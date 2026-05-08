5月17日(日)、神戸市で「出張人事図書館」を開催！

株式会社Trustyyle

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、運営するコミュニティ「人事図書館」にて、2026年5月17日（日）に「出張人事図書館in神戸」をスペースアルファ三宮にて開催します。

開催の背景

東京・人形町に拠点を構える匿名性の人事コミュニティ『人事図書館（会員数約750名）』は、首都圏を中心に、人事・採用・組織づくりに携わる参加者が集い、役職や立場にとらわれず、現場のリアルな悩みを本音で語り合う場を提供しています。



この度、地域、企業規模や業種を越えた、他社の人事担当者との交流を通して、"人と組織のリアル"を持ち寄り、語り合い、学び合うことを目指し、神戸市での出張人事図書館の開催を決定いたしました。



地方都市では、採用難や人材定着、育成体制づくりに悩みを抱えながらも、最新の人事知見に触れたり、他社の担当者と気軽に相談したりする機会が限られることがあります。

「出張人事図書館」は、そうした地域の課題に向き合い、学びとつながりの機会を各地に届ける取り組みです。

※今年2月に開催した4都市（広島・せとうち、仙台、大分、香川・高松）のイベントレポートは

こちら (https://note.com/hr_library0401/n/n189d831e4c6c)



人事、採用、組織づくりに関わる方々が、立場や業種を超えて集まり、本音で語り合う対話の時間となります。「他社の工夫や失敗事例を聞きたい」「採用方針や企業文化づくりに悩んでいる」「人事同士での横のつながりを求めている」など、参加者がそれぞれのリアルな悩みを共有できるイベントです。

関心のある方でしたらどなたでも参加申込ページ(https://work-books20260517.peatix.com/)より参加申し込みいただけます。

イベントの詳細

プログラム・内容（予定）

参加申込ページ :https://work-books20260517.peatix.com/[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/369_1_a2c3b9dcff3ec409bbe535930427112c.jpg?v=202605080451 ]

※内容は予告なく変更することがあります。

・人事図書館によるミニセミナー

・グループワーク

・懇親会

担当者：岡本 光敬 (みつ) ／人事図書館CET コミュニティマネージャー

参加対象

人事担当者経営者／採用担当者／マネージャー 等

参加人数（定員）：25名

取材のみどころ

取材について

- 地域企業や関係者が、人と組織の課題を持ち寄り対話する場- 地域の中で「学びと相談のインフラ」を育てていく新しい取り組み- 人事・採用・組織づくりを切り口に、地域内のつながりを生み出す活動- 今後の地域連携や共創のきっかけとなる可能性がある

当日の取材・撮影が可能です。当日取材をご希望の場合は、5/14（木）17時までに以下のフォームまでご連絡ください。事後の写真提供にも対応いたします。



取材のお申し込み／お問い合わせ先

担当： 出張人事図書館事務局

お問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfh8g-xbfQeG2St8DR_4wPWap59OB0SNS_uZZHnYJT9X_4EQ/viewform)

[担当者イメージ]人事図書館とは

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地: 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立: 2024年4月1日

公式ホームページ: https://hr-library.jp/

公式X: https://x.com/hr_library0401/