ミュージカル『赤毛のアン』全国15都市・17公演へ主演に長野の14歳を抜擢　オーディションにて選出

一般社団法人ファミリーミュージカル協会

2026年、夏。

40年以上にわたりオリジナルミュージカルを制作し続けてきた株式会社IMAGINE（東京・三鷹市）は、ミュージカル『赤毛のアン』の全国公演を決定した。そのうち福岡・大阪・東京の3公演は、一般社団法人ファミリーミュージカル協会が主催する。

本公演は、全国15都市にて17公演上演予定であり、次世代のミュージカル俳優育成と文化芸術の普及を目的としたプロジェクトでもある。

『赤毛のアン』は、想像力と前向きな心で困難を乗り越える少女の物語であり、世代を超えて愛され続けている作品。本公演では、子どもから大人まで楽しめるエンターテインメントとしてだけでなく、観る人の心に勇気と希望を届ける舞台を目指す。

主要キャストに、マシュウ・カスパード役には、長年第一線で活躍を続ける松村雄基さん（まつむらゆうき）、マシュウの妹=マリラ・カスパード役には、宝塚での経験を活かし後進の育成にも携わる三ッ矢直生さん（みつやなお）。ステイシー先生役に、元宝塚歌劇団雪組トップ娘役、舞風りらさん（まいかぜりら）。NHK教育テレビの子供番組『おかあさんといっしょ』において4代目うたのおにいさんであり、ミュージカル俳優として今なお輝きを放つ宮内良さん（みやうちりょう）。実力派キャストが名を連ねる。

全国オーディションで主役に抜擢

今回、主役アン・シャーリーには、全国オーディション（応募総数約500名）を勝ち抜いた、長野県在住の14歳・鈴木愛姫さんを抜擢。原作の年齢に近いフレッシュな感性と、確かな表現力、そしてプロの現場でも通用する高いスキルが評価された。

オーディションは昨年8月、名古屋・福岡・大阪・東京の4都市で開催。歌唱・ダンス・演技の審査を経て、各会場で選抜された候補者によるコールバックオーディションを実施した。コールバックでは、実際の台本を用いた演技審査や楽曲歌唱など、より実践的な選考が行われ、表現力に加え、役への理解度や将来性まで含めて総合的に評価された。

応募者のレベルは非常に高く、審査は難航。最終選考では僅差の判断が続く中、鈴木さんは舞台上で“アンとして生きている”と感じさせる存在感が決め手となり、主役に選ばれた。

審査員の一人は「技術だけでなく、舞台上で“その人物として存在できるか”が今回の選考の大きな基準となった」と語る。

本オーディションは、次世代のミュージカル俳優を発掘・育成する場としても位置付けられている。

同様に、全国レギュラー出演者もオーディションによって選出された。大阪会場でオーディションを受けた、山崎幸恵さん（やまさきゆきえ・岡山・21歳）。歌・ダンスともに高い完成度を見せ、審査員の注目を集めた山崎さん。コールバックオーディションでも、彼女の熱意と志が審査員の心に刺さった。

その他にも、将来性を期待される若手として、彌吉優花さん（やよしゆうか）、香西愛美さん（こうざいあみ）、島崎彩佳さん（しまさきあやか）、千布幸奈さん（ちぶゆきな）が全国オーディションから選出。

----来年は、あなたがアン・シャーリーになるかもしれない。

【公演情報】

【福岡公演】

2026年7月20日 月・祝

福岡市民ホール 中ホール

開場 13:00 / 開演 13:30

【大阪公演】

2026年7月28日 火

豊中市立芸術文化センター

開場 17:30 / 開演 18:00

【東京公演】

2026年8月10日 月

なかのZEROホール

開場 16:30 / 開演 17:00

5月22日（金）より、チケット一般販売開始

一般社団法人ファミリーミュージカル協会主催公演

公演詳細・チケット情報はこちら

https://family-musical.net/anne2026/

【貸切公演を含んだ公演スケジュール】

7月19日 日 鹿児島 宝山ホール※

7月20日 月 福岡 福岡市民ホール

7月21日 火 北九州 北九州芸術劇場※

7月22日 水 京都 宇治市文化会館※

7月23日 木 広島 HBGホール※

7月24日 金 愛媛 松山市民会館※

7月27日 月 岡山 岡山芸術創造劇場 ※

7月28日 火 大阪 豊中市立芸術文化センター

7月29日 水 大阪 豊中市立芸術文化センター※

7月30日 木 和歌山 和歌山県民文化会館※

8月3日 月 山形 やまぎん県民ホール※

8月4日 火 新潟 長岡市立劇場※

8月5日 水 群馬 昌賢学園まえばし※

8月6日 木 東京 なかのZEROホール※

8月7日 金 埼玉 ウエスタ川越※

8月8日 土 茨城 ザ・ヒロサワシティ会館※

8月10日 月 東京 なかのZEROホール

※貸切公演（協賛：ハウス食品株式会社）