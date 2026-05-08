不正にまみれた世の中を照らす「監査コミュニケーション講座」2026年6月18日(木)ZOOMオンラインLIVEセミナー募集：世界初で戸村智憲が開発のロングラン講座【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2026年5月8日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

元・国連の専門官で弊社理事長の戸村智憲が、世界初・日本発で開発/ご提供して参りました監査コミュニケーション講座で、下記の通り、セミナー募集がスタート致しましたのでご案内申し上げます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PQHh16rVsIc ]

【戸村の監査シリーズ１.「監査コミュニケーション講座」】

日程： 2026年(令和8年)6月18日（木）AM10:00～17:00

形態： ZOOMオンラインLIVEセミナー

主催： (一社)日本経営協会 （東京本部 本部事務局 企画研修グループ）

講師： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 （とむらとものりプロフィール： https://www.jmri.co.jp/tomura.html(https://www.jmri.co.jp/tomura.html) ）

パンフレット： https://www.jmri.co.jp/KansaCom.2026.June.18.Tomura.pdf(https://www.jmri.co.jp/KansaCom.2026.June.18.Tomura.pdf)

詳細・お申込み： https://noma.manaable.com/login/2b017f37-4fb0-441d-ad4a-9cf864e7abb4/detail(https://noma.manaable.com/login/2b017f37-4fb0-441d-ad4a-9cf864e7abb4/detail)

【セミナー趣旨】

監査にあたる方、内部統制・リスク管理などの推進担当として仕事をされている方などにとって、現場の方からその重要性や意義を理解されずに反発されたり支障が生じたりするのは、とても辛いことですし監査の実効性にも影響を与えます。

現場を巻き込み、腑に落ちる指摘や指導を通じて現場の参画意識を高めながら進めなければ、現場での自主的・主体的な変革意識は生まれません。

そのためには、相手が納得する監査やリスク管理対策などを、より円滑で相手に寄り添うコミュニケーションを通じて対応することが大切です。

そこで、本講座では監査・内部統制・リスク管理などの実践現場において不可欠となるスキル・ノウハウと して「監査におけるコミュニケーション・リスク」の具体的対応策をお届け致します。

実効性ある監査へ向けた「監査コミュニケーション技法」について、多くの方々のお悩みや実例を踏まえて解説いたします。

【学びのターゲット】

１.監査・内部統制の実効性向上のポイントを押さえた監査活動へのヒントを習得する

２.「寄り添う監査」で真相・心理・真実にアクセスする「相手の心の扉」の開き方を習得する

３. 難しく賢そうに見せかける監査からソフトに「噛み砕いて本質を押さえる監査」に転換する

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

【担当講師より】

ビジネスと人権・ESG・非財務/サステナビリティ重視の視点など、監査でこれから必要なポイントを、毎回好評の時事・時節に即した「監査アップデート」を交え、監査人の総合的なスキルアップと本質的理解もお届けします。

セミナー詳細・お申込み： https://noma.manaable.com/login/2b017f37-4fb0-441d-ad4a-9cf864e7abb4/detail(https://noma.manaable.com/login/2b017f37-4fb0-441d-ad4a-9cf864e7abb4/detail)

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

日本郵便ビジネスデジタルアドレス（住所情報の7桁）： 3G4-6860

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html