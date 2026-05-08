アスター 沖縄やんばるパインのチューハイ　５月２６日 数量限定 新発売

アシードビバレッジプラス株式会社

本商品は、第61回ジャパン・フード・セレクションでグランプリ、モンドセレクション2026で金賞を受賞した「完熟沖縄シークヮーサーのチューハイ」に続く「沖縄シリーズ第2弾」として、希少な国産果実の魅力を全国へお届けします。

■商品特長

本商品は、沖縄本島北部の「やんばる地域」で育まれたパイナップルのストレート果汁を使用した、数量限定のチューハイです。やんばるが育てた完熟パインの味わいを、初夏の食卓へお届けします。

《果汁・味わいのこだわり》

パイナップルは、苗を植えてから収穫まで約2年を要し、1株からとれる果実は1個だけ。さらに収穫後に追熟しない（甘くならない）果物のため、味わいは収穫時の熟度で決まります。

本商品の原料には、樹上で十分に熟した状態（木熟）で収穫されたパインのストレート果汁を使用。芳醇な香りと豊かな甘みをそのまま缶に閉じ込めました。

アルコール度数は5％とし、お酒としての飲みごたえと、パイナップル本来の濃厚な甘み・香りが両立する味わいに仕上げています。

《パッケージのこだわり》

パイナップルの黄金の果実をイメージした華やかなゴールドカラーに、高級感のある金色の蓋を採用。旬を迎える初夏の食卓を爽やかに彩る、店頭でも目を引くデザインに仕上げました。パッケージ中央の帯では、やんばる地域で育ったパインが、南国の太陽をたっぷり浴びてじっくり熟すことで生まれる、濃厚な甘みと爽やかな酸味を「南国育ちの甘熟果実」として表現しています。

■開発背景

アスターは、「国産果実の魅力を、より多くの方に届けたい」という想いから生まれた、国産果実のストレート果汁を使用したチューハイシリーズです。沖縄、広島、瀬戸内、和歌山、山梨、福島、愛媛、岩手など全国各地の産地と向き合い、それぞれの果実の個性を引き出すストレート果汁チューハイを開発・展開してきました。家飲み需要の定着と、産地や素材にこだわった「プチ贅沢」志向が高まる中、長年培ってきた商品開発技術を活かし、貴重な国産果実の魅力をRTD（缶チューハイ）市場で発信し続けています。

本商品では、その取り組みの一環として、国内流通量が極めて限られる国産パイナップル、やんばる地域で育てられた木熟果実に着目しました。手に取りやすい缶チューハイという形で、産地と消費者をつなぎ、その魅力を全国へお届けします。

※１ 国産割合の算出根拠：国内出荷量6,550トン÷（国内出荷量＋輸入量）。出典：農林水産省「令和5年産パインアップルの収穫面積、収穫量及び出荷量（沖縄県）」および「農林水産物輸出入概況」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81099/table/39_1_555bb471c8797b9f85581eb92be3f8b1.jpg?v=202605080451 ]

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