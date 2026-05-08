『ロペピクニックのちゃんと+かわいい保証』が5月8日（金）より始動。「これで大丈夫」と思える一着を。働く女性の服選びの迷いを解決する全9型を提案。

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」)が運営する、「ROPE' PICNIC（ロペピクニック）」は、2026年春夏シーズンより働く女性の毎日の服選びを支える新たなメッセージ『ロぺピクニックのちゃんと+かわいい保証』をスタートします。シリーズ第1弾は、リネンライク素材のセットアップや、サマーニットなど全9型を制作。「ROPE' PICNIC」全店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて2026年5月8日（金）より発売。Web CMは5月8日（金）10:00より公開いたします。

ロぺピクニックは2026年春夏シーズンから『ロぺピクニックのちゃんと+かわいい保証』を始動。“「これで大丈夫」と思える一着を。”をテーマに、きちんと見えて、かわいらしさもある。キレイに整っているのに、どこかやさしく、親しみやすい。そんなロぺピクニックが大切にしてきたブランドのスローガンである「ちゃんと+かわいい」というメッセージを「保証」し、働く女性たちが、さまざまなライフシーンで自分のスタイルや選択に確信を持てるような一着を提案します。

シリーズ第1弾は、今の働く女性が感じるリアルな悩みに寄り添った、全9型のアイテムを展開。“着るだけで紫外線対策ができる”、 “シワを防止しお手入れが楽になる”など、日々のストレスをサポートする高い機能性と、鏡を見るたびにちょっと自信が持てる、程よいデザイン性を兼ね備えています。

軽やかで快適な「エアリーリネンライク」、サマになるサマーニット「シャーベットニット」、毎日使える「me fit BAG（ミーフィットバッグ）」など、オフィスだけでなく休日やイベントでも、選ぶことに迷わない「ちゃんと+かわいい」アイテムが揃います。

『ロペピクニックのちゃんと+かわいい保証』シリーズは、「これで大丈夫」という安心感とともに、自信を持って一日を過ごしたいオトナの毎日に寄り添う、ロペピクニックの新しい提案です。

さらに、公式Instagram、Xでは『ロペピクニックのちゃんと+かわいい保証』シリーズをプロがコーディネイトしたスタイリングを、全身プレゼントする企画も実施いたします。

＜特設サイトURL＞https://www.junonline.jp/special/ropepicnic_hosho/(https://www.junonline.jp/special/ropepicnic_hosho/)

＜ROPE' PICNIC 2026 SPRING/SUMMER「ロペピクニックのちゃんと+かわいい保証」 Web CM 15秒YouTube URL＞https://www.youtube.com/watch?v=EEgbkVpfurY(https://www.youtube.com/watch?v=EEgbkVpfurY)

『ロペピクニックのちゃんと＋かわいい保証』Statement

ロペピクニックの

ちゃんと＋かわいい保証

きちんと上品に見えて、

かわいらしさもある。

キレイに整っているのに、

どこかやさしく、親しみやすい。

だから、今日の自分に、

ちょっと自信が持てる。

そんな「これで大丈夫」と思える一着を。

オトナの毎日に寄り添う、

ロペピクニックの約束です。

・■Web CM

【キャプチャ・詳細】

軽やかなジャケットや、シルエットの綺麗なトップスなど、色々なスタイリングを楽しむ様子の女性。

ロペピクニックのお気に入りの一着をまとい、鏡の前で感じる納得感と、一日の楽しみを予感させる「これで大丈夫」。と自信に満ちた笑顔で前を向く姿を描いています。

【Web動画概要】

タイトル：2026 SPRING／SUMMER「ロぺピクニックのちゃんと+かわいい保証」篇

公開日：2026年５月８日（金）

公開範囲：Web上で公開

『ロペピクニックのちゃんと＋かわいい保証』商品詳細

ダブルジャケット

品番：GDV16230

価格：\7,997(税込)

サイズ：フリー

カラー：ブラック／ダークブラウン／キャメル／ベージュ

シャツ感覚で羽織れる軽やかなダブルジャケット。

爽やかで快適な着心地で、品よくキレイに整うシルエットが魅力。

UVカット／吸水速乾／接触冷感／防シワの機能付き。

ドッキングカットトップス

品番：GDM16220

価格：\5,489(税込)

