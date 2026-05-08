【shaishaishai】ひと塗りで、 バナナクリームのようななめらか肌へ。 バナナシリーズから新たに日焼け止めが登場。

株式会社アリエルトレーディング

光老化と熱老化に向き合う韓国発スキンケアブランドshaishaishai〈シャイシャイシャイ〉より、バナナ果実エキス*2を配合し熱による日中の肌ダメージに着目した、メイクをしながらスキンケアも叶える「バナナシリーズ」から「バナナ PDRN トーンアップサン UV プライマー」が新発売。

BANANA SERIEES

熱による日中の肌ダメージに着目し、スキンケア成分約90％*1で、メイクをしながらスキンケアも叶えるシリーズ。バナナ果実エキス*2をはじめとする植物由来成分と最新の美容成分を組み合わせて、太陽とともに輝く、すこやかで明るい肌へ導きます。

製品名：バナナ PDRN トーンアップサン UV プライマー

容量：35mL

価格：2,400円（税込）

SPF・PA値：SPF50+ PA++++

ひと塗りで、 バナナクリームのようななめらか肌へ。

紫外線から守り、 明るく均一な肌印象へ導く日焼け止め。

光老化と熱老化に着目した、shaishaishaiの代名詞ともいえるバナナシリーズから、顔全体に使えるトーンアップ*3UVプライマーが新登場。

バナナ果実エキス*2による高い保湿力や、肌をトーンアップ*3する仕上がりといったシリーズの魅力はそのままに、UVカットとプライマー機能を強化したバナナクリームUV。SPF50+・PA++++で紫外線をしっかりカットしながら、高分子ポリマーが肌の凹凸をなめらかにして、コーティングパウダーが光を拡散。まるでフィルターをかけたような、均一で整った肌印象へと導きます。さらに、バナナの果肉のような明るいカラーが、くすみやトーンのばらつきを自然に補整し、肌をトーンアップ*3。テクスチャーは乳液のようにしっとりとなめらかに伸び、塗布後はさらりとした仕上がりに。その後のメイクのノリを高め、美しい仕上がりを長時間キープします。バナナPDRN*4、バナナ果実エキス*2に加え、エクトイン*2、パンテノール*2を配合。うるおいに満ちた、自然な透明感のある肌へ。

〈POINT〉

POINT1. スキンケアに配慮した日焼け止め

SPF50+ PA++++で、肌にやさしい使い心地。 日常の紫外線対策とスキンケアを両立

POINT2. トーンアップ*3

黄色みを含む肌色を美しく見せる“バナナトーン補正”

POINT3. プライマー

肌の凹凸を目立ちにくくする*3“バナナスキンブラーリング”

＜ KEY INGREDIENTS ＞

・バナナPDRN*4

カリウム・ビタミンが豊富なバナナの、シュガースポット由来酵母から得られる第3世代PDRN。肌コンディションを整えます。

・バナナ果実エキス*2

夏のエネルギーをたっぷり詰め込んだボタニカルエキス。肌にうるおいを与え、ヘルシーな印象へ。

・エクトイン*2

うるおいを守る保湿成分。肌に水分を与え、乾燥から守りながら、すこやかな印象へ導きます。

・パンテノール*2

うるおいを与える保湿成分。肌をしっとり整えながら、なめらかでやわらかな印象にします。

〈使用方法〉

スキンケアの仕上げに、顔全体にやさしく伸ばしてなじませます。毛穴や小じわが気になる部分には、埋めるようにていねいに重ねてください。ファンデーションブラシやパフで肌に密着させるように塗ると、よりきめ細やかに凹凸をカバーできます。その後バナナ コンシールアイクリームを重ねると、目もとのうるおいを保ちながら自然な肌色に。よりすこやかで、素肌のような仕上がりを引き立てます。

*1水を含む *2保湿成分 *3メイクアップ効果による *4DNAーNa(整肌成分)



［全成分］

水、アジピン酸ジブチル、エチルヘキシルトリアゾン、ＤＰＧ、プロパンジオール、グリセリン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、ポリメチルシルセスキオキサン、サリチル酸ブチルオクチル、酸化チタン、ナイアシンアミド、メチルプロパンジオール、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、１，２-ヘキサンジオール、カプリリルメチコン、ジステアリン酸ポリグリセリル-３メチルグルコース、（カプリル酸／カプリン酸）ヤシアルキル、アクリレーツクロスポリマー-２-Ｎａ、セバシン酸ジイソプロピル、セテアリルアルコール、（ＶＰ／エイコセン）コポリマー、ポリアクリレートクロスポリマー-６、ジステアリン酸ポリグリセリル-３、ポリアクリロイルジメチルタウリンＮａ、アルキル（Ｃ３０-４５）セテアリルジメチコンクロスポリマー、ＢＧ、エチルヘキシルグリセリン、パンテノール、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、ポリヒドロキシステアリン酸ポリグリセリル-６、水酸化Ａｌ、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-６、ステアロイルグルタミン酸Ｎａ、香料、オウレンエキス、トリエトキシカプリリルシラン、アデノシン、キサンタンガム、クエン酸ステアリン酸グリセリル、バナナ果実エキス、ポリグリセリン-６、ＤＮＡ-Ｎａ、エクトイン、トコフェロール、パルミチン酸アスコルビル

【shaishaishai〈シャイシャイシャイ〉取扱店舗】

・オンライン

Qoo10公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/shaishaishai-store

amazon：http://bit.ly/4nIZkOx

楽天：https://www.rakuten.co.jp/shaishaishai-store/

・オフライン

ロフト、プラザ（一部店舗）

※店舗によって一部取り扱いのない製品がございます。



【shaishaishai〈シャイシャイシャイ〉公式HP/SNS】

公式HP：https://shaishaishai.jp/

Instagram：@shaishaishai.jp

X：@shaishaishai_jp



【会社概要】

会社名：株式会社アリエルトレーディング

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8-3F

代表取締役：平野 恵介

資本金：2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/