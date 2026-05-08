“マッチョ×介護士”障害者介護施設を運営するビジョナリー　障害者グループホームNOIE TSUSHIMAにて地域交流イベントを開催！

株式会社ビジョナリー

株式会社ビジョナリー（代表取締役社長：丹羽悠介、本社:愛知県名古屋市）は、2026年5月21日(木)に、地域住民と施設利用者の交流を目的としたイベントを開催いたします。

本イベントでは、近年関心が高まっている防災意識の向上を目指し、津島市消防本部の協力による起震車体験を実施。また、日本の伝統文化であるお餅つきを通じて、障害のある方々と地域の方々が自然に触れ合える場を提供いたします。

■ イベント開催の背景

当施設では、日頃から地域に開かれた施設づくりを目指しております。今回のイベントは、「もしもの時の助け合い（共助）」をテーマに、防災訓練という堅苦しい枠組みを超え、小さなお子様からご高齢の方まで、誰もが気軽に参加できる交流の場として企画いたしました。

■ 開催概要

障害者グループホームNOIE TSUSHIMA(愛知県津島市百島町献上8－1)マッチョとお餅つきの様子

日時

2026年5月21日(木)10:00～11:45

起震車体験：10:00～11:00

お餅つき：10:45～11:45

※小雨決行、荒天中止

会場： 障害者グループホームNOIE TSUSHIMA(愛知県津島市百島町献上8－1)

内容

起震車体験： 過去の震災の揺れを再現。身を守る行動を再確認します。

お餅つき： 施設利用者さまと地域住民の方々、マッチョ介護士が協力して餅をつき、振る舞います。

参加費： 無料

株式会社ビジョナリー公式ホームページ：https://visionary.day/(https://visionary.day/)フィットネス実業団【7SEAS】サイト：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)TIMES VISIONARY（コラム・リリース掲載）：https://times.visionary.day/(https://times.visionary.day/)