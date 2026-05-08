英国の高等教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（Times Higher Education＝THE）が4月23日（ロンドン時間）に発表した「THEアジア大学ランキング2026」で、岡山理科大学は総合ランキングが801+位と2年連続のランクインを達成しました。中四国地域の私立大で唯一のランクインです。 このランキングは大学の実績をTeaching（教育）、Research environment（研究環境）、 Research quality（研究の質）、 Industry（産業）、International outlook （国際性）の５分野で評価して総合順位が決定します。 今回はアジアで前年より192校多い1405校がエントリーし、うち929校がランクイン。日本からは143校がエントリーし、115校がランクインを果たしました。 岡山理科大学はアジア全体で801+位（前年601+位）、国内では92位タイ（同73位タイ）でした。この順位は青山学院大学、千葉工業大学、同志社大学、関西大学、関西学院大学、大阪工業大学、上智大学などと同じです。関西以西の私立大では8位タイです。 また国内1位は東京大学（アジア4位）で、2位京都大学（同16位）、3位東北大学（同21位）、4位大阪大学（同30位）、5位東京科学大学（同34位）などと続いています。

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