麗澤瑞浪中学・高等学校（岐阜県瑞浪市/校長：藤田知則）では中学校において週1 回実施している「総合的な学習の時間」に「RISE（ライズ）注」という名称を付け、実社会の課題を教材とした体験型・探究的な学びを行っています。

その一環として2021 年にスタートした「瑞浪市まちづくりプロジェクト発表会」は、今回で第6回目の開催を迎えます。本年度は、中学2 年生(当時1 年生)55 名が、約10 ヵ月にわたって瑞浪市の現状や課題について調査・研究し、地域創生について主体的に考えてきました。生徒たちは4～5 名のグループに分かれ、2026 年5 月13 日(水)に開催予定の本発表会にて、瑞浪市に向けた提案を行います。

プロジェクトは2025 年8 月のオリエンテーションを皮切りに、9 月から各グループでテーマを設定。市役所をはじめ、公民館や地域の観光施設・レジャー施設の見学や地域イベントのボランティア活動などを通じて、地域の現状を体感しながら課題意識を深めました。さらに、同年12 月には、このプロジェクトを経験済みの中学3 年生に向けた「プレ発表会」を実施し、先輩からの助言を受けて内容をブラッシュアップ。2026 年4 月には学年内で最終確認となる発表会も実施し、いよいよ本番を迎えます。

発表はポスターセッション形式で行い、来場者との自由な質疑応答を通じて意見交換を行います。瑞浪市の関係者や審査員からの講評も受けながら、生徒たちの提案は深まりと共に、実社会との接点をより強く実感する機会となります。

本発表会の概要は以下をご確認ください。 【瑞浪市まちづくりプロジェクト発表会】 ■対象者：中学2 年生 55 名 ■日 時：5 月13 日(水)13：35～15：10 ■場 所：麗澤瑞浪中学・高等学校 コモンホール ■来 賓：加納宏樹氏（瑞浪市役所みずなみ未来部長） 奥谷ひとみ氏（瑞浪市みずなみ未来部市民協働課長） 勝股清治氏（明日の稲津を築くまちづくり推進協議会 理事長） 注：RISE とは 「Research（調査・研究）」、「Identity（主体性）」、「Study（学び）」、「Experience（体験）」の頭文字。

【麗澤瑞浪中学・高等学校について】

麗澤瑞浪は昭和10年、創立者の廣池千九郎（法学博士）が「道徳科学専攻塾」を開塾したことから始まります。自立、感謝、思いやりの心を育む中高一貫の私立学校です。豊かな自然環境の中、寮生と通学生が切磋琢磨しながらともに過ごし、人としての成長と高い大学進学率の両立を実現しています。『私の未来は私が創る』をスローガンに掲げ、世界で活躍できる日本人を輩出する進学校として ・探究・キャリア教育 ・英語・国際教育 ・道徳教育 ・確かな学力 の4つを柱に教育活動を展開しています。

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【本件に関するお問合せ先】

麗澤瑞浪中学・高等学校 入試広報課 担当：鳥海・須川 〒509-6102 岐阜県瑞浪市稲津町萩原1661 TEL: 0572-66-3173 FAX: 0572-66-3100 Email: mz-pr@mz.reitaku-u.ac.jp