5月8日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』セットカーテン最大10%OFF！

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通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週の注目は、セットカーテン最大10%OFF。




週末セール会場を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/weekendsale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260508


パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグをお得に購入いただける週末セールを開催しております。今週は、届いてすぐに理想のお部屋づくりが叶う「セットカーテン」が10%OFF！その他最大85%OFFのカーテンもご用意しております。


■週末セール概要

開催期間：5/8 (金)10:30～5/11(月)10:00


内容：最大85％OFF、セットカーテン最大10%OFF、新商品10%OFF


対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など


■今回の目玉商品

この週末は、セットカーテンが最大10%OFFで登場。


コーディネートに悩まず、届いてすぐに統一感のあるお部屋づくりが叶うアイテムです。


今回は対象商品の中から特におすすめの2商品をご紹介します。



選べる50通り！＜ステンドグラスレース＞×高機能ドレープのお洒落なカーテンセット！\16,400～ (税込)





XやInstagramをきっかけにじわじわ人気を集め、いまや大ヒット中の＜ステンドグラスレース＞と、


「1級遮光」に加え、遮熱・保温・防炎機能まで備えた高機能ドレープ＜ザ・クラス＞のセットカーテンです。


ステンドグラスレースは2色、ザ・クラスは25色展開なので、全50通りから、コーディネートをお選びいただけます。


商品ページを見る :
https://www.perfect-space.jp/c/drape/retro/r0161_set?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260507


ミルク×ブルー・ミルク×イエローのカラーリングがかわいい、チェック柄のニュートロポップカーテン ＜マッピングセット＞\9,600～ (税込)





気分が上がるミルクカラーがかわいいチェック柄のカーテン＜マッピング＞と、2種類のミラーレースカーテンから選べるセットカーテンです。マッピングはデザインのサイズ・カラー・生地の種類まで、細部にこだわって選定した、当店オリジナルのデザイン。メンズにフォーカスしつつも、ユニセックスで楽しめる柄のカーテンです。


商品ページを見る :
https://www.perfect-space.jp/c/drape/mens_korea/hps_0094_set?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260507


当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。セットカーテンを取り入れて、手軽に統一感のあるおしゃれなお部屋づくりをしてみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。



サポートページを見る :
https://www.perfect-space.jp/c/info/remote_service


【パーフェクトスペースカーテン館とは】




通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。



Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/



【会社概要】


会社名　　　 ：通販ドットTOKYO株式会社


代表者　　　 ：代表取締役社長　金原赤城


本社所在地 　：東京都渋谷区神宮前6-17-11　JPR原宿ビル9F


URL　　 　 ：https://www.perfect-space.jp/