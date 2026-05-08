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ムーディーズ、HDバンクの見通しを「ポジティブ」に引き上げ 信用格付けの引き上げにつながる可能性
ベトナム・ホーチミンシティ - Media OutReach Newswire - 2026年5月8日 - 世界的な信用格付け機関のムーディーズ・レーティングスは、ホーチミン市開発商業銀行（HDバンク、証券コード：HDB）の定期的なレビューの結果を発表し、自国通貨建ておよび外貨建ての長期預金の格付けおよび発行体格付けをB1に据え置き、見通しを「Stable（安定的）」から「Positive（ポジティブ）」に引き上げました。
HDバンクのホーチミンシティの取引窓口
この変更は、HDバンクの堅固な財務基盤と強靭な運営能力を反映したものです。
ムーディーズによると、HDバンクの格付け見通しの変更は、当行の計画的な資本金の増資や高い収益性により、貸出の急増に伴うリスクにおける損失を吸収する全般的な能力が強化されるとの予測に基づくものです。
HDバンクは、先月開催した2026年株主総会において、株主資本を2025年末の78.3兆ベトナムドン（30億米ドル）から41%増額し、110.1兆ベトナムドン（42億ドル）とする計画を承認しました。
ムーディーズは、HDバンクの資本増強計画が成功した場合、格付けおよびベースライン信用リスク評価（BCA）を引き上げる可能性があると指摘しました。これは当行の持続可能な成長戦略と堅固なリスク管理能力が国際的に評価されたことを示すものです。
見通しの引き上げにより、国際金融市場におけるHDバンクの地位が向上し、パートナーシップ拡大、資本アクセスの改善、競争力の強化につながると予想されます。
今回の変更に先立ち、ムーディーズ・レーティングスは2025年5月にHDバンクのカウンターパーティ・リスク格付けおよびカウンターパーティ・リスク評価をベトナム商業銀行の中でトップレベルに引き上げました。
HDバンクの2026年第1四半期の税引前利益は、前年同期比14%増の6.1兆ベトナムドン（2億3160万ドル）となりました。自己資本利益率は24.29%と業界最高水準を維持しました。バーゼルII基準に基づく自己資本比率は昨年の14.32%から16.16%に増加し、市場で最高レベルとなりました。
2026年3月31日現在、HDバンクの総資産は984.2兆ベトナムドン（374億ドル）で、前年末から5.7%増加しました。貸出残高は8%増の635.1兆ベトナムドン（241億ドル）となり、資金調達総額は5.9%増の880兆ベトナムドン（334億ドル）超となり、預金は11.9%増加し、725兆ベトナムドン（275億ドル）を超えました。
預貸率は70%未満で推移し、流動性カバレッジ比率や安定調達比率などの主要な流動性指標は100％を上回り、バーゼルIIIの要件を超える水準を維持しました。