渋谷再開発をリードし、2025年3月期に過去最高益を達成し好業績を継続する「東急」のリサーチ・カバレッジを開始｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、東急株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：堀江 正博、証券コード：9005、以下「東急」）のリサーチ・カバレッジを開始することをお知らせいたします。カバレッジ開始にあたり、2026年3月期 通期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

決算プレビューはこちら :https://envalith.com/ja/companies/9005/reports/019e056b-aa0b-7dcc-82f3-caf138f25235?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=cov_start&utm_content=9005

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

1922年の創業以来、民鉄最大の輸送人員規模を有する鉄道事業を基盤に、渋谷を中心とした街づくりをリードしてきた東急株式会社のリサーチ・カバレッジを開始できることを、大変嬉しく思います。

同社は現在、交通事業に加え、不動産、生活サービス、ホテル・リゾートを多角的に展開しており、2025年3月期に純利益796億円（+24.6%）を達成し、好調を継続しています。特に渋谷エリアでのインバウンド需要の取り込みや、ホテル・リゾート事業の好調が業績を牽引しています。今期決算では、この多角化された事業ポートフォリオが、新たな成長フェーズにどう寄与するかを、アナリストの視点から多面的に分析してまいります。

エンヴァリスは、こうした多角複合経営を進化させる企業の価値を、日本語・英語・中国語で世界の投資家に届けることで、日本の資本市場の活性化に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/40_1_64b94dd5aef552ab3b2c18f5175edefd.jpg?v=202605080451 ]