不動産クラウドファンディング『CAMEL』、子ども食堂事業を開始

株式会社グローバルクラウドエステート人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。

株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産クラウドファンディング『CAMEL』は、2026年内を目途に子ども食堂事業を開始することをお知らせいたします。

本事業は、2026年5月5日の「こどもの日」をきっかけに決定されたもので、不動産を単なる資産ではなく、“人と人をつなぐ場”として活用し、地域の子どもたちに安心できる居場所を提供することを目的としています。

この考えに共感した社内メンバーの議論を経て、単発の取り組みにとどまらず、継続的な社会貢献活動として子ども食堂事業を展開していく方針を決定いたしました。



近年、子ども食堂は全国的に広がりを見せる一方で、運営の継続性や資金面といった課題も抱えています。

『CAMEL』は、不動産を「投資対象」としてだけでなく、「地域社会に価値を生み出す場」として捉えています。

子ども食堂事業においても、不動産の持つ“空間価値”を活かし、地域とのつながりを育む持続的なコミュニティ形成を目指します。

子どもたちが安心して過ごせる居場所の提供を通じて、地域コミュニティとの新たな接点づくりにも取り組んでまいります。



本事業は、2026年内の開始に向けて準備を進めており、現在、地域との連携を図りながら、継続的に運営できる体制の構築を進めてまいります。

具体的な実施エリアや運営体制については現在調整中であり、確定次第、改めて発表いたします。



『CAMEL』はこれまで、「資産形成の選択肢を広げる」ことをミッションとして事業を展開してまいりました。今後はその枠をさらに広げ、「社会に対してどのような価値を提供できるか」という視点を重視し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

不動産は、単なる資産ではなく、人と人をつなぐ“場”でもあります。

『CAMEL』はこれからも、その可能性を最大限に引き出し、事業を通じた社会課題の解決と、新たな社会価値の創出に取り組んでまいります。





【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング『CAMEL』を展開しています。

申込み手続きから投資まで、すべてWEB上で完結する不動産特化型クラウドファンディングです。

不動産投資をより身近なものとして感じていただけるサービスを提供しています。



【CAMELの特徴】

１. 少額から始められる不動産投資

『CAMEL』では、1口20,000円から不動産投資が可能であり、従来の不動産投資に比べて手軽に始められる点が特徴です。



２. WEB完結型の投資プラットフォーム

申込み手続きから投資、運用状況の確認まで、すべてWEB上で完結する不動産特化型クラウドファンディングです。

サービス詳細：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)





【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田



