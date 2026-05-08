年齢髪にコレ1本！オイルミルクでツヤとまとまりのある髪に

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株式会社ランクアップ

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、マナラ＜ヘアケア リッチオイルミルク＞を、2026年5月1日（金）より数量限定5,000本で新発売いたします。https://manara.jp/cp/lim/lim_2605omyk/?ga=campaigns



※スタイリング効果含む

年齢を重ねると、髪が老けて見えるのご存知ですか！？

実は、髪は40代以上になると、ホルモンバランスの乱れでうねりが出たり、乾燥しやすくなり、
髪全体のまとまりが失われるのです。



こんなお悩みにおすすめです

☑年齢を重ねて、髪のパサつきがひどくなってきた


☑何をしても髪がまとまらない！


☑ケアケアアイテムを何種類も使っている方





マナラ＜リッチ オイルミルク＞のここがスゴイ！！



POINT １ :1本で2役が出来る ２in１処方





POINT ２ :マナラのオイルはここが違う

髪のうるおいやツヤを保つオイルを高配合*。


髪にしっかり密着して乾燥から守ります





＊サフラワー油（保湿）・シア脂（保湿）

POINT ３ :年齢髪にアタック！！保湿ミックス成分配合

たっぷりの美容成分が
髪の内部に浸透して、とどまることで
年齢髪による髪のダメージに
アプローチして、髪をまとまりやすくします。






製品概要


[ヘアオイル・ヘアミルク】


製品名：ヘアケア リッチオイルミルク


内容量：30ｍL


香り：ラベンダー＆ティーツリーの香り


使用期間目安：朝夜使用で約1ヶ月


通常価格：2,475円（税込）



マナラ製品はこだわりの７つの無添加


タール系色素・香料・鉱物油


石油系界面活性剤・エタノール


パラベン・紫外線吸収剤不使用








□■株式会社ランクアップ 会社概要■□


代表取締役：岩崎　裕美子 　　　


設立年　　：2005年6月10日


資本金　　：1,000万円 　　　　　　　　


従業員数　：113人（2024年11月時点）


売上高　　：144億（2025年9月期）　


本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7　ヒューリック銀座3丁目ビル7F


事業内容　：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売


　　　　　　・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営


コーポレートサイト　　 ：https://rankuphd.jp/


マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/


コラムサイト：https://manara.jp/column/



□■公式SNS一覧 ■□


マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/


マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja


マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp　


マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau