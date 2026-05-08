インバウンド・外国人材受け入れの食課題に対応　宗教・文化に配慮した一日一組限定の貸切インドレストラン「ammikkal」浜松に誕生（2026年5月）

ammikkal

ammikkal（静岡県浜松市中央区、代表：菅沼映里）は、インド人観光客や企業のインド人材雇用増加に着目し、現地の食の多様性に対応した一日一組限定の貸切レストランを2026年5月から営業開始します。事前に丁寧なヒアリングを行い、ベジタリアン（玉ねぎ・にんにく不使用のピュアベジタリアンやラクトベジタリアンを含む）、ヴィーガン、ハラル、ジェイン（ジャイナ教の根菜不使用ベジ食）など、日本ではまだ提供の機会が少ない宗教や文化に配慮した食のポリシーの調整が可能です。オーナーシェフでもある菅沼が、長年インド各地で文化や食習慣、アーユルヴェーダの理解を深めてきた経験からインスピレーションを得たコース料理は、スパイスを独自に配合し、様々な地域の家庭料理、ヨガ道場、アーユルヴェーダ病院、屋台、食堂からホテルの食事までバラエティに富んでいます。

増えるインド人のインバウンドと高度人材雇用、その課題

コース料理でゆったりと南インドのベジタリアン食屋台料理

近年、訪日観光客や外国人労働者の増加に伴い、多様な食文化への対応が益々求められています。JINTO（日本政府観光局）の最新統計によると、訪日インド人観光客は2025年に統計史上初めて30万人を突破し、2019年と比較して約80％の増加がみられ、消費力と共に高い成長率を誇ります。浜松市においても外国人旅行者数は概ね増加傾向です（図１）。また、製造業が多い浜松市の産業界においては、企業の人材不足解消のため、外国人材の中でも特にインド高度人材雇用に向けた関心が高まっています（図２）。人材定着のためには、「コミュニケーションや文化の壁による孤立防止」や「生活面のサポート」等の配慮が重要であると言われています。

インドのベジタリアンは、宗教・地域・個人嗜好によって食習慣が大きく異なります。同じベジタリアンでも乳製品の可否や根菜禁止、特定の食材の除外やスパイスや味付けの地域性といった専門性が求められ、観光業界や外国人を雇用する企業では、対応に苦慮している例がみられます。これらのニーズに柔軟に対応できる本サービスはインバウンド向けの他、ビジネス場面での来日顧客の接待や社内会食等の場面での活用において、あらゆる食のポリシーをもつ人が同じ食卓を囲むことができ、サービス満足度向上への寄与が期待できます。

インド人100人に聞いた、毎日食べたい安心する家庭料理

図１：我が国の訪日外国人旅行者数と浜松市の外国人宿泊者巣の推移（浜松市都市計画マスタープランより引用）図2：浜松市在住インド国籍人数（TBSデジタルニュースより引用）

弊社では2017年から、100人を超える市内在住のインド人留学生や高度人材等へのヒアリングおよび日本国内と現地での家庭訪問から、彼らが好む日常的な食事の嗜好を探求してきました。

インド人が最も好むのは家庭料理であり、日本で一般的に食されるレストランのインド料理と大きく異なります。昼食がメインであり、夕方にはスナックを摂り、朝と夜は昼に比べて少ない量の食事をします。また出身州、地域ごとに主食、油や豆の種類、調理方法は変わります。

レストラン事業では、宗教や文化的配慮に基づいた食事を提供するために、出身地やベジタリアン区分など、事前に丁寧なヒアリングを行ってからメニューを毎回組み立てます。

今後の展開

食のポリシーの観点から、地元観光業のインド人客受け入れ時もしくは企業のインド人雇用時のコンサルティング、メニュー開発、商品開発、調理器具を厳格に分ける必要がある大量調理、ケータリング、大規模なイベント出店にも対応します。これからも様々な取組みを続けてまいります。

コメント

株式会社moca chai 代表取締役・三井いくみ様 ユーザーコメント

近年、インバウンド需要の高まりに伴い、食の多様性への対応は不可欠な要素となっています。しかしながら、地方都市においてはその選択肢がまだ十分とは言えないのが現状です。そのような中、アンミッカル様は専門的な知識と確かな技術に基づき、上質なおもてなし料理を提供されており、安心してお客様をお迎えすることができます。

実際に、インバウンド旅行の手配を行う弊社においても、先日シンガポールからお越しのヴィーガンのご家族のランチ対応をお願いし、大変ご満足いただくことができました。インドからのお客様に限らず、世界中にいらっしゃるヴィーガンやベジタリアンの方々にもご満足いただける点は、大変心強い存在です。今後も、地域における食の受入環境の向上に大きく寄与していただけるものと期待しております。

ammikkal オーナーシェフ・サービス開発担当 菅沼映里 コメント

10年前から、静岡大学工学部の留学生との交流する中で、「毎日の生活や勤務先での会食場面で、ハラルやベジタリアンに対応した食事に苦労する。」という声を多く聞いていました。2023年に大手自動車メーカー・スズキ株式会社のインド人ベジタリアン向け社食メニュー開発に携わり、インド人社員のヒアリングを通して食の多様性に対応したサービス拡充の必要性を改めて痛感しました。インドでは、ベジタリアンといっても乳製品OK、玉ねぎ・にんにく不可、根菜不可など実に多様なベジタリアンがあります。世界を見渡せば、ムスリム、ヴィーガンなどあらゆる食のポリシーが存在します。

今回ローンチするにあたり、「あらゆる食のポリシーを持つ人が、同じ食卓を囲んで同じように楽しめる食体験」を大切にしたいと考えています。顧客に合わせたオーダーメイド料理は、会話がはずみ、インバウンドにおける満足度向上と、ビジネス場面での相互理解を深める可能性があると信じています。

貸切レストランのご利用について

【サービス概要】

住所： 浜松市中央区（浜松市役所近く・予約後に住所をお知らせ）

営業日・時間：応相談

料金：

ランチ おひとり様5,500円（税込）～

ディナー おひとり様8,800円（税込）～

※ケータリングは別途ケータリング代を頂戴いたします

※10名様以上より承ります。ドリンク代は別途申し受けます

収容人数： 洋室12名、和室6名、最大18名

※完全貸切制のため、1ヵ月前までにご予約ください

Instagram： https://www.instagram.com/ammikkal.official/

問い合わせ先：https://ammikkal.com/contact/

ammikkalについて

静岡県浜松市で、インド料理教室、貸切レストラン（一日一組限定）、メニュー開発、イベント企画、冷凍カレー・漬物の製造販売事業を行っています。豊富なインド滞在経験を活かして、ハラル、ラクトベジ、ヴィーガン等の食の多様性に対応したサービスを展開しています。

【事業所概要】

社名：ammikkal（アンミッカル）

所在地：静岡県浜松市中央区（浜松市役所近く）

代表：菅沼映里

事業内容： 料理教室、レストラン、メニュー開発、イベント企画、食品製造

設立： 2018年5月

HP：https://ammikkal.com/