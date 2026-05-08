【オール顔認証マンション】クレイシアIDZ八丁畷　投資用分譲住戸好評完売のお知らせ

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535) のグループ会社プロパティエージェント株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖)は、自社開発オール顔認証マンション『クレイシアIDZ八丁畷』につきまして、投資用分譲住戸の全戸を完売いたしましたのでお知らせいたします。

■クレイシア・ヴァースクレイシアIDZ（アイズ）シリーズの特徴

当社グループの手掛けるクレイシア・ヴァースクレイシアIDZシリーズは、鍵が一切いらない“オール顔認証マンション”です。マンションの資産価値を高める顔認証IDプラットフォーム「FreeiD（フリード）」を導入し、 エントランス、宅配 BOX、エレベーター、各住戸それぞれのオートロックが顔認証だけで解錠可能、両手がふさがっていても“顔”だけで家に入ることができます。

さらに、One Time（鍵貸し）機能により同居しない家族や知人にも鍵を貸し出すことができ、より安全で快適なスマートなマンションライフを実現します。

FreeiDのサービスサイト：https://freeid.dxyz.co.jp

※ 「オール顔認証(R)」「オール顔認証マンション(R)」「顔ダケ(R)」「顔ダケで、世界がつながる。(R)」は、DXYZ株式会社の登録商標です。

■本物件の特徴

オール顔認証マンション「クレイシアIDZ八丁畷」は、横浜、東京、両方面へスムーズにアクセス力を発揮する「八丁畷」駅から徒歩2分。

「八丁畷」駅より「京急川崎」駅まで直通1分、「横浜」駅まで13分とスマートにアクセスが可能。

多彩な大型商業施設や賑やかな商店街が徒歩圏内にあり充実した日常を彩ります。

＜物件概要＞

物件名称：クレイシアIDZ八丁畷

所在地：神奈川県川崎市川崎区下並木57番地1

交通：京急本線、JR南北線「八丁畷」駅徒歩2分

京急本線「鶴見市場」駅徒歩8分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上5階建て

総戸数：77戸（うち投資用77戸）

▲ 鍵が一切いらない”オール顔認証マンション”クレイシアIDZ八丁畷

ミガロホールディングスグループでは居住者に長く支持される、資産性の高い物件開発を目指しております。

【プロパティエージェント株式会社 会社概要】

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者：代表取締役社長 中西 聖

設立：2004年2月6日

事業内容：不動産クラウドファンディング事業、不動産開発販売事業およびプロパティマネジメント事業（賃貸管理サービス、建物管理サービス）

企業HP：https://www.propertyagent.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者：代表取締役社長 中西 聖

設立：2023年10月2日

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ内事業（DX推進事業・DX不動産事業）の経営戦略策定及び経営管理

企業HP： https://www.migalo.co.jp/