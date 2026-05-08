【稚内カントリークラブ】 レストランが5月9日より営業開始 ～ 土・日・祝日限定、待望のランチ営業スタート ～

明海グループ株式会社

稚内カントリークラブ（北海道稚内市）では、2026年5月9日（土）より、レストランの営業を開始いたします。

営業日は土曜日・日曜日・祝日限定で、営業時間は 11:30～14:00となります。

日本最北端のリンクスコースを望むクラブハウスレストランでは、雄大な自然と開放的な空間の中で、ゆっくりとしたランチタイムをお楽しみいただけます。

ゴルフプレー後のお食事はもちろん、お食事のみのご利用も可能です。

5月の爽やかな宗谷の風を感じながら、稚内ならではの味わいと、心ほどけるひとときをぜひご堪能ください。

宗谷黒牛 焼きしゃぶ重（味噌汁＆香の物付き） \3,500（税込）牛すじ煮込みと揚げ彩野菜のスープカレー（ライス付き） \1,500（税込）塩ラーメン/醤油ラーメン 各\1,100（税込）幌加内蕎麦・讃岐うどん 2色盛り（冷製） \1,000（税込）

・宗谷黒牛 和風ハンバーグ（ライス付き） ・・・・・・・・・・\1,400（税込）

・蝦夷鹿のジンギスカン（ライス付き） ・・・・・・・・・・・\1,400（税込）

・豚丼（味噌汁＆香の物付き） ・・・・ ・・・・・・・・・・・\1,400（税込）

・大海老と野菜の天重（味噌汁＆香の物付き） ・・・・・・・・\1,700（税込）

・ホテルメイドビーフカレー（ライス＆福神漬け付き） ・・・・\1,100（税込）

・カツカレー（ライス＆福神漬け付き） ・・・・・・・・・・・\1,500（税込）

・魚介出汁のつけ麺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・\1,100（税込）

・幌加内蕎麦（温製 または 冷製） ・・・ ・・・・・・・・・・・\900（税込）

・讃岐素うどん（温製 または 冷製） ・・ ・・・・・・・・・・・\900（税込）

・幌加内大海老天ぷら蕎麦（温製 または 冷製） ・・・・・・・\1,400（税込）

・讃岐大海老天ぷらうどん（温製 または 冷製） ・・・・・・・\1,400（税込）

・銀鮭の大きいおにぎり ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・\350（税込）

◼️営業概要

・営業開始日：2026年5月9日（土）

・営業日：土曜日・日曜日・祝日

・営業時間：11:30～14:00

・場所：稚内カントリークラブ クラブハウス内レストラン（北海道稚内市）

◼️お問い合わせ

稚内カントリークラブ TEL：0162-26-2821

公式サイト：https://wakkanai-cc.com/