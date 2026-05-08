【開業10周年特別プラン】6月の「ジューンブライド」「プロポーズの日」「恋人の日」に贈る、幸せの“6大特典”付き特別プロポーズプランを販売開始『June Bride Special Propose』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営するストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区）は、2026年1月21日に開業10周年を迎えました。開業10周年の感謝を込め、6月の「ジューンブライド」や「プロポーズの日（第1日曜日）」「恋人の日（6月12日）」を祝福する特別プラン「June Bride Special Propose」を、2026年6月1日（月）～6月30日（火）の期間限定で販売いたします。（10日前までのお申込み・期間内の実施に限ります。）

これまで10年間にわたり数多くのプロポーズをプロデュースしてきたストリングスホテル 名古屋が贈る本プランでは、「バラの花束10本の追加（バラの花束40本以上ご注文の方に限ります）」や「フェザーシャワー演出」、「サルヴァトーレ フェラガモのバスアメニティ」、「宿泊のお部屋アップグレード」など、お二人の門出を彩る6つの特典をご用意し、人生で最も記憶に残るドラマチックなひとときを演出いたします。（特典内容はプランによって異なります。）

HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/anniversary/propose/

チャペルdeプロポーズプラン特典概要

▲プロポーズプランイメージ

普段は入ることのできない、憧れのチャペルをふたりだけで貸し切って、ロマンチックなサプライズ・プロポーズを。プロポーズフラワーやプロカメラマンによるチャペルでの記念撮影もついた、人気のプランです。

■実施期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

※10日前までのお申込み・期間内の実施に限ります。

■プラン内容：

・プロポーズディナー(2名様分)

・プロポーズケーキ(2名様分)

・シャンパンボトル1本

・アニバーサリーフォト

・チャペル内音響

・チャペル内キャンドル演出

・プロポーズフラワー(プリザーブドフラワー）

■場所：ストリングスホテル 名古屋 1F「グラマシースイート」 または、1F鉄板焼「匠」からディナーの店舗をお選びいただけます。

※「グラマシースイート」の場合、6月1日（月）～6月20日（土）は店舗改装のため、1F「グラスハウス」での提供となります。

■6大特典内容：

１.バラ10本（バラの花束40本以上ご注文の方に限ります。）

２.バラの花束にカスミソウ追加（バラの花束をご注文の方に限ります。）

３.フェザーシャワー演出

４.スタッフによるデジタルカメラでの記念撮影＆オリジナル台紙プレゼント

５.10周年記念ギフトBOX（紅茶＆ショコラセット）プレゼント

６.オリジナル音響演出（CD持込OK）

■料金：98,000円～

※消費税・サービス料15%込み

※22時以降の写真撮影は＋3,025円頂戴いたします。※消費税込み

■オプション：

・バラの花束 21本 23,100円／40本 44,000円／108本 118,800円（1本1,100円～） ※消費税込み

・宿泊

【料金】2名1室（25平米） ※デラックスツイン（チャペルビュー確約）

日～火 ：素泊まり 23,000円 朝食付き 29,600円／水～木 ：素泊まり 28,000円 朝食付き 34,600円／金 ：素泊まり 30,000円 朝食付き 36,600円／土・祝前日 ：素泊まり 38,000円 朝食付き 44,600円

※消費税・サービス料15%込み

※宿泊前日よりキャンセル料が発生します。

※その他のオプションにつきましては、ホームページをご確認ください。

■電話番号：052-589-0787（レストラン代表）

■詳細URL：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_16905/

ルームdeプロポーズプラン特典概要

▲チャペル内イメージ▲プロポーズケーキイメージ▲グラマシースイート店内イメージ▲10周年記念ギフトBOXイメージ▲108本の花束イメージ▲フェザーシャワー演出イメージ

ホテルのシンボルでもあるチャペルが見えるお部屋確約。デコレーションされたお部屋で、二人きりのロマンチックなプロポーズを行っていただけます。

■実施期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

※10日前までのお申込み・期間内の実施に限ります。

■プラン内容：

・プロポーズディナー(2名様分)

・プロポーズケーキ(2名様分)

・シャンパンボトル1本

・客室1室

・ベッド上デコレーション

■場所：ストリングスホテル 名古屋 1F「グラマシースイート」 または、1F鉄板焼「匠」からディナーの店舗をお選びいただけます。

※「グラマシースイート」の場合、6月1日（月）～6月20日（土）は店舗改装のため、1F「グラスハウス」での提供となります。

■6大特典内容：

１.「サルヴァトーレフェラガモ」のバスアメニティ

２.お部屋アップグレード（デラックスツインから、レジデンスツインへアップグレード） ※予約時の空室状況によります。

３.ルームデコレーションにキャンドル追加（「ルミナラキャンドル」を10本追加）

４.お好きな数字が選べるミニ数字バルーン（2桁）

５.レイトチェックアウト（12：00まで）

６.駐車場無料サービス（※ご来館時の空車状況によります）

■料金：100,000円～

※消費税・サービス料15%込み

※スイートの場合は、料金が異なります。

※朝食付きは、2名分で＋6,600円でご案内可能です。

※プラン料金について、プラン内宿泊代が曜日によって異なります為、水曜日～木曜日は＋5,000円、金曜日は＋7,000円、土曜日・祝前日は＋15,000円となります。

※22時以降の写真撮影は＋3,025円となります。 ※消費税込み

■オプション：

・バラの花束 21本 23,100円／40本 44,000円／108本 118,800円 ※消費税込み

・アニバーサリーフォト＋10,000円 ※消費税込み

・キャンドルデコレーション スイート＋33,000円／デラックスツイン＋22,000円

※消費税・サービス料15%込み

※宿泊料金は別途かかります。

※飾りつけオプションをご希望の場合は、10日前までにご予約ください。

※宿泊7日前よりキャンセル料が発生いたします。

※その他のオプションにつきましては、ホームページをご確認ください。

■電話番号：052-589-0787（レストラン代表）

■詳細URL：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_16913/

＜ホテル概要＞

▲ルーム内イメージ▲プロポーズケーキイメージ▲鉄板焼「匠」店内イメージ▲108本の花束イメージ▲キャンドルデコレーションイメージ▲「サルヴァトーレフェラガモ」のバスアメニティイメージ

■所在地：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

■電話番号： 052-589-0577（ホテル代表）

■客室数：126部屋（全7種類のルームタイプをご用意）

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/