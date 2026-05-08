【JAF福島】『自分のクセ』と『自分の身体能力の変化』を確認してみませんか？ベテランドライバー向け実技型講習会を開催！

一般社団法人 日本自動車連盟カリキュラム例：見通しの悪い交差点カリキュラム例：スラローム走行

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）福島支部（支部長 大沼 健弘）は、6月6日（土）に福島県警察福島運転免許センター（福島市町庭坂字大原1-1）にて、JAF主催の実技型講習会「ドライバーズセミナー シニアコース」を開催します。

講習会の詳細を見る :https://jaf.link/fukushima-2026-004

《 ドライバーズセミナー シニアコースとは？ 》

50歳以上のベテランドライバーを対象とした交通安全講習会です。マイカーを使用し、陥りやすい事故形態を想定した実技体験（見通しの悪い交差点の通過方法）などを通じて、『自分のクセ』と『自分の身体能力の変化』を認識し、安全運転につなげていただくための講習です。

《 開催概要 》

【日付】2026年6月6日（土）

【時間】12：30 ～ 16：30

※受付開始12：00

【場所】福島県警察福島運転免許センター

（福島市町庭坂字大原1-1）

【内容】1．適切な運転姿勢

2．車の死角

3．スラローム走行

4．見通しの悪い交差点の通過方法

5．急ブレーキ体験

※講習内容は変更になる場合がございます。

【主催】一般財団法人 全日本交通安全協会

一般社団法人 日本自動車連盟 福島支部

【共催】一般社団法人 福島県交通安全協会

【後援】警察庁・福島県警察本部・福島県

【協力】一般社団法人 日本作業療法士協会

【募集定員】10名（最少催行人数5名）

申込方法や参加料金などの詳細を見る :https://jaf.link/fukushima-2026-004