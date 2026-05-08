株式会社クロスアイ、YouTubeコンサルティング事業コンテンツを株式会社EGGへ譲渡

株式会社クロスアイ

著名人・インフルエンサーのキャスティング事業を展開する株式会社クロスアイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：布目靖太郎）は、自社が展開していたYouTubeコンサルティング事業の一部を、株式会社EGGへ譲渡したことをお知らせいたします。

本事業譲渡には、同事業内で展開していたコンテンツIP「まひろにあ帝国」に関する権利および運営体制が含まれます。

【事業譲渡の背景】

クロスアイはこれまで、キャスティング事業に加え、YouTubeチャンネルの企画・運用支援を行うコンサルティング事業を展開してまいりました。

その中で「まひろにあ帝国」は登録者数37万人超と、独自の世界観と発信力により成長してきた人気コンテンツです。

一方で、昨今のYouTubeビジネスにおいては、コンテンツ制作のみならず、マネジメント、プロデュース、マネタイズ戦略など、より専門的かつ継続的な体制が求められます。

こうした背景を踏まえ、クロスアイとしては「集中と選択」の観点から、自社の強みであるキャスティング事業および初期成長支援に経営資源を集中させるとともに、「まひろにあ帝国」のさらなる発展を実現するため、本件事業譲渡を決定いたしました。

また、本譲渡により、クロスアイのYouTubeコンサルティング事業は一定の役割を果たしたものとして、発展的にその役割を終え、新たな事業フェーズへ移行いたします。

【まひろにあ帝国について】

人気セクシー女優”唯井まひろ”がさまざまな企画にチャレンジするバラエティチャンネル。

有名YouTuberとのコラボ実施も積極的に実施し、登録者数を伸ばしてまいりました。

日常を映し出したVlogや、視聴者を楽しませるバラエティ豊かな企画動画が投稿されており、唯井まひろさんの人柄や自然体な姿が人気を集めています。

まひろにあ帝国

【今後の展開】

今後、「まひろにあ帝国」は株式会社EGGのもとで、コンテンツ展開の強化および新たな事業開発を推進していく予定です。

クロスアイは本件を通じて事業ポートフォリオを再編し、キャスティングを軸としたコア事業、成長支援により一層注力してまいります。

今後も「キャスティングの力で効果を最大化する」という価値提供を軸に、企業およびコンテンツの成長に貢献してまいります。

【株式会社EGGについて】EGGロゴ

EGGは「インフルエンサーの“拡散力”を科学するマーケティングカンパニー」として、SNSアカウント運用支援、インフルエンサーキャスティング、キャンペーン設計・実行までをワンストップで提供しています。独自の分析指標と豊富な実績に基づき、戦略的かつ再現性の高いプロモーションを実現。企業やブランドが持つ魅力を、最適な形でターゲットに届ける支援を行っています。

会社名：株式会社EGG

所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号 ウノサワ東急ビル 7階

代表者：代表取締役 藤澤裕人

URL ：https://www.egggggg.co.jp/

【株式会社クロスアイについて】クロスアイロゴ

株式会社クロスアイは芸能事務所、インフルエンサー事務所出身のディレクターで構成された「日本一芸能に詳しい」キャスティング会社です。

強固な芸能コネクションに加え独自のデータベースを内製。

速度感と精度を持ったキャスティングを得意とします。

会社名：株式会社クロスアイ

所在地：東京都渋谷区宇田川町37-15 ARISTO渋谷 4F

代表者：代表取締役 布目靖太郎

URL：https://x-i.co.jp/

お問い合わせ：https://x-i.co.jp/contact/

株式会社クロスアイのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/58609