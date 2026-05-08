借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が運営する「債務整理相談ナビ」では、携帯の端末代が分割中の状態で自己破産を申し立てた場合に何が起きるかを、ソフトバンク・ドコモ・au各社の約款ベースで整理した解説記事を公開しました。 「分割中」という状態を「端末代の割賦が残っている場合」と「通信料金を滞納している場合」の2種類に分けたうえで、回線契約と端末分割契約の違い、強制解約や端末没収の有無、自己破産後の信用情報登録期間（5年・7年）、未払い者情報の取り扱いまで、各社約款と公的機関の1次情報をもとにまとめています。

記事公開の背景

https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/jikohasan-keitai/

「自己破産すると携帯はどうなるのか」という不安は、債務整理を検討する方にとって生活インフラに直結する重要な論点です。スマホは連絡手段だけでなく、銀行アプリ・2段階認証・行政手続きにも使われており、止まると生活が一気に立ち行かなくなります。 しかし実際には、「携帯が分割中」と一口に言っても、「端末代の割賦が残っている状態」と「通信料金を滞納している状態」では結論が大きく異なります。さらに、回線契約と端末分割契約は別契約であり、それぞれが受ける影響も異なります。 本記事では、ソフトバンク・ドコモ・auの割賦約款という1次資料に踏み込み、「自己破産で何が必ず起きるのか」「何が条件次第で起きるのか」を切り分けて整理しました。

記事のポイント

【1】まず確認すべき3つのポイント

携帯×自己破産の影響を判断するうえで、最初に整理すべき3点を提示しています。 ・端末代の分割（割賦残）があるか ・通信料金（通話料・データ・オプション）に滞納があるか ・支払い方法が「クレジットカード／キャリア決済」になっていないか このうち1つでも該当すると「使えなくなる方向」に振れやすいことを、判断軸として最初に明示しました。

【2】「携帯の分割中」は2種類ある

検索ユーザーがしばしば混同する「端末代の分割（割賦）」と「通信料金の滞納」を分けて整理。前者は自己破産で問題が発生しやすい一方、後者は自己破産に限らず利用停止に進むという違いを明確化しています。

【3】ソフトバンク・ドコモ・auの3社別解説

各社の約款を出典として明示しながら、自己破産時に何が起きるかを整理しました。 ・ソフトバンク：「割賦購入契約」約款で、破産等の申立てがある場合に「期限の利益喪失」「解除」の対象になり得ることが明記されている ・ドコモ：「個別信用購入あっせん契約約款」で、同様に期限の利益喪失や解除に至り得る条項がある ・au（KDDI）：「個品割賦販売契約約款」で、破産等の申立てが期限の利益喪失に関わる事由として規定されている 期限の利益を失うと、毎月分割で払う扱いができず、残額一括請求や契約解除が起こりやすくなります。

【4】端末は没収されるのか

「自己破産で端末が没収される」という不安に対し、「換価すべき財産か」という基準で判断されることを解説。 スマホ1台が直ちに問題になりやすいわけではないものの、高額端末を複数台保有しているケースや、申立直前に端末を買い替えているケースでは説明が必要になることを明記しています。

【5】クレジットカード／キャリア決済払いの落とし穴

回線契約自体は残っていても、支払い方法が止まることで未払いが発生し、結果として利用停止になるパターンを警告。 ソフトバンクの「お支払いに関わる利用規約」を引用し、破産・個人再生申立て時のサービス一時停止規定や、クレジットカードが利用できなくなった場合の影響を整理しています。

【6】自己破産後の信用情報登録期間の目安

CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター（KSC）の3機関それぞれの登録期間を出典付きで掲載しました。 ・CIC：契約期間中および契約終了後5年以内 ・JICC：通常は契約終了から5年間 ・KSC：官報情報は決定日から7年を超えない期間 この情報をもとに、「回線契約はできても端末分割が通りにくい」期間の目安を示しています。

【7】TCA（電気通信事業者協会）の「不払者情報」と信用情報の違い

電気通信事業者協会（TCA）が運用する「不払者情報の交換」の仕組みを解説。 料金未払いに関わる「不払者情報」と、端末分割審査に関わる「信用情報」は別物であることを明確化したうえで、自己破産で免責が決定している方は不払者情報の交換対象に含まれない点も整理しています。

【8】申立前の「携帯だけ先に払う」は問題になり得る

自己破産は全債権者を公平に扱う前提があるため、特定の相手だけに返済すると「偏頗弁済」として破産管財人に取り消されたり、免責に影響する可能性があることを警告しています。

【9】ケース別の対処法5パターン

スマホを止めずに使い続けるための具体的な対処を、5つのケース別に整理しました。 ・ケース1：端末代が分割中（割賦残あり）→ データのバックアップ、代替端末の確保、相談時の正確な申告 ・ケース2：通信料金を滞納している → 自己判断で「携帯だけ払う」を避け、専門家に正確に伝える ・ケース3：クレカ払い／キャリア決済で払っている → 口座振替や払込票への変更、または代替回線の検討 ・ケース4：ブラックリスト期間中の新規契約 → 中古端末・一括購入・家族契約の活用 ・ケース5：ソフトバンクからドコモへ・auへの乗り換え → 不払者情報と免責の関係を踏まえた判断

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