看護師が作る最大級フェス「ナースまつり2026」7月8日より3日間 東京ビッグサイトで開催！事前登録を開始しました

マインヘルスケア株式会社

マインヘルスケア株式会社（代表取締役：西山妙子）は、看護師らが主体となって企画・運営する日本最大級の看護師向けイベント「ナースまつり2026」を、2026年7月8日（水）～7月10日（金）の3日間、東京ビッグサイト西展示棟アトリウムにて開催いたします。無料で参加できるイベントで本日より事前登録を開始しました。

2024年の初開催から、看護師の「楽しい」「学びたい」「つながりたい」という想いを形にし続けてきたナースまつり。2025年は3,069名の来場者を迎え、4回目の開催となる2026年はさらにパワーアップした内容でお届けします。

今年のテーマは、全国の看護師から公募で決定！

今年のテーマ「つなぐ、つながる。ナースのこころ」は全国の看護師・看護学生からキャッチコピーを公募し、多数の応募の中から過去にナースまつりに関わってくださった皆さんの投票によって選ばれました。「看護師同士のつながり」「患者さんとのつながり」「地域・コミュニティ・社会、政治とのつながり」--。日々の現場で感じる想いとナースまつりイベントの価値を前面に出したテーマで、今の看護師が一番感じていることを、シンプルに、そして深く表現していたこの言葉が選ばれました。ナースまつり2026は、このテーマのもと、看護師みんなのこころをひとつにするフェスを目指します。



イベントの概要

▶イベント名称：「NURSE MATSURI ナースまつり2026」

▶開催期間：2026年7月8日（水）、9日（木）、10日（金）

いずれも10:00～17:00

▶開催場所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目11番1号

東京ビッグサイト 西展示棟アトリウム（国際モダンホスピタルショウ会場内）

▶アクセス：りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

▶主催：ナースまつり実行委員会（事務局：マインヘルスケア株式会社）

▶テーマ：「つなぐ、つながる。ナースのこころ」

▶参加費：無料

▶参加条件：看護師・看護学生、医療・看護に興味のある方（医療従事者以外の方も誰でも参加可能）

＜お申込み方法＞

事前登録（無料）にご協力ください。

https://nurse-matsuri.com/form2026

本登録にて国際モダンホスピタルショウ2026にも来場いただけます。





■ ナースまつりについて

・2023年（第1回）：初開催。看護師・看護学生に特化したフェスとして注目を集める。

・2024年（第2回）：来場者2734名。初めての国際モダンホスピタルショウとのコラボ開催。

・2025年（第3回）：来場者3,069名。コンテンツの充実により更に多くの参加者が集まる。

・2026年（第4回）：テーマ「つなぐ、つながる。ナースのこころ。」のもと、さらなる進化へ。

プログラムについて コンテンツは3日間で30以上！総出演者100名超え！！

▶基調講演「あなたの声で、未来の看護をつくる」

7月9日（木）10:30~11:30

政治家と看護連盟青年部による参加型トークセッション 会場の「看護の声」をダイレクトに届けよう！会場からオンラインで質問やトークに参加できます。未来の看護界を変えるのはあなたのその一言かもしれません！

ゲスト登壇者：

目黒区議会議員 高島尚子 議員

大阪府出身・2児の母。

神戸市看護大学卒／神戸大学経済学部卒

東京医科歯科大学大学院（医療管理学修士）修了

東京大学 医療政策実践コミュニティー（H-PAC）修了

【資格】保健師・看護師・防災士

遠藤圭介 氏

日本看護連盟幹事(青年部担当)

島根大学医学部附属病院 脳神経外科病棟勤務

島根大学医学部大学院医学系研究科医科学専攻博士後期課程在学

文部科学省認定 医療過疎解消のためのグローバル地域医療学人材育成プログラム生

【資格】看護師・保健師・医科学修士

▶New!コンテンツ 最新！看護技術体験ブース

体験しながら学べるエリアが初登場！3日間毎日開催します

看護体験ブース：エコーハンズオン（排泄エコー、エコー下穿刺など）心電図読解、フットケア、患者を安全に楽に介護する、ドイツ生まれの介助法「VAP」、心臓デバイス、輸液ポンプ等最新機器、完全側臥位（臨床的に多数見られる偽性球麻痺タイプの患者に有効な食事摂取法）、認知症ケア 他

▶ナースまつりオリジナルセミナー「10分で学べる看護セミナーリレー」

1日2回開催（ステージまたは交流ブース）

たった50分で５講義！？看護のいろんな分野を効率よく学ぶナースまつりオリジナルセミナー

急性期看護、フィジカルアセスメント、訪問看護、コミュニケーション、ACP、フットケア、診療報酬、生成AI活用、看護師のお金のことまで10分×５講義の最速アップデートセミナーです。

