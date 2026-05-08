乃木坂46公式ゲームアプリ『乃木恋』で51st彼氏EVENT開催！ 最大2人の乃木坂46メンバーとリアルで会える彼氏イベントにご招待！今回のイベントでは直筆サイン入りチェキのプレゼントも！
株式会社10ANTZ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：高澤真）が配信するスマートフォン向けゲームアプリ「乃木恋 ～坂道の下で、あの日僕は恋をした～」（以下、乃木恋）は4月26日（日）に10周年を迎えました。
また、10周年を彩る新たなキービジュアルを解禁いたしました。
「乃木恋」では、5月9日（土）15：00より、「51st彼氏EVENT～10年越しのラブレター編～」を開催いたします。
彼氏EVENTとは、乃木坂46のメンバー1名につき100名のユーザーが「彼氏」に選ばれる期間限定のゲーム内イベントです。
「51st彼氏EVENT」で「彼氏」に選ばれたユーザーの皆さまを、乃木坂46のメンバーと会えるリアルイベントへご招待いたします。
リアルイベント当日は、各メンバーが自ら考えた個性豊かな企画を実施いたします。
今回の「51st彼氏EVENT」は、Part1・Part2にわけての開催となり、Part1・Part2それぞれで「彼氏」に選ばれると最大2名のメンバーのリアルイベントにご参加いただけます。
さらに、今回の彼氏EVENTでは、イベントにご参加いただいた皆さまを、イベント後にメンバーがお見送りいたします。
また、メンバー別ランキング1～18位（GREE版は1～2位）で彼氏に選ばれた方には、リアルイベント当日の衣装で撮り下ろした「直筆サイン入りチェキ」をプレゼントいたします。
10周年を迎えた『乃木恋』の特別な彼氏EVENTをどうぞお見逃しなく。
※卒業を発表している梅澤美波のリアルイベントは実施されません。
※メンバー別ランキング1～18位（GREE版は1～2位）で梅澤美波の第51期彼氏に選ばれた方の特典は「直筆メッセージ＆サイン入りポスター」になります。
※メンバー別ランキング19位以下（GREE版は3位以下）で梅澤美波の第51期彼氏に選ばれた方の特典は「プリントサイン入りポスター」になります。
■『乃木恋～坂道の下で、あの日僕は恋をした～』 51st彼氏EVENT スケジュール
●ゲーム内イベント Part1「51st彼氏EVENT～10年越しのラブレター編～」
開催期間：2026年5月9日（土）15：00～2026年5月22日（金）22：59
●ゲーム内イベント Part2「51st彼氏EVENT～10年分のアルバム編～」
開催期間：2026年5月25日（月）15：00～2026年6月7日（日）22：59
各イベント期間中には、乃木恋撮り下ろしのメンバー（デジタルカード）が手に入るガチャも同時開催いたします。
さらに、10周年を記念して期間限定で以下のログインボーナスを実施いたします。
●第1弾 10周年記念ログインボーナス
開催期間：2026年5月8日（金）15：00～2026年5月23日（土）4：59
●第2弾 10周年記念ログインボーナス
開催期間：2025年6月8日（月）15：00～2025年6月21日（日）4：59
期間中に10日間ログインいただくと最大100連分のガチャを無料で引ける10連ガチャチケットをプレゼントいたします。
ぜひこの機会に「乃木恋」にログインいただき、イベントをお楽しみください。
『乃木恋～坂道の下で、あの日僕は恋をした～』
対象OS：iOS／Android
利用料：基本無料／アイテム課金
公式サイト：https://nogikoi.jp
公式X：https://x.com/nogikoiofficial
公式YouTube: https://www.youtube.com/@nogikoiofficial/
公式Instagram：https://www.instagram.com/nogikoiofficial/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nogikoi_official
公式LINE：https://lin.ee/anybXT0
配信プラットフォーム：
iOS版 App store https://itunes.apple.com/jp/app/id1060937234
Android版 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nogikoi.and
ブラウザ版 GREE http://gree.jp/r/89273/1
Amazonアプリストア版 ダウンロードサイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B07K2VCDPW
著作権表記：(C)乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. (C)allfuzInc./10ANTZ Inc.
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