サイズ：フリー

カラー：ブラック／ダークブラウン／キャメル／ベージュ

体型カバーと美シルエットを両立する、優秀トップス。

重ね着のように見えながらも、サラッと快適な素材でリラクシーな着心地。

UVカット／吸水速乾／接触冷感／防シワの機能付き。

※カットソー部分はUVケア（紫外線遮蔽率80％以上）と接触冷感機能を備えています。

タックワイドパンツ

品番：GDS16220

価格：\5,995(税込)

サイズ：S／M／L／XL

カラー：ブラック／ダークブラウン／キャメル／ベージュ

ウエストタックが美シルエットを叶え、オンオフで頼れるワイドパンツ。サラッと快適な着心地で、着まわししやすい万能な一着です。

UVカット／吸水速乾／接触冷感／防シワの機能付き。

※ベージュはUVカット／吸水速乾／防シワ機能を備えています。

ハーフスリーブジャケット

品番：GDV16240

価格：\6,996(税込)

サイズ：フリー

カラー：ブラック／ダークブラウン／キャメル／ベージュ

旬なバランスとこなれ感を演出するショート丈ジャケット。快適な着心地で、シャツ感覚で軽やかに羽織れます。

UVカット／吸水速乾／接触冷感／防シワの機能付き。

タックハーフパンツ

品番：GDS16240

価格：\4,994(税込)

サイズ：フリー

カラー：ブラック／ダークブラウン／キャメル／ベージュ

真っ直ぐなラインが脚を美しく魅せ、落ち着いた大人の印象に仕上がるハーフパンツ。軽やかで快適な着心地とキレイ見えを両立します。

UVカット／吸水速乾／接触冷感／防シワの機能付き。

※ベージュはUVカット／吸水速乾／防シワ機能を備えています。

リブハーフスリーブニット

品番：GDM16650

価格：\4,499(税込)

サイズ：フリー

カラー：ブラック／オフホワイト／ダークブラウン／キミドリ／ブルー

首元をスッキリ見せるネックラインと、シャーベットのような清涼感のある素材が特徴のサマーニット。襟元や袖口の配色もアクセントに。

紫外線遮蔽率80%以上のUVケアの機能付き。

ミニケーブルポロカラーニット

品番：GDM16670

価格：\5,489(税込)

サイズ：フリー

カラー：ブラック／ダークブラウン／キミドリ／ブルー

襟付きのポロカラーデザインで、顔周りにきちんと感と華やぎを添える一着。シャリ感のあるドライタッチな肌触りで夏も快適に着用できます。

紫外線遮蔽率80%以上のUVケアの機能付き。

刺繍シアーペプラムニット

品番：GDM16660

価格：\5,995(税込)

サイズ：フリー

カラー：ブラック/ダークブラウン/ブルー

華やかな刺繍で着映えしながら、ペプラムラインのデザインでスタイルアップが叶う一着。ひんやりと軽やかな素材感で、盛夏まで長く活躍します。

紫外線遮蔽率80%以上のUVケア／接触冷感の機能付き。

me fit BAG ワンショルダートート＆ミニショルダーバッグ

品番：GIX16150

価格：\5,995(税込)

サイズ：フリー

カラー：ブラック／グレー／ブラウン

オンオフ使える収納力と上品さを備えた、軽やかなフェイクレザーのワンショルダー。ミニバッグ付きでコーディネイトを自由に楽しめます。

約625gの軽量設計で、ストレスの少ない使い心地です。

『ロペピクニックのちゃんと＋かわいい保証』LOOK

公式Instagram、Xプレゼントキャンペーン

本プロモーション『ロペピクニックのちゃんと＋かわいい保証』で提案している全身コーディネイトを抽選で5名さまにプレゼント。

詳細は、ロペピクニック公式Instagram（@ropepicnic_official）、X（@RopePicnic）にてご案内します。

開催期間：2026年5月8日（金）19:00～2026年5月15日（金）23:59

取り扱い店舗

ROPE' PICNIC店舗

https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/

オンラインストア

https://www.junonline.jp/rope-picnic/

ROPE' PICNICインフォメーション

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