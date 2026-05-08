年齢髪にコレ1本！オイルミルクでツヤとまとまりのある髪に
「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、マナラ＜ヘアケア リッチオイルミルク＞を、2026年5月1日（金）より数量限定5,000本で新発売いたします。https://manara.jp/cp/lim/lim_2605omyk/?ga=campaigns
※スタイリング効果含む
年齢を重ねると、髪が老けて見えるのご存知ですか！？
実は、髪は40代以上になると、ホルモンバランスの乱れでうねりが出たり、乾燥しやすくなり、
髪全体のまとまりが失われるのです。
こんなお悩みにおすすめです
☑年齢を重ねて、髪のパサつきがひどくなってきた
☑何をしても髪がまとまらない！
☑ケアケアアイテムを何種類も使っている方
マナラ＜リッチ オイルミルク＞のここがスゴイ！！
POINT １ :1本で2役が出来る ２in１処方
POINT ２ :マナラのオイルはここが違う
髪のうるおいやツヤを保つオイルを高配合*。
髪にしっかり密着して乾燥から守ります
＊サフラワー油（保湿）・シア脂（保湿）
POINT ３ :年齢髪にアタック！！保湿ミックス成分配合
たっぷりの美容成分が
髪の内部に浸透して、とどまることで
年齢髪による髪のダメージに
アプローチして、髪をまとまりやすくします。
製品概要
[ヘアオイル・ヘアミルク】
製品名：ヘアケア リッチオイルミルク
内容量：30ｍL
香り：ラベンダー＆ティーツリーの香り
使用期間目安：朝夜使用で約1ヶ月
通常価格：2,475円（税込）
マナラ製品はこだわりの７つの無添加
タール系色素・香料・鉱物油
石油系界面活性剤・エタノール
パラベン・紫外線吸収剤不使用
□■株式会社ランクアップ 会社概要■□
代表取締役：岩崎 裕美子
設立年 ：2005年6月10日
資本金 ：1,000万円
従業員数 ：113人（2024年11月時点）
売上高 ：144億（2025年9月期）
本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F
事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売
・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営
コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/
マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/
コラムサイト：https://manara.jp/column/
□■公式SNS一覧 ■□
マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/
マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja
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マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau