ムーディーズ、HDバンクの見通しを「ポジティブ」に引き上げ　信用格付けの引き上げにつながる可能性

ベトナム・ホーチミンシティ - Media OutReach Newswire - 2026年5月8日 - 世界的な信用格付け機関のムーディーズ・レーティングスは、ホーチミン市開発商業銀行（HDバンク、証券コード：HDB）の定期的なレビューの結果を発表し、自国通貨建ておよび外貨建ての長期預金の格付けおよび発行体格付けをB1に据え置き、見通しを「Stable（安定的）」から「Positive（ポジティブ）」に引き上げました。