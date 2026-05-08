香りに悩む声から生まれた“無臭を目指す”無香性ブランド「mushu」先行販売を経て、Amazon で本格展開

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）

は、「無臭を目指す」という新発想のもと開発した無香性ブランド「mushu」より、シャンプー・トリートメントを2026 年5 月10 日よりAmazon にて販売します。

本商品は、2026 年3 月28 日より応援購入サービス「マクアケ」にて先行販売を実施し、ご支援を頂戴しました。ニオイに対して様々なお悩みをお持ちの方からご意見をいただくことができました。今回の一般販売は、それらの声を踏まえた展開となります。

また、本製品は、第一工業製薬株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴、以下第一

工業製薬）との共同開発により実現しました。同社が持つ、ニオイの知覚メカニズムに着目した技

術「臭気中和法」の考え方を取り入れ、両社の技術・知見を融合することで、香りそのものだけでなく、使用時に感じるニオイにも配慮した製品開発を行いました。

【販売情報】

発売日：2026年5月10日

販売チャネル：Amazon

（商品ページURL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWZR91JH ）

必要と感じられた際に、手間なく、すぐ手に取っていただける環境を目指し、

Amazonでの一般販売を開始します。

【先行販売での反応】

・数年前に化学物質過敏症を発症して以来、あらゆる香料が使えなくなりました。 無香料やほのかに香る柑橘系を謳う製品も合わず諦めかけていましたが、ようやく理想のシャンプーとコンディショナーに出会うことができました。使用感も仕上がりも素晴らしく、これからも大切に使い続けたいと思います。

・本当に無臭です。すごい 癖毛でパサつく髪もまとまっていい感じです。

【共同開発の経緯】

開発当初は、当社単独で合成香料を使用しない「無香料」のみでの設計を検討していましたが、それだけでは使用時に感じるニオイへの対応や、処方の自由度に一定の制約があることが課題となっていました。

そこで、第一工業製薬の「臭気中和法」の考え方を取り入れることで、合成香料無添加でありながら、基剤由来のニオイにも配慮した設計を実現するとともに、使用感や毛髪へのアプローチにも配慮した処方設計が可能となりました。

【臭気中和法の考え方】

本商品では、第一工業製薬の「臭気中和法」に基づき、人がニオイを感じる際の知覚メカニズムに着目した処方設計を行っています。

悪臭と相性の良い特定の香りを組み合わせることで、ニオイを打ち消し、感じにくくすることを目指した技術です。強い香りで覆い隠すマスキングとは異なり、ニオイそのものの知覚をやわらげ、より自然な状態に近づけることを特長としています。合成香料無添加でありながら、原料由来の基剤臭にも配慮した処方設計が実現されました。

※本技術は、ニオイを感じないことを保証するものではありません。

【今後の展開】

※9月4日生産前サンプルによる臭気判定士による測定結果 上図は製品のニオイを感じないことを保証するものではありません

マクアケでの先行販売を通じて得られたユーザーの声をもとに、Amazonでの一般販売を起点とした展開を進めてまいります。今後も継続的にユーザーの声を収集し、「無臭を目指す」という価値のもと、商品改良や今後の展開に活かしていきます。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55092/table/196_1_3b82b22d3a8acc5314dc6dcfde557cf4.jpg?v=202605080351 ]

※1：ラウロイルメチルアラニンＮａ、ココイルグルタミン酸ＴＥＡ

※2：コカミドプロピルベタイン

※3：イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）

【ホーユー株式会社について】

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※1 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※1調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2017年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2018年1月～2025年12月 各年累計販売金額

【イキイキ・ワクワクビジョン2030について】

ホーユーは「イキイキ・ワクワクビジョン2030」を掲げ、顧客・環境・社員の3つの側面で価値を創造し、持続可能な社会の実現を目指します。このビジョンは、コーポレートスローガン「COLOR YOUR HEART 心に彩りを」を基盤に、お客様の生活に彩りを届ける「顧客彩りビジョン」、地球環境への負荷低減と４Rを推進する「環境彩りビジョン」、社員が心身ともに健康で働きがいを感じられる環境を作る「社員彩りビジョン」で構成されています。

【ホーユー株式会社 会社概要】

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,080名 (2025年10月31日時点)

連結売上高：527億円（2025年10月31日決算）

国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/

【第一工業製薬株式会社について】

第一工業製薬は1909年（明治42年）の創業以来、長年にわたり培ってきた技術と信頼を基に、暮らしを豊かにする素材を提供してきた化学素材メーカーです。規模の拡大を追うのではなく、独自性を強みとして各分野でトップを目指し、界面活性剤をはじめとする多様な技術を組み合わせ、幅広い産業分野に材料を提供することが強みです。

現在は、中期経営計画「SMART 2030」達成に向け、健康経営を推進しながら、環境や生活の安全性や快適性などを高めるため、「こたえる、化学。」を追求しています。

【第一工業製薬株式会社 会社概要】

本社：京都府京都市南区東九条上殿田町48番地2

代表：代表取締役社長 山路 直貴

創業：1909年（明治42年）

創立：1918年（大正7年）

資本金：88億95百万円

事業内容：各種工業用薬剤、健康食品などのライフサイエンス関連製品の製造・販売

HPアドレス：https://www.dks-web.co.jp/