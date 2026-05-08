東武百貨店 池袋本店 食品フロアでは5月21日(木)から6月3日(水)までの14日間、「チョコミントハント！」を開催します。

同企画は、若い世代を中心とした新しいお客様の来店促進として、また、初夏の暑さにぴったりな涼しげなカラーで爽快感が味わえるグルメを楽しんでいただきたいという想いから、2024年に初開催しました。3回目となる今回は過去最大100種類以上のチョコミントグルメを展開。なかでも注目は前年の約1.8倍、46種類の東武限定品です。ケーキやどら焼きなどのスイーツから、カルパッチョやコロッケといった惣菜まで、今だけ、ココだけのチョコミントグルメをご提案します。





〈過去最大規模 ポイント※〉

参加店舗数 ：約1.6倍47店舗

商品数 ：約1.9倍約110種類

東武限定品数：約1.8倍46種類

※前年対比

※期間限定出店を含む





〈担当者コメント〉

過去開催時、「他では買えないラインナップが嬉しい」といったお客様からの声があり好評だったことから、規模を拡大して開催します！リピーターの方にも新鮮な驚きをお届けするため、初参加ブランドを増やし品揃え強化に力を入れました。また、都内では真夏日が記録されるなど厳しい暑さが見込まれるなか、見た目にも爽やかなチョコミントグルメをお楽しみいただけます。









◆洋菓子から和菓子まで！チョコミント×スイーツ

〈東武限定品〉

【コロンバン】地下1階6番地

チョコミント オペラ

783円(1個) 〈各日数量限定〉

パリパリチョコ入りのミントバタークリームと、ミントリキュールシロップが染み込んだチョコレート生地の絶妙なハーモニー。

※こちらの商品には、お酒が含まれています。





【コロンバン】





〈初参加〉〈東武限定品〉

【ガトー・ド・ボワイヤージュ】地下1階4番地

チョコミントのパイカスター

486円(1個) 〈各日数量限定〉

濃厚なチョコクリームとミントクリームのパイカスター。サクサク食感がたまらない。





【ガトー・ド・ボワイヤージュ】





〈東武限定品〉

【菓匠 花見】地下1階4番地

チョコミント生どら焼

324円(1個) 〈各日数量限定〉

バナナ味のぎゅうひをチョコでコーティング。チョコチップ入りミントクリームの白あんとも好相性。





【菓匠 花見】









◆驚きの組み合わせ！チョコミント×惣菜・パン

〈初参加〉〈東武限定品〉

【魚の北辰】地下2階10番地

チョコミント風味の白身魚のカルパッチョ

698円(1パック) 〈各日販売予定30点〉

旨味あふれる白身魚に、砕いたチョコとピンクペッパー、ミントの葉をトッピング。





【魚の北辰】





〈初参加〉〈東武限定品〉

【グッドモーニングバンコク】地下1階10番地

チョコミント生春巻き

880円(1パック／約200g) 〈各日販売予定40点〉

販売時間：午前10時・午後2時から 〈各回20点〉

野菜や生ミント、バナナ、チョコチップを巻き、ハニーミントヨーグルトソースを添えた生春巻き。





【グッドモーニングバンコク】





〈東武限定品〉

【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】地下2階4番地

モッツァレラ＆バナナ チョコミントクリームコロッケ

681円(1個) 〈各日販売予定30点〉

ミントクリームにチョコとバナナ、モッツァレラを入れた、スイーツのようなコロッケ。





【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】





〈東武限定品〉

【ポンパドウル】地下2階10番地

チョコミン党ブレッド

648円(ハーフ) 〈各日販売予定60点〉

販売時間：午前10時・午後1時から 〈各回30点〉

チョコの甘みの後に、ミントの爽快感が抜ける、ふんわりデニッシュ。





【ポンパドウル】









◆手土産におすすめ！チョコミント×スイーツ

〈初参加〉〈東武限定品〉

【ロイスダール】地下1階4番地

チョコミント クッキー

519円(1枚) 〈数量限定〉

チョコレート生地のクッキーに、ミントエッセンスを加えたクリームチーズをのせて焼いた一品。





【ロイスダール】





〈東武限定品〉

【カフェ オウザン】地下1階6番地

スティックラスク チョコミント

951円(3本入) 〈数量限定〉

初夏だけのとっておきの爽やかさ。オレンジ、ストロベリーに、新作ミルクチョコミントが仲間入り。





【カフェ オウザン】





〈東武限定品〉

【京橋千疋屋】地下1階4番地

チョコミント トライフル

1,080円(1個) 〈各日販売予定30点〉

ふんわりチョコスポンジにチョコミントクリーム、フルーツを重ねた特別なカップケーキ。





【京橋千疋屋】





〈東武限定品〉

【ダロワイヨ レ マカロン】地下1階4番地

プティ パルフェ ショコラミント

864円(1個) 〈各日数量限定〉

マカロンショコラのクランブルに、ジュレショコラ、ミントのムース、ジュレミントなどを重ねたパルフェ。





【ダロワイヨ レ マカロン】





〈初参加〉〈東武限定品〉

【フルーツショップ青木】地下1階8番地

フルーツチョコミント

1,188円(1ピース) 〈各日販売予定50点〉

甘酸っぱいいちご、ジューシーなパイン、とろけるマンゴーを忍ばせた爽快感のあるタルト。





【フルーツショップ青木】





〈東武限定品〉

【パティスリー モンシェール】地下1階5番地

とろけるチョコミントシュー

486円(1個) 〈各日販売予定50点〉

販売時間：午前10時・午後4時から 〈各回25点〉

なめらかな口どけとすっきりとした後味。ザクザククッキー生地のチョコミントシュー。





【パティスリー モンシェール】









◆初夏にぴったりひんやりグルメ！チョコミント×ドリンク

【サダマツ ジュース＆スイーツ】地下2階9番地〈東武限定品〉

チョコミント・フラッペ

1,080円(1杯) 〈各日販売予定20杯〉

販売時間：午前10時・午後2時から 〈各回10杯〉

爽やかな生ミントのフラッペが主役。ソフトとチョコソースとの相性抜群。





【サダマツ ジュース＆スイーツ】





【キーコーヒー】地下2階5番地 〈東武限定品〉

チョコミントフロート

イートイン 825円(1杯)

テイクアウト 810円(1杯) 〈各日販売予定100杯〉

販売時間：午前10時・正午・午後2時・午後4時から 〈各回25杯〉

ミント香るドリンクにソフトクリームとチョコミントアイスをのせた一品。





【キーコーヒー】





【丸福珈琲店】地下2階9番地 〈東武限定品〉

チョコミントスムージー

イートイン 1,100円(1杯)

テイクアウト 1,080円(1杯) 〈各日販売予定30杯〉

販売時間:午前10時から〈10杯〉、午後4時から〈20杯〉

ホイップを混ぜて味わいの変化も楽しめる、ひんやり爽やかな一杯。





【丸福珈琲店】









＜「チョコミントハント！」概要＞

場所 ： 東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階 食品フロア

期間 ： 2026年5月21日(木)～6月3日(水)

※一部、期間限定出店あり。

営業時間： 午前10時～午後8時





※5月8日(金)時点の内容です。

※写真はイメージです。

※数に限りがございます。売り切れの際はご容赦くださいませ。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召し上がり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。