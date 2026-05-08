5月8日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』セットカーテン最大10%OFF！

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週の注目は、セットカーテン最大10%OFF。

週末セール会場を見る :https://www.perfect-space.jp/c/weekendsale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260508

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグをお得に購入いただける週末セールを開催しております。今週は、届いてすぐに理想のお部屋づくりが叶う「セットカーテン」が10%OFF！その他最大85%OFFのカーテンもご用意しております。

■週末セール概要

開催期間：5/8 (金)10:30～5/11(月)10:00

内容：最大85％OFF、セットカーテン最大10%OFF、新商品10%OFF

対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など

■今回の目玉商品

この週末は、セットカーテンが最大10%OFFで登場。

コーディネートに悩まず、届いてすぐに統一感のあるお部屋づくりが叶うアイテムです。

今回は対象商品の中から特におすすめの2商品をご紹介します。

選べる50通り！＜ステンドグラスレース＞×高機能ドレープのお洒落なカーテンセット！\16,400～ (税込)

XやInstagramをきっかけにじわじわ人気を集め、いまや大ヒット中の＜ステンドグラスレース＞と、

「1級遮光」に加え、遮熱・保温・防炎機能まで備えた高機能ドレープ＜ザ・クラス＞のセットカーテンです。

ステンドグラスレースは2色、ザ・クラスは25色展開なので、全50通りから、コーディネートをお選びいただけます。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/retro/r0161_set?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260507

ミルク×ブルー・ミルク×イエローのカラーリングがかわいい、チェック柄のニュートロポップカーテン ＜マッピングセット＞\9,600～ (税込)

気分が上がるミルクカラーがかわいいチェック柄のカーテン＜マッピング＞と、2種類のミラーレースカーテンから選べるセットカーテンです。マッピングはデザインのサイズ・カラー・生地の種類まで、細部にこだわって選定した、当店オリジナルのデザイン。メンズにフォーカスしつつも、ユニセックスで楽しめる柄のカーテンです。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/mens_korea/hps_0094_set?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260507

当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。セットカーテンを取り入れて、手軽に統一感のあるおしゃれなお部屋づくりをしてみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

サポートページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/info/remote_service

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://www.perfect-space.jp/