１.急変時の初期対応と役割分担

藤健二郎さん（ケアプロ株式会社交通医療事業部 ドコケア課コーディネーター看護師）

２.エコーの基礎と臨床活用

谷口弘美さん（認定看護管理者/感染管理認定看護師 エコーナース実践研究会）

３.正しいおむつの装着で褥瘡を予防する 尿もれ予防のおむつケア～正しく選び・正しくあてる～

関谷純子さん（排尿機能検査士取得 皮膚・排泄ケア認定看護師）

４.アドバンスケアプランニング（ACP）の実践～高齢者施設での穏やかな看取り介護「結いけあ」

三木昌代さん（社会福祉法人万亀会 副施設長 看取り士 終末期ケア上級専門士「結いけあ」提唱者 もしバナマイスター）

５.現場で活かす糖尿病療養支援～糖尿病療養指導士（CDEJ）の視点から～

町田めぐみさん（井上記念病院 日本糖尿病療養指導士（CDEJ） 介護支援専門員）

６."なんか変"を見逃さない！訪問看護の観察力と予測力

辻本雄大さん（クリケア訪問看護ステーション所長 急性・重症患者看護専門看護師 特定看護師7区分16行為 公認心理師）

７.「看護に"足の視点"を」フットヘルパーがつくる、患者のQOL革命

田中陽子（フットケア衛生管理士（一般社団法人日本トータルフットマネジメント協会認定）看護師）

８.医療者が教える保険の真実

加地正尭（看護師×ファイナンシャルプランナー）

９.基礎から読める心電図の見方

真野浩二（べっかみ）心電図コミュニティーby Navigator 主宰 心電図検定１級 看護師

１０.後輩指導に役立てるコミュニケーション術（仮）

岩佐はるみ（キャリアコンサルタント（国家資格）メンターナース（一般社団法人メンターナース認定）看護師） 他

▶ステージ

7月8日（水）

■11:00～12:00

10分で学べる看護セミナーリレー

■12:00～13:00

看護DXアワード2026 表彰式（主催：一般社団法人日本男性看護師會）

■14:00～15:00

看護セミナー：その心電図"本当に"読めていますか？～マイスターモリリンの心電図クイズバトル～（講師：モリリン 都内病院勤務 看護師 心電図検定1級マイスター）

■15:30～16:30

白衣ファッションショー Nurse Decoration 2026

テーマ：【Shine in White―白衣のその先へ】

衣装協力：アンファミエ（株式会社ナースステージ）、株式会社フォーク、 住商モンブラン株式会社 ほか

7月9日（木）

■10:30～11:30

基調講演 協力：東京都看護連盟青年部

「届けよう看護の声を！ 私たちの未来へ。」

■11:30～12:30

聞いてよ！私の看護ビジョン（出演者公募中・5名）

■12:30～13:30

FANTAS technology株式会社協賛セミナー（仮）お金のセミナー

■13:30～14:30

10分で学べる看護セミナーリレー

■14:30～15:30

看護セミナー：ABCDEFGで考えるフィジカルアセスメントと臨床推論

（講師：星野晴彦 帝京大学医療技術学部 看護学科 講師 医学博士）

■15:30～16:30

ナースメンオブザイヤー（主催：一般社団法人Nurse-Men）

7月10日（金）

■10:30～11:30

10分で学べる看護セミナーリレー

■12:00～13:00

日本一働きやすい病院アワード2026 ファイナル

5月16日の予選会を通過した上位6施設によるステージ

エントリー：

済生会滋賀県病院／中部国際医療センター／医療法人真鶴会小倉第一病院／社会医療法人近森会／名古屋大学医学部附属病院／湘陽かしわ台病院／医療法人常磐会いわき湯本病院／医療法人徳洲会北谷病院

※予選会について：5月16日（土）10:00~オンラインYouTube配信にて行われます。

URL：https://youtube.com/live/RWTfRn9Jx84?feature=share

■13:10～14:10 看護職を元気に！「としこの部屋」inナースまつり

（株式会社ケアコム 代表取締役社長 池川充洋 / NPO法人看護職キャリアサポート フリージア・ナースの会 会長 大島敏子）

■14:30～15:30 看護セミナー

臨床で迷わない！X-P・MRI・CTの基礎的な見方とアセスメント実践（講師：関東中央病院看護師長／診療看護師 高橋淳）

▶交流ブース「つなぐ、つながる。ナースのこころ」

「一人で参加しても大丈夫！」「お友達と参加しても楽しい！」のがナースまつり！

興味があることに参加して語り合ってみんな仲良くなれちゃうコンテンツ！

7月8日（水）

■10:45～11:45

現役看護師×〇〇集まれ！

看護師として働きながら、副業・複業に挑戦しているリアルな体験談が聞けます。

■12:00～13:00

あなたの限界聞かせて！限界ナースサミット！！～がんばりすぎているあなたへ、ちょっと立ち止まる時間～ 一人で抱えたままにしている看護の本音を話し合える場です。

■13:35～14:15

海外？離島？ぶっちゃけどう？？活動する看護師とリアルトーク会ー気軽に話せるキャリア交流会ー

海外医療や地域医療に関して、NPO法人ジャパンハートの国際看護師のみなさんとリアルを聞きながら交流ができます。

■14:15～15:45

10分で学べる看護セミナーリレー

■15:45～16:45

「”もしも”の話の時間」～もしバナゲームで見つける、大切にしたいこと～

ACPを知識ではなく体験として、学べる「もしバナゲーム」を体験していただけます。

7月9日（木）

■10:15～11:45

10分で学べる看護セミナーリレー

■11:45～13:15

看護師クリエイター集まれ！

実際に看護師×クリエイターとして活動されている方との交流、作品の見本市が見られます。

■13:15～14:15

地域で活動する看護師集まれ！【地域の活動、知って、つながる交流イベント】

さまざまな形で地域で看護師として活動している方との交流

■14:15～15:15

富士フイルムが拓く看護の新時代～薬剤監査・超音波・スキンジェルを実際に触ってみよう～

日常業務に役立つツールを実際に触って、使い方を学べます。

■15:15～16:45

つながる、話せる、ナースの時間～スナックレインボー～

看護師同士だからこそありのままで話せる。ソフトドリンク片手に語り合いましょう。

7月10日（金）

■10:15～11:15

保健師&助産師集まれ！

さまざまな立場で活動する現役保健師・助産師の働き方やキャリアのリアルを紹介

■11:15～12:15

そのAIの使い方、危険です～看護師が知っておきたいAIリテラシー～

生成AIを正しく理解して安全に使うためのいろはをお届けします。

■13:15～14:15

日本一働きやすい病院アワード懇親会

本選出場病院のみなさんと交流できる場です。出場者以外の参加も可

■14:15～15:45

10分で学べる看護セミナーリレー

▶看護DX探検ツアー

業務負担を軽減するICT、IoT、注目のAIなど最新ソリューション展示を探検するガイドツアー

国際モダンホスピタルショウの展示ブースを解説してもらいながら一緒に回ります。

注目のAIカルテや見守りシステムなど現場導入の参考にも！（1回60分・各日複数回実施）

▶スタンプラリー

展示ブースをまわってスタンプラリーをすると、豪華プレゼントがもらえます！

▶ナースライフをもっと楽しくする展示ブース

出展企業：30社以上

医療関連グッズ、飲食、生活サポート、美容関連、キャリア相談など

＜お申込み方法＞

事前登録（無料）にご協力ください。

https://nurse-matsuri.com/form2026

本登録にて国際モダンホスピタルショウ2026にも来場いただけます。

■会社概要

商号 ： マインヘルスケア株式会社

本社 ： 熊本県宇城市三角町波多90

営業本部 ： 千葉県浦安市舞浜2-40-3

代表取締役： 西山 妙子

創立 ： 2014年10月2日

URL ： https://minehealthcare.co.jp/

事業内容：【看護師支援事業】

・ナースライフバランス研究室運営

・メンターナース(外部オンラインメンターシップサービス)

・PRナース(看護師直接採用支援サービス)

【医療向け補助資材販売事業】

・オキシテープエコ

＜代表 西山妙子について＞

訪問看護師・介護支援専門員。マインヘルスケア株式会社代表取締役。2001年 横浜赤十字看護専門学校卒業後、総合病院外科・ICU病棟、大学病院手術室に勤務。結婚、子育て、療育のため一旦潜在看護師へ。2013年訪問看護にて現場復帰する。同ステーション内の居宅介護支援事業所にてケアマネを経験。2017年10月より病院と家の往復の生活だけで疲弊しないでほしいと看護師の横のつながりや、新しい看護師のライフスタイルの提案を行うオンラインサロン「ナースライフバランス研究室」を企画運営(現会員数約1,000名以上)。2019年総合病院の看護部長として、地域連携、退院時支援の導線を整備、人材採用に奮闘。現在は訪問看護ステーションの非常勤として働きながら看護師支援事業を行う。

■本件に関する報道関係者様からの問い合わせ先

マインヘルスケア株式会社 ナースまつり事務局

担当： 西山

TEL： 070-8304-3329

メール： info@nurse-matsuri.com