借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が運営する「債務整理相談ナビ」では、突然届いた「催告書（さいこくしょ）」への対処を、法令と公的情報をもとに整理した解説記事を公開しました。 本記事では、催告書の意味と読み方、督促状との4つの違い、届いたときにやるべき4ステップ、無視した場合の差し押さえまでの流れ、民法150条に基づく時効の完成猶予との関係、借金と税金で異なる対処法までを、具体的な文例付きで整理しています。

記事公開の背景

https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/saikokusho/

ある日突然ポストに届く「催告書」は、受け取った本人にとって極めて緊急性の高い書面です。「これは何？」「無視していいのか？」という不安から検索する方が多い一方で、催告書が届いた時点ですでに法的手続きの直前まで事態が進んでいるケースが大半です。 さらに、催告書には民法150条に基づく「時効の完成猶予」という法的効力があり、誤った対応（債権者に「少しずつ払います」と返事をする等）を取ると、本来成立していたはずの時効がリセットされてしまう危険があります。また、近年は催告書を装った架空請求詐欺も増えており、本物と偽物を見分ける視点も必要です。 加えて、催告書は借金だけでなく税金（住民税・国民健康保険料・固定資産税など）の滞納でも届きます。借金の催告書と税金の催告書では送付元・差し押さえの要件・債務整理の可否がまったく異なるため、対処法を間違えると取り返しがつかない事態に進みかねません。 本記事は、こうした「読み方」「対処法」「時効との関係」「税金との違い」を、民法・地方税法・裁判例・公的機関の情報をもとに一気通貫で確認できるようにまとめました。

記事のポイント

【1】催告書の意味と読み方

催告書（さいこくしょ）が、借金・クレジットカード・税金などの滞納に対して債権者から届く「最終通告」としての書面であることを、記載される情報（滞納金額・支払期限・支払先・法的措置の予告）とともに整理しました。 内容証明郵便で届く理由が「催告した事実を裁判の証拠として残すため」である点も明記しています。

【2】督促状との4つの違いを比較表で整理

「届く時期」「送付方法」「請求内容」「緊急度」「法的措置の言及」の5項目で、督促状と催告書の違いを比較表で整理。 督促状の段階で対応していれば支払えた金額が、催告書の段階では一括では到底払えない金額に膨れ上がっているケースが多いことを警告しています。

【3】催告書が届いたときの対処法4ステップ

催告書を受け取ったときに踏むべき手順を、4ステップに分けて整理しました。 ・ステップ1：架空請求でないかを確認する（債権回収業者の許可は法務省サイトで確認可能） ・ステップ2：消滅時効が成立していないかを確認する ・ステップ3：支払える場合はすぐに支払う ・ステップ4：支払えない場合は専門家に相談する

【4】架空請求を見分けるチェックポイント

近年増加している催告書を装った架空請求詐欺の見分け方として、「記載債権者への心当たり」「法務大臣許可業者かの確認」「送付方法（内容証明でなくハガキ・メール・SMSなら詐欺の可能性が高い）」「許可業者でも回収不可な債権の存在」を整理。 心当たりがない場合は警察・消費者ホットライン（188）への相談を推奨しています。

【5】催告書を無視した場合の差し押さえまでの流れ

催告書を放置した場合に発生する事態を、4段階で整理しました。 ・段階1：一括請求（期限の利益の喪失） ・段階2：保証会社による代位弁済 ・段階3：裁判所からの通知（支払督促 or 訴状） ・段階4：強制執行（差し押さえ） 給与差し押さえは手取り額の4分の1（手取り44万円超の場合は33万円を超える部分全額）が対象となり、勤務先に知られることまで明記しています。

【6】民法150条に基づく時効の完成猶予

催告書には「催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」（民法150条1項）という法的効力があることを解説。債権者が時効完成直前に催告書を送り、その6か月の間に訴訟を提起するパターンを整理しています。 また、「催告による完成猶予は1回限り（民法150条2項）」「催告書を無視しても時効が成立するわけではなく、援用が必要」「『少しずつ返します』は債務承認に該当し時効がリセットされる」という3つの注意点を明確化しました。

【7】借金の催告書と税金の催告書の違い

借金と税金の催告書を、「送付元」「差し押さえの要件」「債務整理の対象可否」「対処法」の4項目で比較整理。 特に、税金は地方税法に基づき裁判不要で直接差し押さえが可能なこと、自己破産しても免除されないことを警告し、市区町村の納税相談窓口での分割納付・換価の猶予・納税の猶予の活用を推奨しています。

【8】受け取り拒否は事態を好転させない

内容証明郵便の受け取り拒否は法的に可能だが、最高裁平成10年6月11日判決により「到達した」とみなされる場合があり、その後の法的手続きは通常通り進行することを整理しました。

【9】催告書の文例を掲載

実際の催告書の構成を確認できるよう、宛名・送付元・本文・記書き（元本・利息・遅延損害金・振込先）を含む典型的な文例を掲載。 書式自体に法律上の決まりはないものの、「支払期限」「金額」「法的措置の予告」が必須要素であることを示しています。

掲載ページ

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催告書とは？読み方・届いたときの対処法と督促状との違いをわかりやすく解説 https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/saikokusho/

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