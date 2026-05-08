【開業10周年特別プラン】6月の「ジューンブライド」「プロポーズの日」「恋人の日」に贈る、幸せの“6大特典”付き特別プロポーズプランを販売開始『June Bride Special Propose』

写真拡大 (全17枚)

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営するストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区）は、2026年1月21日に開業10周年を迎えました。開業10周年の感謝を込め、6月の「ジューンブライド」や「プロポーズの日（第1日曜日）」「恋人の日（6月12日）」を祝福する特別プラン「June Bride Special Propose」を、2026年6月1日（月）～6月30日（火）の期間限定で販売いたします。（10日前までのお申込み・期間内の実施に限ります。）


　これまで10年間にわたり数多くのプロポーズをプロデュースしてきたストリングスホテル 名古屋が贈る本プランでは、「バラの花束10本の追加（バラの花束40本以上ご注文の方に限ります）」や「フェザーシャワー演出」、「サルヴァトーレ フェラガモのバスアメニティ」、「宿泊のお部屋アップグレード」など、お二人の門出を彩る6つの特典をご用意し、人生で最も記憶に残るドラマチックなひとときを演出いたします。（特典内容はプランによって異なります。）


HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/anniversary/propose/



▲プロポーズプランイメージ

チャペルdeプロポーズプラン特典概要

普段は入ることのできない、憧れのチャペルをふたりだけで貸し切って、ロマンチックなサプライズ・プロポーズを。プロポーズフラワーやプロカメラマンによるチャペルでの記念撮影もついた、人気のプランです。


■実施期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）


※10日前までのお申込み・期間内の実施に限ります。


■プラン内容：


・プロポーズディナー(2名様分)


・プロポーズケーキ(2名様分)


・シャンパンボトル1本


・アニバーサリーフォト


・チャペル内音響


・チャペル内キャンドル演出


・プロポーズフラワー(プリザーブドフラワー）


■場所：ストリングスホテル 名古屋　1F「グラマシースイート」　または、1F鉄板焼「匠」からディナーの店舗をお選びいただけます。


※「グラマシースイート」の場合、6月1日（月）～6月20日（土）は店舗改装のため、1F「グラスハウス」での提供となります。


■6大特典内容：


１.バラ10本（バラの花束40本以上ご注文の方に限ります。）


２.バラの花束にカスミソウ追加（バラの花束をご注文の方に限ります。）


３.フェザーシャワー演出


４.スタッフによるデジタルカメラでの記念撮影＆オリジナル台紙プレゼント


５.10周年記念ギフトBOX（紅茶＆ショコラセット）プレゼント


６.オリジナル音響演出（CD持込OK）


■料金：98,000円～


※消費税・サービス料15%込み


※22時以降の写真撮影は＋3,025円頂戴いたします。※消費税込み


■オプション：


・バラの花束　21本 23,100円／40本 44,000円／108本 118,800円（1本1,100円～）　※消費税込み


・宿泊


【料金】2名1室（25平米）　※デラックスツイン（チャペルビュー確約）


日～火 ：素泊まり 23,000円　朝食付き 29,600円／水～木 ：素泊まり 28,000円　朝食付き 34,600円／金 ：素泊まり 30,000円　朝食付き 36,600円／土・祝前日 ：素泊まり 38,000円　朝食付き 44,600円


※消費税・サービス料15%込み


※宿泊前日よりキャンセル料が発生します。


※その他のオプションにつきましては、ホームページをご確認ください。


■電話番号：052-589-0787（レストラン代表）


■詳細URL：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_16905/



▲チャペル内イメージ

▲プロポーズケーキイメージ


▲グラマシースイート店内イメージ

▲10周年記念ギフトBOXイメージ


▲108本の花束イメージ

▲フェザーシャワー演出イメージ

ルームdeプロポーズプラン特典概要

ホテルのシンボルでもあるチャペルが見えるお部屋確約。デコレーションされたお部屋で、二人きりのロマンチックなプロポーズを行っていただけます。


■実施期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）


※10日前までのお申込み・期間内の実施に限ります。


■プラン内容：


・プロポーズディナー(2名様分)


・プロポーズケーキ(2名様分)


・シャンパンボトル1本


・客室1室


・ベッド上デコレーション


■場所：ストリングスホテル 名古屋　1F「グラマシースイート」　または、1F鉄板焼「匠」からディナーの店舗をお選びいただけます。


※「グラマシースイート」の場合、6月1日（月）～6月20日（土）は店舗改装のため、1F「グラスハウス」での提供となります。


■6大特典内容：


１.「サルヴァトーレフェラガモ」のバスアメニティ


２.お部屋アップグレード（デラックスツインから、レジデンスツインへアップグレード）　※予約時の空室状況によります。


３.ルームデコレーションにキャンドル追加（「ルミナラキャンドル」を10本追加）


４.お好きな数字が選べるミニ数字バルーン（2桁）


５.レイトチェックアウト（12：00まで）


６.駐車場無料サービス（※ご来館時の空車状況によります）


■料金：100,000円～


※消費税・サービス料15%込み


※スイートの場合は、料金が異なります。


※朝食付きは、2名分で＋6,600円でご案内可能です。


※プラン料金について、プラン内宿泊代が曜日によって異なります為、水曜日～木曜日は＋5,000円、金曜日は＋7,000円、土曜日・祝前日は＋15,000円となります。


※22時以降の写真撮影は＋3,025円となります。　※消費税込み


■オプション：


・バラの花束　21本 23,100円／40本 44,000円／108本 118,800円　※消費税込み


・アニバーサリーフォト＋10,000円　※消費税込み


・キャンドルデコレーション　スイート＋33,000円／デラックスツイン＋22,000円　


※消費税・サービス料15%込み


※宿泊料金は別途かかります。


※飾りつけオプションをご希望の場合は、10日前までにご予約ください。


※宿泊7日前よりキャンセル料が発生いたします。


※その他のオプションにつきましては、ホームページをご確認ください。


■電話番号：052-589-0787（レストラン代表）


■詳細URL：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_16913/



▲ルーム内イメージ

▲プロポーズケーキイメージ


▲鉄板焼「匠」店内イメージ

▲108本の花束イメージ


▲キャンドルデコレーションイメージ

▲「サルヴァトーレフェラガモ」のバスアメニティイメージ

＜ホテル概要＞


■所在地：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7


■電話番号： 052-589-0577（ホテル代表）


■客室数：126部屋（全7種類のルームタイプをご用意）


■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/