供

■背景

昨今、ビジネスにおけるデザインならびにデザイナーのニーズは高まりを見せています。グッドパッチが展開するデザイン人材のキャリア支援サービス「ReDesigner」が2024年に実施した調査※ によると、回答企業101社のうち3割以上の企業がデザイン組織に1億円以上の投資をしており、プロダクトの品質向上から、顧客満足度やブランディングの向上、売り上げの増大などさまざまな側面でデザイン組織への投資に効果を実感しています。



企業側のデザインに対するニーズや期待が高まる中で、デザイナーを志望する学生も増加する一方、デザイナーの就活にまつわる情報は未だ一般的な情報として広く知られておらず、キャリア設計に悩む学生は少なくありません。また、デザイナーを新卒採用したい企業においては、非常に厳しい採用市場の中で、デザイナー志望の学生とどのように出会い、いかに自社および自社のデザイン業務を知ってもらうかが課題となっています。



こうした状況を受け、新卒デザイナー特化型就活支援サービス「ReDesigner for Student」は、キャリアイベント「Designer Career Jam」を2023年より開催。企業とデザイナー志望の学生が出会い、直接双方向でコミュニケーションをとることができる場として企業・学生双方から支持を受けていることから、今回4回目の開催を決定しました。

※「ReDesigner Design Data Book 2024」https://lp.redesigner.jp/design-data-book

■Designer Career Jam について

「Designer Career Jam」は、「世の中にデザイナーを増やす」をミッションに掲げるReDesigner for Studentが開催しているイベントです。

「『デザイナーとしてはたらく』に触れる日」をテーマに、デザイナー・クリエイターを目指す学生を支援するとともに、デザイナーの新卒採用を行う企業と学生との出会いを創出。2023年の初開催以来、参加学生からは「オフラインだからこそ感じ取れる雰囲気があった」、参加企業からは「自社イベントでは出会えないような多様な学生と接点が持てた」「対面ならではの価値を実感できる場だった」といった声が多数届いており、学生・企業双方にとって価値ある場として回を重ねています。

4回目の開催となる今回は、オンライン形式による合同企業説明会と、オフライン形式による学生と企業の交流イベントを行います。

オフライン形式の交流イベントは、日比谷三井タワーで開催。場所選びから導線・空間設計まで参加者の体験を最優先に考え、学生と企業がフラットに出会える場をつくることで、より多くの価値ある出会いを後押しします。



イベントコンテンツを通じて、これからポートフォリオ制作を始める学生から、夏のインターンシップ先を探している学生、選考直結の出会いを希望する学生まで、あらゆる就活準備段階の学生に寄り添います。また企業側は、幅広い層の学生と接点をもつことで、自社のデザイン業務や組織、考え方について学生に知ってもらうことができます。

■イベント概要- イベント名：Designer Career Jam 「デザイナーとしてはたらく」に触れる日- 主催：ReDesigner for Student（株式会社グッドパッチ）- 開催日時：2026年5月18日（月）18:00-20:00 （オンライン）2026年5月24日（日）13:00-18:00（オフライン）- 会場：【オンライン会場】参加申し込み窓口より申し込み後URLを取得【オフライン会場】日比谷三井カンファレンス 8F東京都千代田区有楽町１丁目１－番2号 日比谷三井タワー 8F- 学生参加費用：無料（学生参加申し込み窓口(https://student.redesigner.jp/events/designer-career-jam-2026-spring)）- イベントサイト： https://lp.redesigner.jp/designer-career-jam(https://lp.redesigner.jp/designer-career-jam)

■スケジュール・詳細

5月18日（月）18:00-20:00 ※オンライン開催

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8880/table/180_1_30b12d18f489643b644939090fb98169.jpg?v=202605080451 ]

5月24日（日）13:00-18:00 ※オフライン（日比谷三井カンファレンス 8F）開催

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8880/table/180_2_1a5d584dccdcb36e042903791d5dd92a.jpg?v=202605080451 ]

■Designer Career Jamに関するお問い合わせ



本イベントへの参加等ご希望される企業および大学関係の方は、こちらよりお問い合わせください。

＜ご連絡先＞

Designer Career Jam運営事務局（ReDesigner for Student）

student@redesigner.co.jp

■関連情報

Goodpatch Blog「ドロップアウトする学生も。『デザイナー就活』を取り巻く課題点を紐解く」(https://goodpatch.com/blog/2023-12-jobhunting)

■ReDesigner for Studentについて

ReDesigner for Studentは、グッドパッチが運営する新卒デザイナー特化型就活支援サービスです。「世の中にデザイナーを増やす」をミッションに掲げ、デザイナー・クリエイターを目指す全ての学生とデザインの力を信じる企業とをマッチングするプラットフォームを展開しています。

登録者数は累計37,000名を超え、総合大学から美術大学、専門学校まで幅広く利用されています。採用担当者がポートフォリオを見てスカウトできるだけでなく学生同士も作品を閲覧、フィードバックできる仕組みを通じて学びの機会を提供しています。

ReDesigner for Student https://student.redesigner.jp/

ReDesigner for Student 公式 X（旧Twitter）@ReDesigner_St(https://twitter.com/ReDesigner_St)

■株式会社グッドパッチについて

グッドパッチは、「デザインの力を証明する」をミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げるデザインカンパニーです。

2011年9月に設立し、2020年6月には日本のデザイン会社として初の東証マザーズ（現グロース）上場。

さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う「デザインパートナー事業」と、デザイン人材特化型キャリア支援サービスやオンラインホワイトボード、SaaS型AIデザインツールなどを提供する「デザインプラットフォーム事業」を展開。顧客体験を起点にした課題解決と「デザイン×AI」による価値創造に取り組んでいます。

・株式会社グッドパッチ(https://goodpatch.com/?utm_source=PR+TIMES&utm_medium=paid_social&utm_campaign=pr_times&utm_content=pr_times_003)

・デザインパートナー事業(https://design-partnership.goodpatch.com/)

・フルリモートデザイン組織「Goodpatch Anywhere」(https://anywhere.goodpatch.com/)

・デザイナー特化型キャリア支援サービス「ReDesigner」(https://redesigner.jp/)

・デザイナーを目指す学生向け就活プラットフォーム「ReDesigner for Student」(https://student.redesigner.jp/)

・オンラインホワイトボード「Strap」(https://product.strap.app/)

・AIデザインツール「Layermate」(https://www.layermate.ai/ja)

・採用AIエージェント「HRmony AI」(https://hrmony-ai.jp/)

<グループ会社>

・株式会社スタジオディテイルズ(https://www.details.co.jp/)

・株式会社Muture(https://muture.jp/)

・株式会社ピープルアンドデザイン(https://pand.design/)

・株式会社Layermate